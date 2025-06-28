Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 червня–6 липня 2025 року

Гороскоп на 30 червня - 6 липня 2025 року / © Associated Press

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У середині тижня Венера у поєднанні з Ураном. Це дні, коли можуть бути раптові закоханості, осяяння у стосунках, спонтанні розриви, творчі прориви. Кохання потребує свободи. Краса шукає незвичайного. Душа волає до змін.

4 липня о 18:31 (GMT+3) Венера переходить у Близнята, скидаючи стійкі форми Тельця та знаходячи крила. У почуттях виникає легкість, грайливість, інтерес до нового. Спілкування стає ключем до серця. Флірт, інтелектуальні зв’язки, творча натхнення — ось нова валюта. Хтось закохається в голос з радіо, хтось в ідею, здатну перевернути рутину. Повсякденність стає тісною — тягне на щось свіже, зухвале, незвичайне.

До вихідних приходить стабілізаційний подих — повітря ущільнюється, почуття стають серйознішими. У суботу та неділю можливі важливі розмови, зрілі рішення у коханні, підтримка від тих, хто поряд давно. Це як «доросла» версія легковажного захоплення, коли іскра знаходить форму. Хто був готовий до справжнього діалогу, здобуде приз — визначеність, довіру, підтримку. Можна оформити щось важливе — угоду, союз рішення.

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Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Хочеться грати словами, листуватися ночами, ділитися думками. Але пам’ятайте про те, що у питаннях грошей і стосунків перемагає не той, у кого голосніше почуття, а той, хто вміє захопити та надихнути. Порада на тиждень: не чіпляйтесь за сценарії. Дозвольте почуттям змінювати форму, а розуму — відчиняти двері там, де раніше був лише коридор. Наприкінці тижня — шанс на конструктивну розмову з партнером чи створення чогось гарного та міцного.

ТЕЛЕЦЬ

Період приносить у ваше життя іскру та легке божевілля. Ці енергії утворюють хвилі: тонкі, містичні, глибинні. Це день одкровень, які не можна висловити за логікою. Щось інтуїтивно розуміється, щось приходить уві сні, а хтось може зустрітися з власною тінню… і прийняти її. Фінансові чи любовні сюжети можуть різко змінити курс: хтось йде, хтось раптово з’являється. Несподіване знайомство може виявитися доленосним.

БЛИЗНЯТА

Венера у вашому знаку робить вас привабливішими, магнетичнішими під час спілкування. Будьте готовими до уваги, нових контактів та яскравих історій. Ви проживаєте тонку емоційну трансформацію. Почуття стають непередбачуваними, але зараз у цьому ваша сила. Довіртеся змінам, які наполегливо входять у ваше життя. Використовуйте першу половину тижня, щоб звільнити від того, що тягне вниз. А 6 липня — чудовий день для зміцнення старих зв’язків.

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РАК

Ви в центрі уваги, але вас може вибити з колії несподіваний поворот у любовних чи дружніх стосунках. Дозвольте змінам статися — вони звільняють, але спочатку сприймаються як струс, що руйнує встановлений лад. Ближче до вихідних — шанс на нову зустріч чи спільні творчі плани, які мають майбутнє. А далі — простір для глибокого діалогу. Будьте уважними до слів: саме вони будують міст чи спалюють його.

ЛЕВ

Енергія тижня оголює почуття. Ви прощаєтеся з тим, до чого звикли, і входите в новий ритм, можливо, далеко від рідних місць. Іноземці та поїздки за кордон дають щасливий шанс. У коханні — електричний розряд: раптова симпатія, несподіваний поворот, спалах натхнення. Фінансові та особисті питання потребують гнучкості. Не тримайтеся за схеми — життя нагадує новий маршрут. Особлива магія — у прийнятті непередбачуваного, ловіть флюїди майбутнього.

ДІВА

Енергія на піднесенні, але це також вносить трохи хаосу до фінансової та робочої сфери: будьте уважними з грошима. Можливо корисне ділове співробітництво чи особисте визнання, якому можна довіряти. Хтось із оточення може раптово привнести романтичний відтінок у ваше життя. У взаєминах, особистих чи ділових, настає момент істини. Приділіть увагу творчому поклику — саме він підкаже, де ховається енергія натхнення та магнетизму.

ТЕРЕЗИ

Флірт, зустрічі, натхнення — це все вривається у вашу повсякденність. Будьте собою, демонструючи свою легкість та чуттєвість. Наприкінці тижня настане час відчути, де у вашій легкості ховається глибина. Тиждень обіцяє яскраві враження, романтичні імпульси, бажання грати, пробувати, відчувати на межі. Головне — не втратьте баланс між натхненням та реальністю. 6 та 7 липня — дні зрілого вибору, усвідомлення свого потенціалу.

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СКОРПІОН

Хочеться сховатися, але космос каже — розкрийтеся. Нехай близькість буде теплою, неідеальною. Тиждень може принести несподіване усвідомлення стосунків. Хтось проявить себе інакше або навіть зробить неприємний сюрприз. Хтось зникне раптово. Зокрема можливі важливі події у професійній сфері. Але все це — очищення та підготовка до чогось масштабного. До вихідних у вашій душі оселиться лад. Довіряйте трансформації — процес уже розпочався.

СТРІЛЕЦЬ

Ваша сфера партнерства висвітлюється змінами. Можливі раптові повороти у стосунках — або спалах пристрасті, або несподіваний поворот сюжету. Ближче до 6 липня з’являється можливість домовитися, почути одне одного по-справжньому. Не будуйте жорстких планів, особливо в коханні. Краще дослухайтеся до інтуїції та спостерігайте, як між словами та паузами народжується справжній контакт. Будьте відкритими до експериментів: іноді хаос — найкращі ліки від рутини.

КОЗОРІГ

Ви прагнете структурності, але тиждень розпочнеться із сюрпризів. Дозвольте собі трохи відійти від плану. Ви на порозі незвичайних зустрічей та несподіваних почуттів: пристрасті, трансформації, непередбачуваності. Можливі тяжіння, які лякають своєю силою. Але саме там ваша точка зростання і можливості вибудувати нові кордони на новому рівні усвідомленості. Неділя — день, коли можна відновити внутрішню гармонію та розбудувати стабільні зв’язки.

ВОДОЛІЙ

Ви ніби ловите блискавки — особливо в коханні. Можливі раптові емоційні перепади. Венера і Уран діють в унісон з вашою природою: несподівані зустрічі, щирі зізнання, магнетизм, до якого неможливо залишитися байдужим. 6 липня допоможе побачити, що з цього серйозно, а що авантюра. Взаємини стають дзеркалом вашої волі. Хочеться дихати, говорити, фліртувати. Але кінець тижня вимагає занурення: в почуття, тіні, мрії.

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РИБИ

Ви отримуєте шанси зміцнити важливі зв’язки, повернути силу через прийняття. Не нехтуйте романтикою навіть якщо вона «не за планом». Фінансові питання потребують уваги: несподівані витрати можуть принести користь. Будьте щирими у стосунках — і тоді істина знайде вас раніше, ніж ви її. Можлива нова закоханість, ідея, яка змінює особисту динаміку. Головне — не аналізуйте надто багато. Просто довіртеся енергії моменту.