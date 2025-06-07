Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9-15 червня 2025 року

Гороскоп на 9-15 червня 2025 року / © Associated Press

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Простір стає щільним: на небесній арені зустрічаються архетипи істини та ілюзії, розширення та обмеження, свободи та відповідальності. Все це на тлі повні і переходу Юпітера в знак Рака — одного з головних транзитів року.

Починається тиждень із напружених аспектів (9 та 10 червня) Меркурія із Сатурном та Нептуном, які створюють несприятливе енергетичне тло. Ці дні несуть інформаційні бар’єри, спотворення, уповільнення процесів. Може з’явитися відчуття розчарування чи плутанини, особливо у питаннях спілкування та сприйняття. Це час, коли ілюзії Нептуна стикаються з реальністю Сатурна, змушуючи переосмислити ідеї та думки.

10 червня о 00:02 (gmt+3) Юпітер входить у знак Рака, поступово згладжуючи гострі моменти. Від цього моменту починається новий емоційний цикл, орієнтований на турботу, питання моралі та переконань, зв’язок із родом та створення внутрішньої опори. З’являється почуття захищеності, глибоких емоційних зв’язків, підтримки, що дозволяє зміцнити базові життєві структури.

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11 червня повня у Стрільці о 10:44 — знаку істини та прагнення до вищого знання на тлі переходу Юпітера в Рак — немов поклик душі до справжності. Це може бути момент одкровення, усвідомлення, кульмінації тривалого пошуку. Цього ж дня Венера у Тельці у гармонійному секстилі з Меркурієм у Раку формує сприятливі умови для близьких розмов, гарних слів, злагод та теплих примирень.

Від 13 до 15 червня напружений аспект Урана з Марсом. На тлі квадратів Юпітера з Сатурном і Нептуном цей аспект розряджає напруженість через вибух, імпульс, різкий поворот. Марс у Леві хоче діяти. Уран у Тельці рве шаблони. Це час протестів, несподіваних збоїв, сплеск енергії, відмов від старого. Будьте уважними за кермом під час роботи з технікою. Намагайтеся не піддаватися на провокації з боку інших людей, конкурентів, особливо чоловічої статі. Енергія потужна, але її важливо спрямувати на перезапуск, а не руйнування.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Складний тиждень для вас. У цей час можуть випливати внутрішні страхи, обмеження мислення, недовіра до інформації, кризи сприйняття. Ви відчуваєте, що думки упираються в стіну або розчиняються в тумані, ваші слова стають тяжкими. Не найкращий час для підписання важливих паперів або укладання домовленостей. Найкраще переглянути плани, очистити розум, розпізнати, де реальність, а де самоошуканство.

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ТЕЛЕЦЬ

Обставини тижня закликають вас до нової внутрішньої чесності, емоційної зрілості та сміливості бути собою, навіть якщо це не вписується у старі схеми. Загалом період сприятливий і передбачуваний, він несе важливі трансформації, відкриття нових перспектив, але також може вимагати гнучкості та готовності до несподіванок. Є гармонія у спілкуванні, підтримка в особистих та фінансових питаннях.

БЛИЗНЯТА

Період таємних захоплень, несподіваних почуттів. Вас помітять. Гарний час для творчої наснаги. У коханні — час вчитися терпінню та прояву ніжності. Намагайтеся не діяти імпульсивно у стосунках. Можуть прийти несподівані фінансові можливості, але й спокуси витратити більше, ніж треба. Також можливі зміни у сфері кар’єри чи соціального статусу через взаємодію Космосу з жінками.

РАК

Не наполягайте на стабільності — гнучкість зараз важливіша. Повня може розкрити глибокі емоційні травми. Можливі сильні потяги, а й ревнощі. У вашому оточенні з’являються незвичайні люди або пропозиції, пов’язані зі спільною творчістю або інвестиціями. Але почуття можуть раптово змінюватись. Кохання може прийти здалеку — буквально чи метафорично. Гарний час для мандрівок або роботи з естетикою.

ЛЕВ

Зміни у ділових взаєминах, робочій рутині, у способах заробітку можуть змусити понервуватись, а натхнення змінитись нестабільністю — не прив’язуйтесь до очікувань. Трансформації у сфері близькості, довіри, спільних фінансів у результаті виявляться корисними. До вихідних ви відчуєте, що розквіт вже близько, ваша харизма посилиться, що дозволить вже у другій половині червня досягти успіху та визнання.

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ДІВА

Це період ментального перезавантаження. Настав час задуматися, що для вас справжній дім, сім’я і хто ваші люди. Повня розпалює внутрішній вогонь — захочеться свободи. Не поспішайте зриватися в дорогу — спершу перевірте маршрут. Поки довкола штормить, ви відчуваєте, як усередині народжується нова опора. Стають актуальними питання кар’єри та статусу — ви на порозі розширення, але спочатку потрібні рішення, яких давно уникаєте.

ТЕРЕЗИ

Ви можете стати якорем для інших, якщо самі залишитеся на місці. Повния піднімає теми фінансів і ресурсів — може прийти осяяння, як використати накопичене. Теплі діалоги з близькими, сімейні справи, питання переїзду — наразі найкращий час для цього. Не хвилюйтеся, якщо зараз все складається зовсім не так, як хочеться — незабаром почнеться період повного зростання, можливостей та духовних осяянь!

СКОРПІОН

Ви в епіцентрі змін, як у соціальній сфері, так і в особистій, а через це думки скачуть, слова не йдуть як слід. Повя висвічує партнерські стосунки — особливо ті, де немає чесності. Можливо, ви відкриєте собі важливу істину. Перегляньте свої цілі, найімовірніше, настав час переписати їх з урахуванням нової реальності. Конкуренти можуть ставити палиці в колеса: зараз не варто рватися вперед без стратегії.

СТРІЛЕЦЬ

Відбудеться багато цікавих подій: старі системи ламаються, а нові потребують адаптації. Повня у вашому знаку розкриває питання пізнання, істини та розширення горизонтів. Стрілець пробуджує спрагу знань та змін, а повня дає кульмінацію процесів, започаткованих раніше. Не шукайте логіку там, де працюють почуття, — дозвольте собі просто прожити цей період відповідно до свого природного ритму.

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КОЗОРІГ

Напружена динаміка пов’язана з раптовими змінами, конфліктами між традицією і революцією, можливими несподіваними проривами чи потрясіннями. Це може вибити з колії, але приходить шанс на глибоке внутрішнє оновлення. Повня покаже, де ваші справжні інтереси та перспективи. Направте енергію у творчість чи дослідження — у вас прокидається філософ.

ВОДОЛІЙ

Щось дозріло і вимагає рішення. Не поспішайте з дією — краще відчуйте глибину змін. Не все має бути публічним, постарайтеся зберегти потаємне в тиші. Питання, пов’язані з таємницями або приховуванням чогось, стають актуальними. Марс у квадраті з Ураном (ваш управитель) може спровокувати спалахи роздратування і навіть розриви: можна зруйнувати те, що потім не склеїти.

РИБИ

На початку тижня на вас чекають виклики: обмеження, непорозуміння, емоційні перекоси. Але те, що здається зараз складним, несе в собі світло. Довіртеся процесу. Все розгортається правильно, навіть якщо не за планом. Тиск ззовні, який ви зараз відчуваєте, розцінюйте як перевірку перед тим, як у ваше життя прийде велике щастя. Пам’ятайте, що за ваших спроб пливти за течією, вода стане каламутною. Тому намагайтеся не піддаватися миттєвій слабкості.