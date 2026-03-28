Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 березня – 5 квітня 2026 року

Гороскоп на 30 березня – 5 квітня 2026 року

30 березня Венера входить у знак Тельця, повертаючись до простору, де їй по-справжньому добре. Енергія стає щільнішою та теплішою. Ми починаємо уважніше дослухатися до своїх відчуттів, до того, що приносить задоволення, що дає відчуття стійкості. Світ наче сповільнюється, щоб ми могли відчути смак життя, а не пробігти повз нього. Під впливом транзиту Венери Тельцем люди обирають те, що живе, справжнє, надійне та що справді є цінним, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На цій м’якій, земній хвилі ми підходимо до повні у Терезах, що настає 2 квітня, висвічуючи все, що пов’язано зі стосунками, балансом, партнерством, справедливістю. Там, де ми надто довго тягнули, намагалися догодити, мовчали або, навпаки, тиснули, повня приносить чіткість. Вона показує, де порушена рівновага, де ми втомилися, де пора відпустити, а де — нарешті сказати чесно, чого ми хочемо. Ця повня — наче чесне дзеркало, що допомагає побачити себе та іншого без ілюзій.

І саме ця чесність стає мостом до енергії кінця тижня. 4 квітня Венера формує напружений аспект із Плутоном. Це момент, коли здіймаються справжні почуття — ті, які ми зазвичай ховаємо. Страхи, прихильності, ревнощі, бажання контролю, потреба в близькості, питання цінності та самоцінності — все це стає майже відчутним.

Цей аспект несе не тільки напруженість, а й рідкісну можливість звільнитися від внутрішніх блоків. Він допомагає м’яко розтиснути пальці там, де ми надто довго трималися за звичне, навіть якщо воно давно перестало бути живим. Він повертає нас до власних бажань — тих, які ми відкладали, ховали, боялися визнати. І водночас повертає відчуття внутрішньої сили, здатність обирати серцем, а не страхом, і йти туди, де комфортно.

ОВЕН

Професійна сфера стрімко розвиватиметься. Керівникам і власникам бізнесу доведеться серйозно зайнятися внутрішньою атмосферою в колективі: можливі розбіжності, приховане невдоволення та необхідність кадрових перестановок. Думки про реорганізацію вже зріють, але поки що це етап аналізу — важливо зрозуміти, що саме потрібно змінити та яким способом це реалізувати. Контакти з колегами з інших міст і країн стають стійкішими та передбачуванішими. Є шанс вийти на новий рівень довіри.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансова картина тижня рівна і без різких коливань. Серйозних сюрпризів період не принесе. У пріоритеті — колишні зв’язки: вірогідні переговори з колишніми партнерами й обговорення відновлення співробітництва. Тривають зміни всередині організації. Цього разу зміни стосуватимуться складу колективу й розподілу обов’язків. Можливе розширення вашої зони відповідальності. Поки що це плани й обговорення, проте згодом вони втіляться в життя.

БЛИЗНЯТА

Особисте життя зараз не менш значуще, ніж робота. У центрі уваги опиняться діти: можливі зустрічі з тими, хто живе в інших містах або країнах, а також необхідність надати підтримку — моральну або матеріальну. Тривають справи, пов’язані з домом. Можливо, доведеться виправляти раніше допущені недоліки, і цей процес може затягнутися. Не варто купувати дорогі речі або радикально змінювати інтер’єр. Зате це гарний час для перевірки вже зробленого й усунення помилок.

РАК

Тиждень виявиться непростим, але назвати його провальним не можна. Найімовірніше, це період, коли успіх дається через зусилля. Можливі зустрічі з колишніми коханими, які проживають в інших регіонах, а також спільні поїздки. Керівникам і підприємцям доведеться спиратися на командну роботу. Ключову підтримку забезпечать перевірені співробітники — їхній досвід і надійність стануть серйозним ресурсом. З партнерами ситуація менш стійка: можливі коливання, суперечливі позиції й ухильність.

