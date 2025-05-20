Що зірки нам пророкують: гороскоп на червень 2025 року

Гороскоп на червень 2025 року / © Associated Press

Реклама

Космічні енергії сплітаються в яскравий візерунок змін, де сила Сонця досягає свого піку, а Юпітер починає свій річний транзит за знаком Рака. З’єднання Сонця та Юпітера створюють потік світла, в якому прихована мудрість небес, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Напружені аспекти з Юпітера з Сатурном і Нептуном вимагатимуть глибокого усвідомлення, але водночас з’явиться шанс вийти на новий рівень сприйняття життя.

На початку місяця Меркурій у Близнятах утворює секстиль (точний аспект 5 червня) з вогненним Марсом у Леві: гармонія між думкою та дією. Думки спалахують, наче іскри. Це дні гострого розуму, зухвалих рішень та натхнення, коли слова — зброя, а ідеї — чари. Наразі ідеї знаходять енергію для втілення, а комунікація стає потужною та переконливою.

Реклама

6 червня Венера входить на знак свого управління — Тельця о 07:43 (gmt+3). Венера у своєму знаку пробуджує чуттєвість, стабільність та бажання краси, приносить відчуття комфорту, насолоду та гармонію.

7 червня — день одкровень і мудрості: Меркурій поєднується з Юпітером і нерухомою зіркою Бетельгейзе — це аспект вчителів, пророцтв, великих відкриттів. Бетельгейзе — зірка величі, що розширює наші горизонти. Настав час вчитися, надихатися та виходити за межі звичного мислення. Інформація, як з іншого виміру, може прийти уві сні або через випадкові знаки.

8 червня о 01:58 годині ночі Меркурій входить на знак Рака, приносячи думки до сфери емоцій, сімейних тем, коріння, інтуїції. Думки стають глибшими, інтуїтивнішими, з’являється потяг до аналізу своїх емоцій.

Але вже 9 та 10 червня Меркурій утворює квадрат із Сатурном та Нептуном, що дає схильність до переоцінки можливостей, перегини, гучні слова без змісту. Проблеми з документами, заборони на в’їзд/виїзд, конфлікти з представниками влади, керівництвом — основні проблеми цих днів. Важливо не перевантажуватись інформацією, вибирати лише те, що законно та підтверджено офіційно.

Реклама

10 червня о 00:02 Юпітер входить у знак Рака, починаючи новий річний цикл. Починається великий цикл зростання через емоційну зрілість, турботу про ближніх, духовність, повернення своїх витоків.

Але рух не буде легким: Юпітер до кінця місяця у квадратурі із Сатурном та Нептуном в Овні, вимагаючи стійкості та зрілих рішень. Формуються обставини, у яких відбувається не лише перевірка віри, а й ступінь сприйняття реальності. У багатьох може виникнути бажання піти в ілюзії або відмовитися від почуттів заради виживання.

11 червня повня у Стрільці о 10:44 хвилини в 21° знаку і водночас цього дня Венера у Тельці у секстилі з Меркурієм у Раку. День гармонії почуттів та слів, прекрасний для кохання та творчих одкровень. Тут відкривається істина та шлях до свободи. Багато чого, що було приховано, стає очевидним. Це момент, коли кожен повинен запитати себе: куди я йду і навіщо? Світло приходить у темряву, відкриваються істини, з’являється потяг до пригод, пізнання та пошуку натхнення.

Від 13 до 16 червня Уран у квадраті з Марсом, Юпітер у квадраті з Сатурном і Нептуном, немов торнадо, зносить усе на своєму шляху: напруженість, несподівані зміни, проблеми. Це період, коли важливо не вплутуватися в конфлікти і зберігати холоднокровність. Енергія вимагає виходу, можливі спалахи гніву, імпульсивні вчинки, неприємні повороти в коханні, фінансах, творчості.

Реклама

17 червня об 11:36 з вогняного поля битви Марс іде на знак Діви на 2 місяці: раціональна дія, методичність та увага до деталей стануть ключовими. Загострюється увага до деталей, здоров’я, роботи. Це зміна акценту: тепер менше драми, більше аналізу, а отже, життя впорядковується. Вдалий час, щоб провести профілактику, почати займатися фізкультурою або пройти курс лікування.

21 червня о 05:43 Сонце входить на знак Раку, а це і є літнє сонцестояння — чарівний поворот року, день потужного оновлення. Місяць, управитель цієї кардинальної точки року, цього дня на знак екзальтації — у Тельці, утворює секстиль до Сонця. День Сили та Світла, але в небі продовжують гриміти квадрати Юпітера з Сатурном та Нептуном — емоційне тло напружене, навіть якщо зовні все має стабільний вигляд.

22 і 23 червня Сонце у напружених аспектах із Сатурном і Нептуном: важливо не піддаватися ілюзіям і триматися реальних цілей. Ці дні можуть принести випробування, розчарування, але й можливість стати дорослішими. Щось піде назавжди, але це звільнить місце для нового.

24 і 25 червня Сонце у поєднанні з Юпітером сприяє розвитку проєктів, вирішення життєво важливих питань, інтеграції за кордоном, кар’єрному піднесенню. Крім того, 24 червня формується конфігурація аспектів «Перст Долі» з ретро-Плутоном на вершині та секстилем Марса з Юпітером на підставі, яка підкаже ключовий напрям найближчих кількох місяців.

Реклама

25 червня о 13:32 молодик у Раку у поєднанні з Юпітером сприяє зародженню потужних інтуїтивних намірів. Це потужний старт — духовний, емоційний, сімейний. Молодик, який несе не тільки світло, а й зростання. Прекрасний час для розширення, пов’язаного з домом, близькими людьми, турботою, материнством, родом.

26 червня Сонце в Раку в секстилі з Марсом у Діві. Меркурій у цей день входить на знак Лева о 22:09. Думки стають яскравішими, яснішими, впевненішими, слова — полум’яними, проявляється лідерство і харизма. Це дні, коли можна говорити на весь голос, виступати, презентувати, писати, надихати інших.

27 і 28 червня Меркурій у Леві у гармонійних аспектах до Сатурна та Нептуна, але в опозиції до ретро-Плутона. Цими днями правда проривається назовні, також доводиться захищати свою позицію. Слова можуть змінювати реальність, але важливо розуміти: за будь-яку силу та тиск доведеться відповісти.

Енергії червня 2025 року направляють нас до іншого рівня усвідомленості. Це місяць, де напруженість, мудрість і почуття сплітаються в одне. Від нас потрібно зрілість, ясність і готовність відпустити старе — адже попереду, за всіма бурями, маячить справжня свобода.

Реклама