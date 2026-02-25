Що зірки нам пророкують: гороскоп на березень 2026 року

Гороскоп на березень 2026 року / © Associated Press

Планетарні енергії змушують нас переглядати цілі, ідеали та внутрішні опори. До 20 березня ритм життя сповільнюється, занурюючи в роздуми, повернення до минулого та необхідність переосмислити сказане, задумане та розпочате раніше. Березень не стільки про стрімкий рух уперед, скільки про внутрішнє переналаштовування, про пошук глибинного змісту того, що відбувається, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місяць розвивається хвилеподібно: спочатку — занурення у водну стихію Риб, потім — пробудження вогню Овна після Весняного Рівнодення.

2 березня о 16:15 за київським часом Марс входить у знак Риби до 9 квітня 22:36. Воїн занурюється у води почуттів та інтуїції, і звична прямолінійність дій поступається місцем внутрішнім імпульсам, натхненню і співчуттю. Сила виявляється через здатність довіряти течії життя, діяти м’яко, надихатися творчістю і йти за внутрішнім покликом душі. У цей період ми живемо в режимі «пливти за течією, але усвідомлено».

3 березня о 12:34 відбувається місячне затемнення в 13° Діви — подія, яка підсвічує тему ладу, здоров’я, роботи та внутрішньої дисципліни. Затемнення немов показує, де ілюзії заважали бачити реальність, де надмірний контроль перешкоджав природному перебігу життя, і де настав час відпустити перфекціонізм заради живого і справжнього досвіду.

Затемнення в Діві висвічує теми ладу, здоров’я, кордонів, ефективності. Воно показує, що потребує коригування, де накопичився хаос, а де — надмірний контроль. Це точка розвороту, коли ми бачимо, що потрібно відпустити, а що — перебудувати.

Уже 4 березня напруженість затемнення пом’якшується гармонійним аспектом: Венера утворює секстиль з Ураном, приносячи несподівані симпатії, натхнення, творчі сплески і бажання освіжити стосунки. Це момент легкості, коли доля може подарувати приємні сюрпризи, нові знайомства або незвичайні естетичні відкриття. День, коли можна побачити ситуацію під новим кутом.

5 березня Сонце формує тригон із ретроградним Юпітером, відкриваючи вікно оптимізму і внутрішньої підтримки. Навіть незважаючи на ретроградні процеси, з’являється відчуття, що все, що відбувається, має сенс і веде до розширення розуміння. Це аспект мудрої довіри життю, коли минулий досвід стає джерелом сили.

Юпітер ретроградний — отже, талан приходить через минуле, незавершені ідеї, старі зв’язки. Багато хто відчує м’яку підтримку і розширення можливостей.

6 березня о 12:46 за київським часом Венера переміщується знаком Овна до 30 березня 19:00. Від цього моменту до 30 березня стосунки стають прямішими, пристрасними. Після м’якості Риб — це різкий, але підбадьорливий перехід. З’являється бажання діяти в любовній сфері, проявляти ініціативу, говорити про бажання відкрито й чесно. У стосунках посилюється пристрасть, але водночас зростає ризик поспішних рішень.

7 березня приносить важливу точку переосмислення: з’єднання Сонця з ретроградним Меркурієм о 13:02, запускаючи нові інформаційний і ментальний цикли. Інсайти допомагають побачити знайомі ситуації під новим кутом. Того самого дня з’єднання Венери з Нептуном посилює романтичність, мрійливість та ідеалізацію, створюючи атмосферу тонких почуттів, натхнення і глибокої емоційної сприйнятливості.

8 березня Венера в з’єднанні із Сатурном. Аспект перевіряє почуття на міцність, оголює страхи близькості, піднімає теми відповідальності та зрілості у стосунках. А також допомагає визначити межі, зрозуміти, що важливо у стосунках, а що — ілюзія. Залишається тільки те, що дійсно має цінність.

13 березня об 11:30 Білий Місяць входить у знак Діви, м’яко спрямовуючи увагу до зцілення, турботи про тіло, внутрішньої чистоти і служіння. Це час, коли маленькі щоденні дії можуть стати духовною практикою, а лад у зовнішньому світі допомагає відновити гармонію всередині.

Середина місяця стає більш напруженою. 15 березня з’єднання ретроградного Меркурія з Марсом може виявлятися запальністю в словах, суперечками і поспішними рішеннями. Думки прискорюються, але чіткості може не вистачати, тому важливо берегти енергію і не піддаватися імпульсивним реакціям.

18 березня Венера приносить двоїсту атмосферу: квадрат Венери до ретро-Юпітера посилює емоційні крайнощі, схильність до надмірностей і переоцінювання очікувань, тоді як секстиль Сонця з Ураном відкриває простір раптових осяянь, звільнення і бажання змін.

20 березня Сонце входить у знак Овна о 16:46 і настає Весняне Рівнодення. Цей момент означає астрологічний Новий рік. Енергія місяця змінює напрямок: від водної глибини — до вогняної активності. Розпочинається період пробудження, прояснення, ініціативи. Світ немов робить глибокий вдих, відкриваючи простір для нових починань.

21 і 22 березня гармонійний тригон Марса з ретро-Юпітером повертає впевненість і внутрішню підтримку, а Меркурій, сповільнюючись, розгортається в директний рух. Думки прояснюються, рішення стають більш усвідомленими, і з’являється відчуття, що туман поступово розсіюється.

22 березня Сонце в з’єднанні з Нептуном. День високої чутливості, натхнення, містичного сприйняття. Інтуїція посилюється, межі між внутрішнім і зовнішнім стають тоншими. Це день тонких переживань, натхнення і глибоких внутрішніх осяянь, коли важливо слухати не розум, а серце.

25 березня — Сонце в з’єднанні із Сатурном — момент відповідальності, структурування і матеріалізації. Аспект допомагає оформити мрії в конкретні цілі й відчути, на чому дійсно можна будувати майбутнє.

26 березня — Сонце в секстилі з Плутоном. День усвідомлення внутрішньої сили, трансформації, можливості впливати на події. Багато людей відчувають себе в ресурсному стані, знаходять психологічну стійкість.

30 березня Венера входить у знак Тельця о 19:00 і стосунки, фінанси, задоволення, творчість входять у стабільнішу, чуттєву, гармонійнішу фазу. Це м’яке завершення місяця, що приносить спокій і відчуття опори. Після емоційних бур і переоцінювань приходить потреба у стабільності, тілесній радості, красі та надійності. Любов стає спокійнішою, глибшою і відчутнішою, а життя поступово повертає смак простих задоволень.