Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7–13 липня 2025 року

Гороскоп на 7-13 липня 2025 року / © Associated Press

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7 липня — дуже важливий день, немов межа між старим і новим. О 10:48 (gmt+3) Уран, планета раптових прозрінь та космічної еволюції, вперше за 84 роки вступає у знак Близнят та відкриває портал у майбутнє. Це день, коли спалах геніальності та інтуїції може перевернути багато, а зустріч, ідея, фраза, осяяння здатні змінити особистий та творчий курс. Світ готовий до переосмислення знань, образів, інформації. Багато хто відчує, що в них «в голові клацнуло» — і це лише початок.

10 липня повня у Козорозі о 23:37 символізує вершину відповідальності. Козоріг — знак влади, структури, досвіду та внутрішнього стрижня. Повня тут говорить про вибір: що я беру з собою в майбутнє, а що — ні.

Світло повні проникає крізь маски. Висвітлюються справжні мотивації, оголюються внутрішні опори чи їх відсутність. Емоції зустрічаються із боргом, а бажання — з реальністю. Ця повня — кульмінація теми обов’язку, справжніх орієнтирів та зрілості.

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Оформлюйте важливі рішення та проєкти ближче до 10 липня — вони можуть встояти під тиском часу. У середині тижня можуть виявитися наслідки наших виборів, особливо у професійній, фінансовій та батьківській сферах. У стосунках також стане зрозуміло: на чому тримається союз — на пристрасті чи взаємній відповідальності?

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Цього тижня ви ніби ловите хвилю змін, і дуже вдало. Можливо, вам захочеться змінити звичний стиль мислення або розпочати нову справу, пов’язану з технологіями. Інтуїція посилюється, ніби внутрішній компас повертається до нових координат. Повня висвітлить тему відповідальності на роботі — час зробити крок уперед, відклавши сумніви. Те, що ви створили раніше, тепер стає фундаментом для наступного ступеня.

ТЕЛЕЦЬ

Ви в потоці магії, оновлень і натхнення — зараз чудовий шанс на внутрішнє переродження та якісні зміни. Гроші, цінності, самооцінка — це може пройти через потужну трансформацію. Уран йде з вашого знака, але залишає слід: тепер ви готові по-іншому розпоряджатися своїми ресурсами. Повня вимагає відповідальності у сфері чужих грошей і боргів, висвічує тему конкретних цілей, чи це навчання, чи подорожі.

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БЛИЗНЯТА

7 липня Уран вперше входить у знак Близнят та відкриває портал у майбутнє. Кохання стає як міраж — ефемерним, тендітним, повним натяків і натхнення. Найближчі 4 місяці — період ментальних революцій, ви закладаєте насіння майбутніх успіхів, тому не сумнівайтеся — настав час розпочинати нове життя. Повня у Козорозі вимагатиме конкретики: як ви реалізуєте свій вплив у професії? Важливо діяти зріло, не прив’язуючись до комфорту.

РАК

Ви цього тижня ніби провідник нової енергії. Гарний час для того, щоб заземлити натхнення та намітити шлях до нових вершин. Ви можете когось зачарувати та вирішити свої соціальні питання. Повня піднімає на поверхню найважливіші рішення — особисті та кар’єрні, прояснить важливу ситуацію у стосунках чи фінансових зобов’язаннях. Світ відкриває нові перспективи: залиште емоційні борги, що тягнуть назад.

ЛЕВ

Загальний тон тижня для вас: поєднання глибини та стрибка. Енергії дають глибину та внутрішню силу: ви можете звільнитися від старих сценаріїв у коханні та цінностях, закласти нову систему тяжіння. Почуття стають тоншими, мрії — яскравішими, кохання — поетичнішим. Записуйте ідеї, слухайте інтуїцію, зверніть увагу на тих, хто входить у ваше життя, це може бути невипадково. У другій половині тижня — час зрілих рішень. Звільніть себе від хибних цілей.

ДІВА

У вас починається період розбудови способу мислення, спілкування, ідей. Тиждень загострює інтуїцію та романтичні тяжіння, посилює духовну близькість. Але повня в Козорозі вкаже на конкретику взаємин як вибір бути поряд і дорослішати разом. Також ця повня виводить на сцену робочі справи. Не лякайтеся внутрішнього сум’яття — ви на порозі нового циклу. Фінансові потоки переплітаються із натхненням та романтичними зв’язками.

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ТЕРЕЗИ

Тиждень активує глибинну чуттєвість, натхнення, особливо у творчості. Уран змінює ваш вектор у кар’єрі — можуть прийти ідеї з майбутнього. Можливі моменти лікування чи занурення у минуле. А повня в Козорозі виводить на перший план питання про справжні цінності та опори. Прекрасна можливість зцілитися через красу, але варто навести лад, особливо у взаєминах із власним тілом та повсякденною рутиною.

СКОРПІОН

Романтичні передчуття вас не дурять, ви ніби пливете на хвилі містики. Енергії тижня дають шанси на близькість, що трансформує. Щось змінюється у стосунках — будьте готовими відпустити стару модель. Повня висвітить важливі рішення, пов’язані з навчанням або переїздом. Змінюється оточення: люди, ідеї, спільноти довкола вас стають іншими. Повня у Козорозі принесе кульмінацію у стосунках: або зміцнення, або завершення.

СТРІЛЕЦЬ

Цей тиждень може бути осяянням: довгострокові плани, мрії, команди, майбутнє — все це перезапускається. Венера в опозиційному знаку дає ніжність через дружбу і взаєморозуміння. Мистецтво, навчання, медіа — все це може стати доходом. Прекрасна можливість своє хобі або захоплення перетворити на бізнес. Повня в Козорозі висвітить вашу повсякденну рутину — можливо, час змінити режим або взяти відповідальність за здоров’я та графік.

КОЗОРІГ

Змінюються ваші уявлення про успіх, статус і життєву мету. Повня у вашому знаку — це світло прожектора на себе самого. Вона висвітить ваші творчі амбіції, покаже, чого ви дійсно хочете від життя. Ви немовби перебуваєте в точці складання: з’являється натхнення в кар’єрі, що допомагає зробити крок до справжнього покликання. Обставини тижня потребують зрілого управління ресурсами: корисні інвестиції у власне навчання, нову техніку, автомобіль.

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ВОДОЛІЙ

Уран — ваш управитель, приносить вітри оновлення у ваш стиль любові і творчості. Ви проходите через внутрішнє перетворення. У стосунках починається період несподіваних союзів чи звільнень. Ви можете відчути поклик до подорожі, навчання або зміни світогляду. Повня в Козорозі принесе важливу розмову, яка може все змінити. Це також перевірка на зрілість у матеріальній сфері: доходи та витрати вимагають чіткого погляду.

РИБИ

Тиждень зачіпає найтонші струни душі, але вимагатиме важливих рішень у сфері кохання, будинку, сім’ї та житла. Розкривається весь ваш потенціал емпатії, натхнення та краси. Але повня в Козорозі підштовхує до роздумів про те, а як ви виявляєте це у світі? Де ваша команда, ваш внесок, ваші межі? Ваша енергія поновлюється, з’являються нестандартні джерела радості. Настав час відпустити те, що тягне донизу, і пробачити собі.