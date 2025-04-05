Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 квітня 2025 року

Гороскоп на 7-13 квітня 2025 року / © lady.tsn.ua

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Минулого тижня сформувалася гармонійна конфігурація «Бісекстиль», яка протягом тижня посилюється багаторазово, адже до нього приєднуються Меркурій (від 8 квітня у директній фазі руху) та ретро-Венера. Це означає, що на нас чекає час глибоких усвідомлень, важливих розмов, переоцінки цінностей і, можливо, доленосних зустрічей. Все, що відбувається цими днями, може вплинути на майбутнє, розкриваючи несподівані, але дуже важливі перспективи.

13 квітня повня у Терезах о 03:22 (gmt+3) — це час, коли енергія миру та гармонії досягає свого піку. Терези, керовані Венерою, акцентують увагу на взаєминах, красі та справедливості. Ця повня надихає на пошук компромісів, зміцнення зв’язків, досягнення рівноваги як в особистому, так і в суспільному житті.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

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ОВЕН

Ви на хвилі успіху! Є відчуття доленосності того, що відбувається. Тиждень принесе нові можливості для прориву з тупикової ситуації як у кар’єрі, так і особистому житті. Ви можете отримати важливу пропозицію чи шанс, про який давно мріяли. На початку тижня можуть повернутися старі питання та незакінчені справи, які потребують перегляду. Зверніть увагу на випадкові зустрічі та знаки долі — вони можуть багато сказати про ваше майбутнє.

ТЕЛЕЦЬ

Головний фокус: нові можливості у фінансах та особистих стосунках. Ретро-Венера (ваш управитель) може повернути старі почуття чи людей з минулого. Це час аналізувати, але не поспішати з висновками і не давати необдуманих обіцянок — згодом можете пошкодувати. Можливі раптові новини, нові пропозиції, наснажливі ідеї. Старі обмеження руйнуються, даючи дорогу новому. Якщо щось йде не за планом — отже, так і має бути!

БЛИЗНЯТА

Можливі інсайти та несподівані рішення — завдяки поверненню до минулого, переосмисленню почуттів та перегляду домовленостей. Якщо ви давно чекали на знак від Всесвіту — він настає саме зараз. Світ дарує вам шанс на успіх, зростання, успіх. Це період, коли все складається так, як потрібно, хоча на перший погляд події можуть здатися несподіваними чи хаотичними. Проєкти, над якими ви давно працювали, починають давати матеріальні результати.

РАК

Після насиченого періоду коридору затемнень тепер з’являється можливість перетравити всі події та зрозуміти, що змінилося у вашому житті. Ви можете отримати заслужену винагороду за працю. Важливо дослухатися до себе, переглянути режими праці та відпочинку. Дайте собі час для адаптації до нових енергій. Прекрасна можливість знайти рівновагу між особистими бажаннями та потребами оточення. Це час, коли можна здійснити мрію.

ЛЕВ

Не бійтеся несподіваних поворотів — вони можуть привести вас на краще. Обставини тижня допомагають вийти на більш високий рівень, дають шанс вирватися зі звичних рамок та знайти нові шляхи успіху. З’являються несподівані можливості заробити, але для початку варто переглянути свої витрати. Посилиться потяг до мистецтва, дизайну та створення краси навколо. Обережно: не зневажайте важливих деталей — у документах можуть бути помилки.

ДІВА

Тиждень несе несподівані, але важливі події для багатьох представників знака — енергію доленосних змін. Важливі для вас ситуації набувають масштабу, особливо у навчанні, поїздках чи творчих починаннях. Це час для переоцінки партнерств, пошуку гармонії та вирішення конфліктів у сфері особистих та ділових взаємин. Венера в останній тиждень своєї ретроградності може повернути старі борги як емоційні, так і фінансові.

ТЕРЕЗИ

Останній тиждень ретроградності вашого управителя — Венери. Головний фокус: фінанси та цінності. Може виникнути потреба повернутися до минулих взаємин, тем або проєктів. Не поспішайте з висновками — поки що цей час для аналізу, а не для дій. Це чудовий час для налагодження стосунків із близькими. Можливі новини про дім, нерухомість або сімейні справи. Не захоплюйтесь самоаналізом — довіртеся природній течії життя.

СКОРПІОН

Трансформація та особистісне зростання — основні тенденції найближчого періоду. Тиждень можна назвати переламним, але в гарному сенсі — чекайте на важливі знаки долі. Можете відчути потужний імпульс у творчості чи кар’єрі. Але не поспішайте з кардинальними рішеннями — невдовзі з’являться нові деталі. Це чудовий час для підготовки фундаменту нових проєктів, самовираження та лідерства. Важливо дотримуватися балансу між роботою та особистим життям.

СТРІЛЕЦЬ

Головний фокус: пошук нових смислів та розширення горизонтів. Сміливі дії та набуття сили роблять вас переможцем — космічні енергії підтримують вас. Ритм життя дуже динамічний, але важливо не перестаратися і дотримуватися правильного режиму праці та відпочинку. Не переоцінюйте свої можливості у сфері фінансів. Все може різко змінитись у сфері особистих взаємин. Можливі не дуже приємні сюрпризи із боку романтичного партнера.

КОЗОРІГ

Тиждень підходить для завершення старих справ та розставляння крапок над «i». Натхнення прийде несподівано — головне, не проґавити його. Можливий несподіваний прорив! Будьте відкритими до змін і довіряйте потоку життя та людям, які вас оточують! Колеги, партнери, родичі допомагають вибудувати довгострокові плани, особливо у кар’єрі. Знайдіть час для зустрічей прогулянок із дітьми та онуками — ваша участь у їхньому житті зараз дуже важлива.

ВОДОЛІЙ

У вас з’являється шанс на масштабний успіх, якщо переосмислити свої мету та цінності. Уникайте зайвого самокопання — не будьте надто суворими до себе. Тиждень сприятливий для перегляду старих ідей та свого кола спілкування. Люди з минулого можуть знову з’явитися у вашому житті, але не очікуйте тільки приємних контактів. Найімовірніше доведеться порушувати теми, які змусять понервуватись. Не перевантажуйте себе — стрес може підірвати сили.

РИБИ

На вас чекають нові етапи у романтичних стосунках та професійній сфері. Можливо це буде пов’язано. Підхожий час для того, щоб відкрити свою справу та продемонструвати світові свої таланти. Квітень обіцяє нові перспективи, але не квапте події. Зрештою, все складеться краще, ніж ви думаєте. Не погоджуйтесь на умови, які вас не влаштовують — скоро з’явиться найбільш підхожий для вас варіант. Слухайте інтуїцію, вона приведе вас туди, де вам буде добре.