Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4–10 травня 2026 року

Гороскоп на 4–10 травня 2026 року

Енергія Плутона концентрується в одній точці, посилюючи внутрішню напругу. На колективному рівні це може виявлятися як загострення кризових тем, посилення боротьби за владу, зіткнення старих і нових моделей поведінки, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Напруженість тижня створює не тільки сам стаціонарний Плутон — додаткові негативні аспекти 4 і 5 травня посилюють це тло, роблячи процеси ще більш насиченими і непростими.

Початок тижня приносить сплеск активності, але разом із ним — ризик перегинів. Марс підштовхує до дії, а Юпітер збільшує масштаб реакції, тож легко переоцінити свої сили або відреагувати надто різко. Напружений аспект між ними 4 травня дає імпульсивність, схильність до гарячих рішень, прагнення довести свою правоту.

5 травня — Меркурій у квадратурі зі стаціонарним Плутоном, і напруженість зміщується у сферу комунікацій. Під впливом цього аспекту фрази звучать жорсткіше, а обговорення заглиблюються в глибину, зачіпаючи теми, які зазвичай обходять стороною.

Така енергія взаємодії між планетами змушує дивитися в корінь, розкриває приховані мотиви. Це час, коли правда може бути болючою, але необхідною. Важливо стежити за тоном, не тиснути і не піддаватися маніпуляціям — ні з боку інших, ні зі свого.

Плутон у стаціонарній фазі підсилює кожну думку, кожне слово, кожну приховану емоцію. Це час, коли можуть розкриватися теми, які довго відкладали, а діалоги набувають відтінку неминучості. Увесь тиждень важливо утримувати баланс між войовничістю і здоровим глуздом.

ОВЕН

Тиждень починається з потужного викиду енергії. Марс, ваш управитель, вступає в напружений аспект із Юпітером, і це може підштовхувати до різких рішень, суперечок або спроб довести свою правоту за будь-яку ціну. Стаціонарний Плутон посилює тиск у професійній сфері: можуть спливати старі запитання, які ви давно відкладали. Важливо не йти на поводі в імпульсу. Наприкінці тижня з’явиться шанс вирівняти ситуацію, якщо ви виявите витримку й не квапитимете події.

ТЕЛЕЦЬ

Плутон тисне на вашу зону кар’єри, і це відчувається як необхідність переглянути свої цілі або методи. Меркурій у квадраті з Плутоном може принести складні розмови, особливо з керівництвом або старшими колегами. Не поспішайте реагувати — інформація може виявитися неповною. У середині тижня з’явиться можливість стабілізувати становище, якщо ви діятимете спокійно й послідовно. Важливо не піддаватися чужому впливу й одразу припиняти спроби тиску.

БЛИЗНЯТА

Тиждень звертає вашу увагу на те, що відбувається навколо вас і в інформаційному просторі. Особливо це стосується спілкування в соцмережах: там може побільшати різкості, прихованих підтекстів і обговорень, які чіпляють сильніше, ніж хотілося б. Важливо фільтрувати те, що ви читаєте й пишете, і не втягуватися в суперечки, що не приносять користі. Плутон активує теми довіри, фінансів і прихованих процесів. Квадрат Меркурія з Плутоном може принести розмови, яких ви давно уникали.

РАК

Марс і Юпітер зачіпають вашу вісь стосунків, і це може призвести до напружених моментів у парі або в робочих спілках. Плутон посилює тиск у зоні партнерства: старі конфлікти можуть виплисти знову. Важливо не йти на поводі в емоцій. Меркурій у квадраті з Плутоном може принести розмови, які потребуватимуть чесності й витримки. Наприкінці тижня ви зможете побачити ситуацію під іншим кутом і знайти рішення, яке раніше здавалося неможливим.

ЛЕВ

Робота й обов’язки виходять на перший план. Стаціонарний Плутон посилює навантаження, а квадрат Меркурія може спричинити непорозуміння з колегами. Марс і Юпітер створюють ризик перевантаження: ви можете взяти на себе більше, ніж здатні винести. Постарайтеся розподіляти сили й не обіцяти зайвого. Наприкінці тижня з’явиться можливість відновити лад і повернути контроль над ситуацією. Не бійтеся ставити прямі запитання — правда зараз важливіша за комфорт.

