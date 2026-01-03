Що зірки нам пророкують: гороскоп на 5–11 січня 2026 року

Гороскоп на 5–11 січня 2026 року / © Associated Press

5–6 січня: Місяць у Леві

Емоції яскраві, але нестійкі. Хочеться проявитися, заявити про себе, здобути визнання, проте Місяць, що убуває, робить це бажання більш внутрішнім, ніж зовнішнім. Добре підходить для творчих завдань, підготовки презентацій, роботи з візуальним контентом. У стосунках — потреба в теплі й увазі, але без драматизації.

6–8 січня: Місяць у Діві

Фокус зміщується в бік ладу, здоров’я, побутових питань, робочих процесів. Емоції стають раціональнішими, з’являється бажання все структурувати.

8–10 січня: Місяць у Терезах

Період пошуку балансу, дипломатичності та гармонії. Але саме тут починає наростати напруженість великих аспектів — тому зовнішня м’якість може приховувати внутрішні коливання. Гарний час для спілкування, перемовин, естетичних завдань, але важливо уникати спроб усім догодити.

9 і 10 січня

Венера, Сонце і Марс з’єднуються в Козорозі й одночасно входять в опозицію до ретроградного Юпітера. Не варто перевантажувати себе очікуваннями. Цими днями посилюється амбітність, зростає тиск обставин, виявляються завищені очікування, можливі конфлікти і боротьба цінностей між «хочу» і «треба», бажання прискорити процеси, які поки що не готові.

Важливо не брати на себе зайвого, не сперечатися з принципу, не роздмухувати дрібні непорозуміння. За правильного підходу аспект дає прорив: чіткість цілей, рішучість, здатність побачити реальну картину.

11 січня — Місяць у Скорпіоні

Енергія стає глибокою, проникливою, трансформаційною. Гарний день для: внутрішніх рішень, позбавлення від емоційного вантажу, роботи з психологією, фінансових питань, що вимагають концентрації. Інтуїція посилюється, але емоції можуть бути більш гострими.

ОВЕН

Тиждень вимагає спокою й уважності до деталей. Ви можете відчути, що справи йдуть повільніше, ніж хотілося б, але це можливість побачити слабкі місця в планах і зміцнити їх. Важливо не квапити події та не намагатися «протиснути» ситуацію силою. Партнеру може знадобитися більше часу, щоб відкритися або ухвалити рішення. У роботі — краще зосередитися на одній справі, ніж розпорошуватися. Якщо діятимете розмірено, то до кінця тижня відчуєте, що напруженість зникає.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень спрямовує увагу на практичні питання: фінанси, робочі процеси, здоров’я, побутові завдання. Ви можете відчувати внутрішній тиск — ніби потрібно терміново розв’язати все й одразу. Але насправді це лише сигнал, що настав час розставити пріоритети. Гарний період для аналізу витрат, перегляду зобов’язань, планування майбутніх кроків. У стосунках можливі моменти, коли знадобиться більше терпіння і такту. Якщо не піддаватися роздратуванню, тиждень принесе відчуття контролю і впевненості.

БЛИЗНЯТА

Тиждень насичений спілкуванням, але не все буде легким і гладеньким. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, де доведеться вибирати між власними інтересами і бажанням зберегти гармонію. Важливо не намагатися догодити всім — це тільки створить внутрішню напруженість. Гарний час для навчання, обміну ідеями, роботи з інформацією. У стосунках — більше чесності й менше спроб приховати свої справжні почуття. Якщо говоритимете прямо, але м’яко, багато питань розв’яжеться швидше, ніж ви гадаєте.

РАК

Емоції стають глибшими, і ви можете сильніше реагувати на слова і дії оточення. Тиждень підходить для внутрішньої роботи, завершення старих справ, звільнення від емоційного вантажу. Важливо не брати на себе чужі переживання і не намагатися рятувати всіх навколо. У сім’ї можливі важливі розмови, які допоможуть краще зрозуміти одне одного. У роботі — варто зосередитися на завданнях, які давно відкладали. Якщо дозволите собі трохи усамітнення, то до кінця тижня відчуєте оновлення і легкість.

