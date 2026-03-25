Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2026 року

Після напруженого попереднього місяця у квітні події йдуть рівніше, рішення дозрівають природно, а ми самі починаємо краще розуміти, куди хочемо рухатися далі. Це час, коли імпульси Овна з’єднуються із земною стійкістю Тельця, створюючи рідкісне поєднання сили і спокою.

Марина Скаді
Гороскоп на квітень 2026 року / © Associated Press

Квітень м’яко підводить до важливих розворотів, даючи змогу побачити нові перспективи та відчути, що колишні обмеження поступово втрачають владу. Цього місяця багато чого складається саме — достатньо бути уважним до знаків і не боятися зробити крок туди, де відкривається новий обрій, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2 квітня повня у Терезах розкриває тему рівноваги: між «я» і «ми», між бажанням і обов’язком, між тим, що ми віддаємо, і тим, що отримуємо натомість.

На тлі цієї чіткості поступово наростає інша енергія — щільніша, тілесніша, земніша. Венера в Тельці починає взаємодіяти з Плутоном, і 4 квітня приховані почуття піднімаються на поверхню. Ми раптом розуміємо, що більше не можемо триматися за старі схеми, за стосунки, в яких немає життя, або за цінності, які давно припинили бути нашими. Плутон допомагає побачити корінь, а Венера — відчути, що нам справді дорого.

І щойно ми проходимо через цю глибину, енергія починає змінюватися. У повітрі з’являються рух, імпульс, бажання діяти. 9 квітня Марс утворює секстиль з Ураном, і це приносить відчуття внутрішнього пробудження — ніби щось клацає, і ми бачимо новий шлях, нове рішення, новий спосіб діяти. Того самого дня Марс входить до Овна о 22:36 (gmt+2), повертаючись до знака своєї сили. Простір наповнюється вогнем, швидкістю, чіткістю намірів. Ми припиняємо чекати і починаємо йти вперед.

Ця динаміка посилюється в середині місяця. 14 квітня Меркурій формує секстиль з Ураном, і думки стають швидшими, ідеї — сміливішими, а рішення — точнішими.

Уже 15 квітня Меркурій входить у знак Овна о 06:21, привносячи в наші зв’язки прямоту, чесність, здатність говорити без зайвих фільтрів.

Слідом за цим 16 квітня Марс утворює секстиль із Плутоном, додаючи глибини і внутрішньої сили. Це аспект, який допомагає не просто діяти, а діяти так, щоб міняти реальність. Він дає витривалість, концентрацію і відчуття внутрішнього стрижня.

17 квітня о 14:52 відбудеться Молодик в Овні на тлі з’єднання Меркурія з Нептуном. Цей Молодик — один із найсильніших у році: він об’єднує інтуїцію і волю, мрію і дію, натхнення і рішучість. Це момент, коли ми можемо задати напрям на весь рік наперед, не озираючись на минуле.

19 квітня Сатурн з’єднується з Марсом, і імпульс Овна отримує структуру. Це з’єднання допомагає нам не просто хотіти, а брати відповідальність за свої бажання. Завдяки цьому ми діємо зібрано, ухвалюємо виважені рішення і рухаємося вперед без вагань.

20 квітня Сонце входить у Тельця о 04:39, переводячи нас у більш спокійний, земний ритм. Від цього моменту і до 22 квітня в Овні з’єднуються Меркурій, Марс і Сатурн — рідкісна конфігурація, яка створює потужний коридор концентрації. Це час, коли можна зробити те, що довго відкладали, завершити важливий етап, зібрати волю в кулак і пройти туди, де раніше не вистачало рішучості.

А потім починається друга хвиля змін — уже ніжна, легка, оновлювальна. 23 квітня Венера з’єднується з Ураном, і в стосунках, фінансах, творчості та цінностях з’являються несподівані повороти. Це енергія свободи, оновлення, натхнення.

Наступного дня, 24 квітня о 07:03, Венера входить у знак Близнята — і простір стає рухливим, живим, балакучим. Ми знову хочемо спілкуватися, вчитися, пробувати нове, відкривати горизонти.

25 квітня Сонце утворює квадрат із Плутоном, і ми бачимо, що нас обмежує, що потребує трансформації, що більше не відповідає нашому особистісному розвитку.

І потім настає кульмінація місяця. 26 квітня Уран входить у знак Близнята о 03:51, відкриваючи новий 7-річний цикл. Це подія, яка змінює не тільки настрій місяця, а й напрямок епохи. Світ іде в бік нових технологій, нових способів спілкування, нових ідей, нових форм мислення.

Венера в Близнятах пом’якшує ураніанський імпульс, перетворюючи його на потік відкриттів, приємних збігів, творчих ідей і можливостей, які буквально самі виходять на зв’язок. Це рідкісний момент, коли майбутнє кличе, вабить, розкривається назустріч. І саме тому кінець квітня стає часом, коли багато чого може розпочатися легко, красиво й напрочуд своєчасно.

Із входом Урана в Близнята починається семирічний період великих змін для всього повітряного тригону.

Для Близнят це час оновлення на всіх рівнях: змінюється образ думок, коло спілкування, напрями розвитку, з’являються нові ідеї, проєкти і люди, які відкривають зовсім інші горизонти.

Водолії входять у смугу можливостей — Уран, їхній управитель, нарешті починає працювати в гармонійному аспекті, посилюючи інтуїцію, прискорюючи процеси і допомагаючи реалізувати те, що раніше здавалося занадто сміливим.

Терези ж отримують потік приємних сюрпризів: несподівані зустрічі, нові союзи, легкі розв’язання старих питань, натхнення у стосунках і творчості. Усе навколо стає живим, насиченим, і кожен із трьох знаків отримує свій подарунок від нового ураніанського циклу.

Останні дні квітня забарвлені м’якими, наснажливими аспектами. 27 квітня Меркурій утворює квадрат з Юпітером, а Венера — секстиль з Нептуном, створюючи суміш сміливих ідей і тонкої чутливості. А 28 квітня Венера формує тригон з Плутоном, повертаючи глибину, щирість і силу почуттів — але вже без тяжкості.

Так квітень проходить через вогонь, повітря, землю і воду, збираючи нас у нову точку. Це місяць пробудження, чесності, звільнення і нових горизонтів. Місяць, що змінює внутрішній ритм і відкриває простір для майбутнього. Місяць, у якому ми стаємо ближчими до себе — і сміливішими у своїх виборах.