ДІВА

Тиждень зачіпає теми творчості, дітей, особистих проєктів. Плутон робить емоції глибшими, а Меркурій у квадраті з ним може спричинити напружені розмови в сім’ї або в романтичних стосунках. Марс і Юпітер можуть спровокувати емоційні сплески в дружньому середовищі, тому уникайте різких слів. Наприкінці тижня ви відчуєте, що ситуація починає прояснюватися. У середині тижня ви зможете побачити, що саме потребує уваги. Кінець тижня принесе більше чіткості й розуміння, куди рухатися далі.

ТЕРЕЗИ

Домашні справи, сім’я та особистий простір стають зоною напруження. Плутон піднімає старі теми, які ви давно відкладали. Марс і Юпітер можуть спровокувати суперечки з близькими, особливо якщо накопичилося невдоволення. Меркурій у квадраті з Плутоном робить розмови гострими, але вони можуть призвести до важливих рішень. Якщо плануєте поїздки, враховуйте, що можливі затримки, несподівані труднощі або питання з документами. Наприкінці тижня ситуація почне вирівнюватися, якщо ви не будете уникати діалогу.

СКОРПІОН

Тиждень минає під впливом вашого управителя — Плутона, який стоїть стаціонарно. Це робить ваші реакції сильнішими, а події — значущішими. Марс і Юпітер можуть принести напружені моменти в спілкуванні, а Меркурій у квадраті з Плутоном — розмови, які неможливо відкласти. Важливо стежити за словами: зараз вони мають особливу силу. Наприкінці тижня ви відчуєте, що ситуація починає рухатися в потрібному напрямі. У самотніх людей збільшиться кількість нових знайомств. Є можливість зустріти цікаву людину в дорозі.

СТРІЛЕЦЬ

Фінансові питання виходять на перший план. Для одних це пов’язано з діловими вкладеннями, для інших — із побутовими та сімейними справами. Грошова ситуація може трохи «качати». Витрат буде більше, ніж зазвичай, і в якийсь момент вони можуть перевищити надходження. Плутон посилює тиск у матеріальній сфері, а квадрат Марса і Юпітера може призвести до необдуманих витрат або конфліктів через гроші. Меркурій у квадраті з Плутоном робить переговори складними, але продуктивними, якщо ви будете уважними до деталей.

КОЗОРІГ

Астрологічні тенденції радять приділити час документам: приведіть до ладу звітність, договори і фінансові папери — є ймовірність перевірок наприкінці місяця. Ви можете відчувати тиск обставин або необхідність ухвалювати рішення, які давно назріли. Марс і Юпітер підштовхують до активності, але важливо не перегинати. Меркурій у квадраті з Плутоном може принести розмови, що вимагатимуть витримки. Наприкінці тижня ви відчуєте, що повертаєте контроль.

ВОДОЛІЙ

Тиждень минає у прихованих процесах. Плутон стаціонарний у вашому знаку робить все, що відбувається, більш значущим, навіть якщо зовні здається, що нічого не змінюється. Марс і Юпітер можуть викликати внутрішню напруженість або бажання різко змінити напрям. Меркурій у квадраті з Плутоном піднімає теми, які ви не хотіли обговорювати або боялися почути правду. Наприкінці тижня з’явиться відчуття, що ви зробили важливий крок уперед. З’явиться шанс стабілізувати ситуацію й намітити нові цілі.

РИБИ

Друзі, колективи, соціальні зв’язки — усе це стає зоною активності. Процеси, пов’язані з розширенням проєкту або новим етапом розвитку, поки що відійдуть на другий план. Зараз ключове — зміцнювати контакти. Плутон піднімає приховані процеси в оточенні, а квадрат Меркурія може принести несподівані розмови. Марс і Юпітер створюють ризик емоційних сплесків, тому важливо не ухвалювати рішення під впливом моменту. Наприкінці тижня ви зможете побачити справжні мотиви людей і зрозуміти, на кого можна опертися.

