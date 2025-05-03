Що зірки нам пророкують: гороскоп на 5-11 травня 2025 року

Гороскоп на 5-11 травня 2025 року / © Associated Press

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Цього тижня космічна картина м’яка, але багатошарова — вона кличе нас до глибини, чесності та набуття практичної стійкості. У фокусі — розмови, почуття та фінанси. Все, що ми думаємо і відчуваємо, починає набувати форми, як насіння, покладене в родючий ґрунт.

5 і 6 травня — дні мудрості, перспективи та талану. Гармонійний аспект Меркурія та Юпітера сприяє інтелектуальному розширенню — цей аспект дає можливість побачити ширший контекст подій, відкрити двері для нових знань та ідей. Слова знаходять потрібну інтонацію, легше передавати важливі думки та встановлювати контакти.

Глибокі усвідомлення у коханні дає гармонійний аспект Венери та ретро-Плутона. Початок тижня сприятливий для роботи зі своїми бажаннями. З’являється можливість розібратися у своїх почуттях, зміцнити чи трансформувати стосунки. Фінансові теми на порядку денному: можна переглянути бюджет, завершити минулі боргові зобов’язання. Аспект активує теми колишніх зв’язків, невирішених уподобань та емоційних трансформацій.

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Від 10 травня о 15:15 (gmt+3) Меркурій входить у ґрунтовний та практичний знак Тельця. Після динамічного транзиту планети за знаком Овна на перший план тепер виходять логіка та чіткість мислення. Думки стають глибшими, ґрунтовнішими. Попереду повільний, але правильний прогрес — інформація обробляється спокійніше, менше суєти, більше впевненості у рішеннях.

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ОВЕН

Цей тиждень створює ґрунт для усвідомлених та стійких змін. Починається чудовий період для обдуманих вкладень, планування, укладання довгострокових контрактів. У стосунках будьте уважними до своїх емоцій та інтуїції — не проґавте можливість закрити старі теми чи переродити стосунки на новий рівень. Цього тижня ви відчуєте внутрішню стійкість та бажання розібратися з фінансовими питаннями.

ТЕЛЕЦЬ

Енергетичне тло тижня дасть поштовх новим ідеям, особливо у сфері заробітків. Венера в аспекті з Плутоном 6 травня допоможе розкрити глибинні почуття та може посилити пристрасть у особистому житті. Зосередьтеся на ресурсах та цінностях — ви можете закласти міцний фундамент майбутніх успіхів. Використовуйте цей час для зміцнення знань, фінансових розрахунків, аналізу стратегій — період дає змогу побудувати практичні та стійкі плани.

БЛИЗНЯТА

Цей тиждень принесе зрозумілість, стабільність та глибокі усвідомлення. Гармонійні аспекти планет допоможуть вирішити важливі питання, закласти основу майбутніх успіхів і розібратися в емоційній сфері. Прекрасна можливість зміцнити знання, розібратися у почуттях, стабілізувати фінансову сферу та ухвалити важливі рішення. 10 травня — інгресія вашого управителя Меркурія у знак Тельця, що допоможе стабілізувати грошову сферу.

РАК

Тиждень починається на добрій та розумній ноті. Для вас вона знакова, стабільна і мудра, відкриває можливості для зростання і усвідомлень. Формується відповідний простір для вдалих рішень, трансформації в ділових взаєминах і переходу до практичного мислення. Ви бачите картину ширше, думки стають чіткішими, а слова — наснажливими. Якщо у вас є ідея — не соромтеся говорити про неї: у неї є шанс бути почутою.

ЛЕВ

Аспекти тижня допоможуть вам глибше зрозуміти партнерів, зміцнити зв’язки. Інформація буде надходити у потрібний час. Ви формулюєте думки спокійно і чітко — у цьому ваша сила зараз. Період підходить для публічних виступів, співбесід, оскільки сила впливу посилюється. Чудовий час для написання листів, виступів, планування поїздок та публікацій. Це тиждень мудрих слів, глибоких почуттів та стійких рішень.

ДІВА

Тиждень несе стабільні та гармонійні аспекти, які допоможуть розібратися у фінансах, любові та інтелектуальному розвитку. Це час усвідомлених рішень та пошуку нових перспектив. Протягом цього періоду легко донести свою позицію до інших і отримати підтримку. Якщо давно збиралися провести важливі переговори — час настав. Також тиждень підходить для навчання, укладання угод, спілкування з наставниками або авторитетними фігурами.

ТЕРЕЗИ

Використовуйте силу діалогу та довіри для зближення з рідними та близькими, а також для з’ясування суперечливих питань із діловими партнерами. Від п’ятниці Меркурій залишає палкий Овен (ваша опозиція) і переходить у розмірений та земний знак Тельця. Цей транзит буде особливо корисним для роботи з фінансами, оформлення важливих документів, аналізу зробленого та підготовки до довгострокових проєктів. Будьте відкритими до нових знайомств та нестандартних рішень.

СКОРПІОН

Тиждень глибоких роздумів та довгострокового планування. Це період стійких рішень, прагматичних ідей, виваженішого підходу до справ та зміцнення матеріальної бази. Менше імпульсивності — більше бажання зберегти, укорінитися, зрозуміти, як зробити щось сумлінно і надовго. Партнери постають у справжньому світлі, іноді не дуже приємному. Порушуються важливі питання кохання та прихильності, відбувається усвідомлення щодо їхніх перспектив.

СТРІЛЕЦЬ

Цей тиждень — про тонку роботу з емоціями та стосунками. Відчиняються ворота до трансформацій у любовній сфері. Це може бути моментом прощення, відпускання, чесної розмови партнером. Або ж несподіване повернення минулого, щоб уздоровити старий біль. Фінансові теми також на порядку денному: обставини спричиняють перегляд інвестицій, виявлення прихованих ресурсів, звільнення від боргів — як емоційних, так і матеріальних.

КОЗОРІГ

Там, де ви були поранені, ви можете зцілитись. І набута внутрішня сила стане вашим новим джерелом любові. Протягом усього тижня енергії м’яко розгортатимуться, запрошуючи вас сповільнитися, відчути, заглибитись. Тут немає різких поворотів, але є шанс зазирнути вглиб, гармонізувати почуття, виразити себе мудро та почати будувати стійке майбутнє. Це чудовий час для відновлення, догляду за тілом та простором.

ВОДОЛІЙ

Ви знайдете опору як у справах, так і у стосунках. Тиждень стане часом, коли ви відчуєте впевненість у собі, у своїх рішеннях та в тому, що все йде своїм правильним шляхом. Всесвіт шепоче тихо, але з любов’ю: ви на правильній дорозі. Гармонійні аспекти на початку тижня допоможуть налагодити стосунки, особливо якщо раніше були непорозуміння. Покажіть світові свою стійку силу. Тиждень чудово підходить для планування, переговорів та самовираження.

РИБИ

Ви інтуїтивно відчуєте, що настав час сповільнитись та переглянути внутрішні установки. Зірки допоможуть вам розібратися з минулими емоційними ситуаціями та завершити незакриті гештальти. Тиждень може принести інсайти у сферах освіти, подорожей та філософії. Гарний час для вивчення чогось нового або планування подорожі. Ваші справи почнуть вирівнюватися у стійку структуру.