Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8–14 червня 2026 року

Гороскоп на 8–14 червня 2026 року / © Associated Press

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Головним джерелом змін залишається напружена конфігурація Урана з Місячними Вузлами, яка діє від 5 до 16 червня. Уран у Близнятах перебуває на вершині тау-квадрата, отже, звичний перебіг подій може різко змінюватися, а новини здатні чинити значно більший вплив, ніж зазвичай, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливо помітним цей вплив буде в суспільній і міжнародній сферах. Світ входить у період підвищеної нестабільності, коли старі домовленості піддаються перегляду, а нові рішення ухвалюють у прискореному режимі. Посилюється інформаційний потік, зростає кількість важливих заяв, політичних подій та обговорень питань, пов’язаних із безпекою, технологіями, логістикою та переміщенням людей.

9 червня формується одразу кілька важливих астрологічних впливів. З одного боку, квадрат Меркурія до Сатурна створює атмосферу затримок, перевірок і необхідності зважати на реальні обставини. Багато планів можуть зажадати коригування, а переговори — додаткового часу й терпіння. Потрібна підвищена увага до документів, термінів, офіційних питань і будь-яких зобов’язань.

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Але одночасно з цим Венера з’єднується з Юпітером у знаку Рака — одним із найсприятливіших з’єднань червня. На тлі загального напруження з’являється можливість отримати підтримку, зміцнити стосунки з близькими людьми, відновити довіру і відчути, що поруч є ті, на кого дійсно можна спертися.

Від 9 до 11 червня Сонце протистоїть Ліліт, а точний аспект припадає на 10 червня. На поверхню можуть виходити старі образи, внутрішні суперечності, накопичене роздратування і теми, які тривалий час залишалися без обговорення. Люди стають чутливішими до несправедливості, критики та спроб тиску. Важливо пам’ятати, що в такі дні емоції часто виявляються сильнішими за логіку, тому не кожне рішення, ухвалене під впливом моменту, буде правильним.

13 червня о 13:47 (gmt+3) Венера переходить у знак Лева, і емоційне тло стає яскравішим, відкритішим і творчішим. Якщо до цього багато хто прагнув душевної близькості та безпеки, то тепер посилюється бажання виявляти почуття сміливіше й помітніше. Зростає інтерес до краси, творчості, самовираження, публічності та романтичних жестів.

ОВЕН

Тиждень змусить вас швидше реагувати на мінливі обставини. Багато подій буде пов’язано з переговорами, документами, навчанням, поїздками або новинами, які здатні скоригувати ваші плани. Важливо не поспішати з висновками в першій половині тижня, особливо якщо йдеться про роботу чи фінанси. Ви отримуєте важливу інформацію, яка допоможе ухвалити рішення, яке відкладали вже кілька місяців.

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ТЕЛЕЦЬ

Головною темою тижня стають гроші, особисті ресурси і питання стабільності, а також корисні знайомства й обговорення перспективних проєктів. Гарна нагода навести лад у фінансових справах і зрозуміти, які напрями справді дають результат. Будьте готовими до несподіваних витрат, пов’язаних із технікою, транспортом або сімейними потребами.

БЛИЗНЯТА

Ви опиняєтеся в центрі подій. В особистому житті важливу роль зіграє відверта розмова, яка допоможе зняти напругу, що накопичилася. Багато процесів безпосередньо залежать від ваших рішень, слів та ініціативи. Не все розвиватиметься так швидко, як хотілося б. Деякі обставини потребуватимуть терпіння й уважності до деталей. Кінець тижня сприятливий для самопрезентації, реклами своїх послуг, творчості та будь-яких публічних виступів.

РАК

Багато подій зачіпають питання сім’ї, минулого, близьких стосунків і внутрішньої впевненості. Ви можете несподівано згадати про старі цілі або повернутися до теми, яка здавалася давно закритою. Поєднання Венери і Юпітера допомагає отримати підтримку, увагу та розуміння з боку оточення. Тиждень добре підходить для відновлення важливих зв’язків і зміцнення довіри у стосунках.

ЛЕВ

Навколо вас починає формуватися нове коло спілкування або з’являються люди, які здатні вплинути на подальші плани. Тиждень сприяє колективній роботі, співробітництву та пошуку однодумців. Деякі події можуть змусити переглянути попередні цілі та поглянути на перспективи ширше. Від кінця тижня зростає впевненість у собі, посилюється бажання виявляти ініціативу і частіше перебувати в центрі уваги.

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ДІВА

Професійні питання виходять на перший план. Можливе обговорення нових обов’язків, зміна умов роботи або поява цікавої пропозиції. Тиждень вимагає гнучкості та здатності швидко перебудовуватися під нові обставини. Не відкидайте ситуації, коли доведеться коригувати плани через зовнішні чинники. У фінансовій сфері краще уникати поспішних рішень і уважно ставитися до будь-яких документів.

ТЕРЕЗИ

Перед вами відкриваються нові горизонти. У багатьох представників знака з’являються думки про подорожі, навчання, здобуття нових знань або розширення професійних можливостей. Тиждень допомагає побачити перспективи там, де раніше їх не помічали. Водночас важливо не будувати очікування винятково на обіцянках оточення. Що практичнішим буде ваш підхід, то легше виявиться домогтися бажаного результату.

СКОРПІОН

Для вас це час глибоких внутрішніх процесів і важливих змін. Деякі ситуації потребуватимуть перегляду поглядів на стосунки, фінанси або розподіл відповідальності. Можливі значущі розмови, які допоможуть краще зрозуміти мотиви інших людей. Гармонійні аспекти від Венери і Юпітера створюють сприятливе тло для вирішення юридичних питань, міжнародних контактів і тем, пов’язаних з освітою.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень робить особливо важливою сферу партнерства. Це стосується як особистого життя, так і ділових стосунків. Багато питань вирішуватимуться через переговори, пошук компромісів і спільні рішення. Не є винятком несподівані повороти у взаєминах з оточенням, які змусять по-новому поглянути на ситуацію. Кінець тижня допомагає зміцнити довіру і знайти точки дотику навіть там, де нещодавно існували розбіжності.

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КОЗОРІГ

Повсякденні обов’язки, робота й організація процесів потребують більше уваги, ніж зазвичай. Можливі зміни графіка, нові завдання або необхідність швидко адаптуватися до мінливих умов. Тиждень добре підходить для наведення ладу в документах і поточних справах. У стосунках варто уникати надмірної критичності. Іноді підтримка виявляється набагато ефективнішою, ніж суворі зауваження.

ВОДОЛІЙ

Для вас тиждень пов’язаний із творчістю, натхненням і пошуком нових вражень. Багато хто з Водоліїв відчує бажання вийти за межі звичного способу життя. Можливі цікаві знайомства, несподівані зустрічі та приємні події в романтичній сфері. У професійних питаннях корисно дослухатися до нестандартних ідей — одна з них може виявитися вельми перспективною.

РИБИ

Головна увага зміщується до питань дому, сім’ї та особистого простору. Виникає бажання оточити себе людьми, поруч із якими можна почуватися спокійно й упевнено. Деякі представники знака займатимуться побутовими питаннями, ремонтом або сімейними справами. Друга половина тижня приносить більше легкості, натхнення і приємних емоцій. Гарний час для спілкування з близькими, творчості та душевного відпочинку.

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