433
5 хв

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8–14 грудня 2025 року

Другий тиждень грудня розгортається як напружена і містична драма небес. Період веде нас через випробування до розширення свідомості, і кожен крок стає частиною великого шляху, де мова і думка мають доленосне значення.

Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Гороскоп на 8-14 грудня 2025 року

Гороскоп на 8-14 грудня 2025 року / © Associated Press

8 грудня Марс утворює напружений аспект із Сатурном. Це зіткнення вогню і каменю, імпульсу і перепони, наче перевірка на міцність: будь-яка дія вимагає зусиль, а будь-яке бажання зустрічає опір, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На тлі опозиції Ліліт і Урана ця напруженість стає ще більш гострою — приховані пристрасті і раптові одкровення можуть прорватися назовні, ламаючи звичні конструкції і змушуючи шукати нові шляхи.

10 грудня — з’єднання Ліліт і Меркурія, що сприяє появі похмурих думок. Це час, коли люди схильні порушувати заборонені теми, але саме це дає змогу відчиняти таємні двері. У розмовах і думках виявляється те, що зазвичай приховано, і істина звучить як виклик.

11 грудня Меркурій у Скорпіоні утворює тригон із Нептуном у Рибах, і напружений потік змінюється на м’яку течію. Думки стають глибшими, слова — поетичнішими, а інтуїція веде до розуміння того, що неможливо пояснити логікою. Це момент, коли таємне з’єднується з містичним, і внутрішній голос звучить виразніше, ніж шум зовнішнього світу.

12 грудня о 00:40 Меркурій залишає води Скорпіона і переходить у знак Стрільця, розширюючи світогляд багатьох людей. Мислення стає ширшим, вільнішим, спрямованим до істини і нових горизонтів. Після глибини й тіней настає час філософії, натхнення і пошуку сенсу.

ОВЕН

Головне завдання тижня — налагодити робочі зв’язки з партнерами з інших міст і країн. Це може виявитися непростим процесом: під час справи спливуть приховані бар’єри, які видаватимуться нечесними або несподіваними. Проте ближче до кінця грудня більшість проблем вдасться розв’язати, і ситуація вирівняється. Процеси, пов’язані з розширенням проєкту або новим етапом розвитку, поки що відійдуть на другий план. Зараз ключове — зміцнювати контакти й завершувати рік на спокійній і стійкій ноті.

ТЕЛЕЦЬ

Астрологічні тенденції радять приділити час документам: приведіть до ладу звітність, договори й фінансові папери — є ймовірність перевірок наприкінці місяця. Особисте життя розвиватиметься в тому самому ритмі, що й попередніми місяцями. Домашні справи й поліпшення побуту й надалі привертатимуть увагу, але без зайвої суєти. Тим, хто збирається в поїздку, варто бути особливо уважними: можливі затримки, несподівані труднощі або запитання за документами.

БЛИЗНЯТА

Грошова ситуація в грудні може трохи «хитати». Краще зосередитися на роботі, а відпочинок перенести на січень. Витрат буде більше, ніж зазвичай, і в якийсь момент вони можуть перевищити надходження. Для одних це пов’язано з діловими вкладеннями, для інших — із побутовими й сімейними справами. Але до кінця грудня ситуація покращиться: фінансовий потік стане стабільнішим. Ця позитивна динаміка плавно перейде й у січень 2026 року. Для поїздок слушний час — від 12 грудня, не раніше.

РАК

Сімейні стосунки залишаться рівними і стабільними: кожен зайнятий своїм, але це поліпшить психологічний клімат. У самотніх людей збільшиться кількість нових знайомств. Є можливість зустріти цікаву людину в дорозі. Керівникам і підприємцям варто бути готовими до перевірок і раптових юридичних нюансів. Водночас взаємодія з партнерами з інших міст і країн складатиметься найкраще — ця частина ділової сфери залишається стабільною і перспективною.

