Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2026 року

Гороскоп на квітень 2026 року

Квітень м’яко підводить до важливих розворотів, даючи змогу побачити нові перспективи та відчути, що колишні обмеження поступово втрачають владу. Цього місяця багато чого складається саме — достатньо бути уважним до знаків і не боятися зробити крок туди, де відкривається новий обрій, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2 квітня повня у Терезах розкриває тему рівноваги: між «я» і «ми», між бажанням і обов’язком, між тим, що ми віддаємо, і тим, що отримуємо натомість.

На тлі цієї чіткості поступово наростає інша енергія — щільніша, тілесніша, земніша. Венера в Тельці починає взаємодіяти з Плутоном, і 4 квітня приховані почуття піднімаються на поверхню. Ми раптом розуміємо, що більше не можемо триматися за старі схеми, за стосунки, в яких немає життя, або за цінності, які давно припинили бути нашими. Плутон допомагає побачити корінь, а Венера — відчути, що нам справді дорого.

І щойно ми проходимо через цю глибину, енергія починає змінюватися. У повітрі з’являються рух, імпульс, бажання діяти. 9 квітня Марс утворює секстиль з Ураном, і це приносить відчуття внутрішнього пробудження — ніби щось клацає, і ми бачимо новий шлях, нове рішення, новий спосіб діяти. Того самого дня Марс входить до Овна о 22:36 (gmt+2), повертаючись до знака своєї сили. Простір наповнюється вогнем, швидкістю, чіткістю намірів. Ми припиняємо чекати і починаємо йти вперед.

Ця динаміка посилюється в середині місяця. 14 квітня Меркурій формує секстиль з Ураном, і думки стають швидшими, ідеї — сміливішими, а рішення — точнішими.

Уже 15 квітня Меркурій входить у знак Овна о 06:21, привносячи в наші зв’язки прямоту, чесність, здатність говорити без зайвих фільтрів.

Слідом за цим 16 квітня Марс утворює секстиль із Плутоном, додаючи глибини і внутрішньої сили. Це аспект, який допомагає не просто діяти, а діяти так, щоб міняти реальність. Він дає витривалість, концентрацію і відчуття внутрішнього стрижня.

17 квітня о 14:52 відбудеться Молодик в Овні на тлі з’єднання Меркурія з Нептуном. Цей Молодик — один із найсильніших у році: він об’єднує інтуїцію і волю, мрію і дію, натхнення і рішучість. Це момент, коли ми можемо задати напрям на весь рік наперед, не озираючись на минуле.

19 квітня Сатурн з’єднується з Марсом, і імпульс Овна отримує структуру. Це з’єднання допомагає нам не просто хотіти, а брати відповідальність за свої бажання. Завдяки цьому ми діємо зібрано, ухвалюємо виважені рішення і рухаємося вперед без вагань.

20 квітня Сонце входить у Тельця о 04:39, переводячи нас у більш спокійний, земний ритм. Від цього моменту і до 22 квітня в Овні з’єднуються Меркурій, Марс і Сатурн — рідкісна конфігурація, яка створює потужний коридор концентрації. Це час, коли можна зробити те, що довго відкладали, завершити важливий етап, зібрати волю в кулак і пройти туди, де раніше не вистачало рішучості.

А потім починається друга хвиля змін — уже ніжна, легка, оновлювальна. 23 квітня Венера з’єднується з Ураном, і в стосунках, фінансах, творчості та цінностях з’являються несподівані повороти. Це енергія свободи, оновлення, натхнення.

Наступного дня, 24 квітня о 07:03, Венера входить у знак Близнята — і простір стає рухливим, живим, балакучим. Ми знову хочемо спілкуватися, вчитися, пробувати нове, відкривати горизонти.

25 квітня Сонце утворює квадрат із Плутоном, і ми бачимо, що нас обмежує, що потребує трансформації, що більше не відповідає нашому особистісному розвитку.

І потім настає кульмінація місяця. 26 квітня Уран входить у знак Близнята о 03:51, відкриваючи новий 7-річний цикл. Це подія, яка змінює не тільки настрій місяця, а й напрямок епохи. Світ іде в бік нових технологій, нових способів спілкування, нових ідей, нових форм мислення.

Венера в Близнятах пом’якшує ураніанський імпульс, перетворюючи його на потік відкриттів, приємних збігів, творчих ідей і можливостей, які буквально самі виходять на зв’язок. Це рідкісний момент, коли майбутнє кличе, вабить, розкривається назустріч. І саме тому кінець квітня стає часом, коли багато чого може розпочатися легко, красиво й напрочуд своєчасно.

Із входом Урана в Близнята починається семирічний період великих змін для всього повітряного тригону.

Для Близнят це час оновлення на всіх рівнях: змінюється образ думок, коло спілкування, напрями розвитку, з’являються нові ідеї, проєкти і люди, які відкривають зовсім інші горизонти.

Водолії входять у смугу можливостей — Уран, їхній управитель, нарешті починає працювати в гармонійному аспекті, посилюючи інтуїцію, прискорюючи процеси і допомагаючи реалізувати те, що раніше здавалося занадто сміливим.

Терези ж отримують потік приємних сюрпризів: несподівані зустрічі, нові союзи, легкі розв’язання старих питань, натхнення у стосунках і творчості. Усе навколо стає живим, насиченим, і кожен із трьох знаків отримує свій подарунок від нового ураніанського циклу.

Останні дні квітня забарвлені м’якими, наснажливими аспектами. 27 квітня Меркурій утворює квадрат з Юпітером, а Венера — секстиль з Нептуном, створюючи суміш сміливих ідей і тонкої чутливості. А 28 квітня Венера формує тригон з Плутоном, повертаючи глибину, щирість і силу почуттів — але вже без тяжкості.

Так квітень проходить через вогонь, повітря, землю і воду, збираючи нас у нову точку. Це місяць пробудження, чесності, звільнення і нових горизонтів. Місяць, що змінює внутрішній ритм і відкриває простір для майбутнього. Місяць, у якому ми стаємо ближчими до себе — і сміливішими у своїх виборах.