ЛЕВ

Пари зі стажем зможуть зміцнити стосунки. Ділові переговори затягнуться, доведеться неодноразово повертатися до колишніх пунктів і переглядати умови. Це стосується і взаємодії з колегами з інших міст або країн — стабільності тут поки що немає. Навіть за умови активної позиції з вашого боку досягти остаточних домовленостей найближчим тижнем навряд чи вдасться. Однак поспішати не варто: час працює на вашу користь, і підсумкова перевага залишиться за вами.

ДІВА

Фінансова динаміка тижня позитивна. Надходження стабільні та мають тенденцію до зростання. Службовці виявлять себе гідно — їхні зусилля помітять та оцінять. В особистій сфері значних потрясінь не очікується, але емоційна залежність від партнера може відчуватися сильніше, ніж зазвичай. Тому можливі непорозуміння навіть у міцних союзах. Великий обсяг завдань та емоційна напруженість можуть позначитися на самопочутті. Важливо дотримуватися балансу між роботою та відпочинком, щоб зберегти ресурс.

ТЕРЕЗИ

Закохані можуть замислитися над перспективами стосунків, але робити остаточні висновки зараз не варто. Можлива зайва критичність або непослідовність із вашого боку, а партнеру може бракувати терпіння. Це призведе до суперечок щодо побутових питань. Крім того, висока зайнятість на роботі зменшить час для сім’ї. Проте ваші природна чарівність і вміння згладжувати конфлікти допоможуть відновити гармонію — використовуйте ці якості. Тиждень вимагатиме зосередженості на серйозних професійних завданнях.

СКОРПІОН

У центрі уваги опиняться фінансові домовленості. Переговори можуть затягнутися: згоди досягатимуть не одразу, доведеться повертатися до одних і тих самих пунктів, торгуватися і залучати посередників. Остаточний підсумок проявиться не раніше ніж наприкінці квітня, тому зараз важливо зібрати доказову базу, оформити документи й підкріпити позицію фактами. Аналогічна тактика потрібна і в юридичних питаннях. Тут теж можливі фінансові торги, і надмірна вимогливість не принесе користі.

СТРІЛЕЦЬ

Партнери з інших міст або країн поводяться коректно, проте за зовнішньою доброзичливістю може ховатися прагнення зіграти на свою користь. Не кваптеся з рішеннями і підписанням паперів. Якщо ситуація тягнеться, краще взяти паузу. Фінансова тема стане ключовою найближчими тижнями. Є шанс домогтися більш вигідних умов співробітництва й навіть отримати перший прибуток уже у квітні. Тим, хто непов’язаний із бізнесом, варто розраховувати на підтримку батьків, партнера або чоловіка.

КОЗОРІГ

Можливі переговори про кредит, спонсорство або надходження з неофіційних джерел. Розумний компроміс стане найкращим варіантом. Поїздки потребують ретельної підготовки; краще обирати знайомі напрямки. В особистій сфері акцент зміщується на господарські справи. Ремонт, операції з нерухомістю, побутові питання потребуватимуть участі всіх членів сім’ї. Імовірною є матеріальна допомога з боку родичів. Можливо, уваги потребуватиме здоров’я — за перших сигналів краще вжити профілактичних заходів.

ВОДОЛІЙ

Розлучене подружжя продовжить обговорювати майнові суперечки, періодично повертаючись до старих тем. Ви можете відчути втому, тому ваша ефективність знижується. Зараз особливо важливо дотримуватися режиму і дбати про себе. Позитивним моментом може стати певне покращення контактів із партнерами з інших міст та країн. Повної чіткості поки що немає, але намічається зрушення у кращий бік. Підприємцям та керівникам варто бути готовими до посиленої уваги з боку органів, що перевіряють.

РИБИ

Витрат виявиться більше, ніж доходів, і до кінця місяця баланс може піти в мінус. Причини різні: в одних випадках це професійні зобов’язання, в інших — сімейні витрати. В особистому житті напруженість відчувається сильніше, ніж зазвичай. Планування майбутнього дітей потребуватиме додаткових вкладень. Стосунки з родичами активізуються: можлива їхня моральна і фінансова підтримка, яка виявиться вельми своєчасною. Основний ризик пов’язаний із нервовим перенапруженням.