Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9–15 лютого 2026 року

Гороскоп на 9–15 лютого 2026 року / © Associated Press

Від понеділка наростає відчуття змін: ніби щось зрушується в глибині, а старі ілюзії тріскаються самі собою. Можуть виринати старі страхи, сумніви, невирішені питання. І водночас приходить дивна тиша — та, що буває після шторму, коли повітря ще тремтить, але простір уже очищено, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У цій паузі важливо не поспішати, а дослухатися: саме в порожнечі починає формуватися новий напрям. Сатурн входить у знак Овна 14 лютого — транзит триватиме до середини квітня 2028 року.

Від моменту входження Сатурна в Овен формується його з’єднання з Нептуном. Точний аспект відбудеться 20 лютого в першому градусі Овна — початковій точці всього зодіаку. Це свідчить про те, що світ входить у фазу перезапуску — хаос і лад зустрічаються, щоб створити нову реальність.

До чого це призведе:

до зміни світових пріоритетів

до появи нових лідерів і нових моделей влади

до перегляду кордонів — як зовнішніх, так і внутрішніх

до духовного та ідеологічного переформатування суспільства

до початку тривалого циклу, який визначатиме наступні 36 років.

Для кожної людини це час, коли потрібно відмовитися від ілюзій, побачити реальність такою, яка вона є, і зробити перший крок у нове життя.

11 лютого Венера переходить у знак Риб (до 6 березня), де вона почувається особливо комфортно, глибоко і натхненно. Венера в Рибах приносить романтику, співчуття, творче натхнення і прагнення до душевної близькості. Але і робить нас вразливішими, відкритішими та чутливішими до настрою інших.

ОВЕН

Багато Овнів відчувають прихід нового глобального циклу. Тиждень відкриє перед вами безліч соціальних і професійних можливостей. Люди до вас тягнутимуться, а увага оточення виявиться радше підтримувальною, ніж критичною. Це ідеальний момент, щоб зміцнити корисні зв’язки й розширити коло однодумців. Вас можуть підтримати впливові знайомі або вірні друзі.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для ділових зустрічей, налагодження партнерств, обговорення нових проєктів. Однак деякі напрями бізнесу можуть потребувати коригувань або навіть повного перероблення. Хоча доходи можливі, основна складність — у витратах: вони будуть регулярними і відчутними, особливо ближче до кінця місяця. Плануйте витрати заздалегідь і намагайтеся уникати імпульсивних рішень.

БЛИЗНЯТА

Інтенсивне суспільне життя здатне відсунути особисті справи на другий план. Утім, близькі виявлять розуміння і не стануть висувати претензій. Хтось із друзів може звернутися до вас за підтримкою — емоційною або матеріальною. До кінця тижня доведеться переключитися на побутові питання: ремонт, облаштування житла, сімейні справи. Це гарний час для завершення, розпочатого раніше, і планування змін у побуті.

РАК

У першій половині тижня можливі затримки, помилки, непорозуміння, особливо в документах і договорах. Будьте уважними до деталей, і до вихідних відкриються нові перспективи в професійній сфері. Особливо значущим стане період після сонячного затемнення 17 лютого — воно задасть напрям на найближчі місяці. Можливі пропозиції, що потребуватимуть сміливості й готовності вийти за межі звичного.

ЛЕВ

Дуже цікавий тиждень! Тим, хто шукає роботу, удача може усміхнутися в інших містах або навіть країнах. А ті, хто давно замислювався про переїзд або зміну роду діяльності, зможуть зробити рішучий крок. Службовцям надасться шанс піднятися кар’єрною драбиною. Бізнесменам варто дослухатися до ідей друзів і впливових знайомих — їхня участь у середині місяця може надати несподіваний імпульс проєкту.

ДІВА

Головна складність місяця — схильність наполягати на своєму. Важливо зберігати гнучкість, особливо в спілкуванні з керівництвом або людьми, від яких багато що залежить. Фінансова ситуація стабільна. Доходи будуть регулярними і трохи вищими, ніж зазвичай, а витрати не вийдуть за межі плану, все буде під контролем. На тлі активного ділового життя особиста сфера може відійти на другий план.

ТЕРЕЗИ

На вас чекають сюрпризи у сфері особистих і ділових взаємин. Якщо ви перебуваєте у стосунках на відстані, з’явиться шанс на довгоочікувану зустріч. Можливі візити до рідних, особливо тих, що проживають в інших містах або країнах. Для багатьох представників знака Терези — це буде тиждень важливих розмов і рішень, що стосуються переїзду або об’єднання сім’ї. Відкриваються нові соціальні можливості — не пропустіть сприятливий момент!

СКОРПІОН

Тиждень виявиться насиченим і неоднозначним. У центрі уваги може опинитися напружена ситуація з діловими партнерами: у деяких випадках виникнуть старі розбіжності, що стосуються стратегії розвитку або розподілу часток. Подібні процеси здатні зайняти не тільки другу декаду лютого, а й продовжитися в березні. Додатково на порядку денному — організаційні та майнові питання, особливо якщо йдеться про нерухомість.

СТРІЛЕЦЬ

У романтичних або сімейних стосунках усе складається добре. Але ось фінансова картина тижня нестабільна. Можливі затримки, перебої або необхідність непередбачених витрат. На тлі цього можуть з’явитися додаткові джерела доходу — наприклад, завдяки операціям із нерухомістю або фінансовій підтримці з боку близьких. Також можливе оформлення позики. Після 20 числа тло подій стане зрозумілим для вас.

КОЗОРІГ

В одних Козорогів — висока ділова активність, в інших — ремонт, продаж або інші перетворення, розпочаті раніше. Паралельно з’являються цікаві сигнали з боку зовнішніх партнерів, зокрема з інших регіонів або країн. У деяких випадках розглядають навіть питання переїзду. Багато представників знака зосереджуватимуться на облаштуванні простору — як у звичній атмосфері, так і в потенційно новому місці проживання.

ВОДОЛІЙ

У сімейній сфері зберігаються напружені моменти. У пар із тривалим стажем можуть загостритися старі побутові або фінансові суперечки. У розлучених — продовжиться поділ майна, особливо житла. Загальні зміни в житті відчуваються особливо гостро: старе поступово відходить, а нове ще не набуло чітких обрисів. Перехідний етап може бути непростим, але він відкриє шлях до оновлення.

РИБИ

Домашні питання і взаємини в сім’ї стають більш помітними. Значна увага може знадобитися дітям — від турбот про розвиток до вкладень в освіту і побутові потреби. Важливо дотримуватися розумного балансу між реальними потребами та надлишковими витратами. У стосунках із партнером можлива зміна звичного розподілу ролей. Тиждень може бути багатим на соціальні події, зустрічі та нові знайомства. Це особливо актуально для тих, хто відкритий до нових стосунків.