ЛЕВ

Перші дні тижня дають приплив натхнення і бажання проявитися. Ви відчуваєте, що готові до нових кроків, але ближче до вихідних енергія змінюється — важливо знизити темп, щоб уникнути непотрібних конфліктів або емоційних сплесків. Тиждень підходить для творчості, підготовки проєктів, спілкування з людьми, які вас підтримують. У стосунках — більше тепла та щирості, менше драматизації. Якщо будете уважними до своїх реакцій, тиждень принесе приємні відкриття й упевненість.

ДІВА

Тиждень допомагає навести лад — як у зовнішньому просторі, так і всередині себе. Ви відчуваєте, що багато що стає зрозумілішим, і з’являється бажання структурувати плани, розклади, фінанси. Але важливо не перевантажувати себе завданнями і не прагнути ідеальності. У стосунках — прагнення чесності та практичності. В роботі — гарний час для аналізу, підготовки, виправлення помилок. Виявіть гнучкість — і тиждень мине продуктивно, спокійно, залишивши відчуття контролю і гармонії.

ТЕРЕЗИ

Тиждень вимагає балансу між особистим і робочим, між бажаннями й обов’язками. Можливі внутрішні коливання, особливо у стосунках — ви можете сумніватися, чи варто робити крок уперед, чи зачекати. Краще не ухвалювати різких рішень — спостерігайте. Гарний час для спілкування, творчості, пошуку натхнення. Важливо дослухатися до себе, а не до очікувань оточення. Якщо знайдете час для навчання і роздумів, то до кінця тижня дійдете правильних висновків.

СКОРПІОН

Тиждень приносить глибокі внутрішні процеси. Ви можете побачити справжні мотиви — свої та інших людей. Це час чесності, проникливості та важливих особистих висновків. Але напруженість може посилюватися, якщо намагатися контролювати все навколо. У стосунках — можливі відверті розмови, які допоможуть зміцнити зв’язок. У роботі — гарний час для завдань, які потребують концентрації. Довіряйте інтуїції, тонким підказкам, які приходять через сни, і тоді тиждень стане трансформаційним і дуже продуктивним.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень порушує питання, пов’язані з фінансами, зобов’язаннями та розподілом ресурсів. Ви можете відчути, що потрібно більш тверезо оцінити свої можливості. Важливо не обіцяти більше, ніж можете виконати, і не брати на себе зайвого. У стосунках — прагнення чесності й відкритості. У роботі — краще зосередитися на практичних завданнях. Якщо діятимете спокійно й послідовно, обставини й люди допоможуть досягти стабільності, зміцнення своїх позицій і впевненості в майбутньому.

КОЗОРІГ

Тиждень активний, насичений, але подекуди напружений. Ви відчуваєте відповідальність за все навколо — і це може створювати тиск. Але саме зараз ви можете зміцнити свої позиції, ухвалити важливі рішення і просунутися вперед. У стосунках — важливо не вимагати від партнера занадто багато чого. У роботі — тиждень підходить для серйозних кроків, але не для перевантажень. Якщо берегтимете сили і розставлятимете пріоритети, тиждень принесе відчутний прогрес.

ВОДОЛІЙ

Енергія тижня спрямовує всередину, можливо, через втому й вигорання. Хочеться тиші, усамітнення, відновлення. Це час, коли краще завершувати старі справи, ніж розпочинати нові. Особисте життя й внутрішній світ потребують більше уваги. У стосунках — м’якість і чесність допоможуть уникнути непорозумінь. У роботі — краще зосередитися на підготовці, аналізі, плануванні. Якщо дозволите собі відпочинок і занурення у свою підсвідомість, тиждень стане дуже ресурсним.

РИБИ

Тиждень посилює чутливість, але також допомагає побачити, хто дійсно поруч. Ви можете відчути натхнення, бажання творити, спілкуватися, ділитися. Але важливо уникати емоційних перевантажень, і не занурюйтесь у чужі проблеми. Намагайтеся прибрати джерела роздратування — припиніть спілкування з токсичними людьми, бережіть свої емоції. У стосунках — теплий період, придатний для щирих розмов. У роботі — гарний час для м’якого планування і творчих завдань.