ЛЕВ

Протягом тижня основна складність буде пов’язана зі спілкуванням і людським фактором. Можлива довгоочікувана зустріч із тим, хто приїхав здалеку. Але важливо не зіпсувати її завищеними вимогами. Також гострі розбіжності з друзями, союзниками і людьми, що мають владу. Причина більшості конфліктів — давні, до кінця не розв’язані фінансові питання. Доведеться знову порушувати теми зобов’язань, вкладень і розподілу ресурсів.

ДІВА

Тиждень принесе фінансове навантаження. Витрати будуть регулярними і значними. У кращому разі — це інвестиції в робочі процеси або побутові питання, у гіршому — необхідність закривати старі борги і виконувати попередні зобов’язання. Тим, хто працює за наймом, середина грудня може принести внутрішні зміни в структурі організації. Зірки радять зосередитися на виконанні обов’язків і, за можливості, не вступати в зайві дискусії з керівництвом.

ТЕРЕЗИ

Налаштуйтеся на те, що вашу роботу можуть оцінити суворіше, ніж зазвичай. Приймайте критику спокійно: це тимчасовий період, і вже в січні атмосфера пом’якшає. Зараз важливо бути максимально ощадливим: мінусів у доходах справді очікується більше, ніж плюсів. Якщо вас оминуть робочі й особисті складнощі, то організм може нагадати про себе. Оберігайте себе від зимових інфекцій і ймовірних загострень хронічних недуг. Головне завдання періоду — зберегти енергію і не перевантажувати себе зайвим.

СКОРПІОН

У закоханих можуть виникнути непорозуміння, охолодження почуттів і навіть серйозні сварки. На тлі нещодавнього гармонійного періоду такі зміни можуть видатися різкими й болісними. Перебудовувати правила стосунків просто зсередини процесу складно — і спроби можуть не дати очікуваного результату. Якщо у вашому зв’язку є те, що по-справжньому цінне, тримайтеся за це, а зайві очікування краще відпустити. Це стосується і пар, і сімейних союзів: грудень може принести тимчасову емоційну кризу.

СТРІЛЕЦЬ

На особистому фронті відбувається значне поліпшення. Для багатьох представників знака головні події місяця відбуватимуться вдома. Значна частина бюджету піде на потреби дітей: їхній розвиток, навчання чи підготовку до заходів. Увесь грудень обіцяє бути насиченим святами, зустрічами й теплими родинними подіями. Ви будете сповнені енергії, і самопочуття загалом залишиться добрим. Єдине попередження від зірок — бути обережними у поїздках і за кермом.

КОЗОРІГ

З погляду особистих витрат грудень може стати напруженим. Кошти витрачатимуться регулярно, і здебільшого — на близьких: дітей, рідних, друзів, подарунки та святковий клопіт. Однак ці витрати будуть приємними й принесуть радість оточенню. Керівники та власники бізнесу продовжать курс на розширення своєї справи. Також потрібно буде вкласти помітні суми в рекламу, корпоративні заходи або заохочення співробітників. У самотніх з’являться нові можливості для знайомств.

ВОДОЛІЙ

Фінансова сфера може виявитися вразливою — це єдиний мінус. У грудні відчувається особливий легкий романтичний настрій, що може призвести до приємних симпатій або ненав’язливих романів. У грудні ви почуватиметеся бадьоро й упевнено. Енергії вдосталь, настрій стабільний, а дрібні нездужання оминуть вас. Водночас грудень дає добру можливість заявити про свої результати — як вузькому професійному співтовариству, так і широкому колу глядачів.

РИБИ

Якщо доведеться підписувати важливі документи, особливо ті, що стосуються грошей або власності, зірки наполегливо рекомендують уважно перевіряти кожну деталь. Особливо це стосується тих, чия діяльність пов’язана з творчістю: акторів, художників, музикантів, а також політиків. Їхня впізнаваність зросте, що принесе скоріше моральне задоволення, ніж помітний прибуток. Навіть якщо й виникнуть фінансові складнощі, підтримку варто шукати в родичів — тут ви отримаєте і моральну допомогу, і практичну участь.

