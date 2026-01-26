Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2026 року

Гороскоп на лютий 2026 року / © Associated Press

Уже 2 лютого о 00:09 (GMT+2) відчувається перший імпульс, який задає повний Місяць у Леві. Під його впливом емоційний фон змінюється і запускається хвиля суспільних реакцій. Це немов спалах прожектора, який висвічує те, що довго залишалося на периферії уваги. Він висвічує все, що пов’язане із проявом особистості, лідерством, творчими імпульсами та публічністю. Люди стають уважними до майбутнього, до нових форматів взаємодії, до тем свободи, реформ і нестандартних рішень, розповідає астрологиня та автор YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У світі це може проявитися через яскраві заяви, гучні події, сплески активності в культурній, медійній або політичній сфері. Це час, коли увага суспільства легко перемикається на тих, хто робить крок уперед або пропонує щось незвичне. На рівні колективної психології тиждень створює контраст: з одного боку — прагнення свободи й оновлення, з іншого — бажання виразити себе, заявити про свої цінності й позиції. Це може призвести до активізації громадських рухів, обговорень, творчих проєктів, а також до зростання інтересу до теми, яка є предметом обговорення.

Із 7 лютого розпочинається новий ментальний етап: мислення стає гнучкішим, образнішим, сприйнятливішим до символів і натяків. У світі це може проявитися через посилення гуманітарних тем, інтерес до мистецтва, психології, духовних практик, а також через пом’якшення жорстких дискусій. Люди починають більше довіряти відчуттям, ніж сухим розрахункам, і це змінює тон спілкування.

Загалом перша половина місяця створює атмосферу, в якій зовнішні події стають яскравішими, а реакції суспільства — жвавішими. Це час, коли колективні процеси прискорюються, а особисті рішення ухвалюють під впливом натхнення, емоційних сплесків і нових ідей. Цей процес триватиме до середини квітня, а з 26 лютого до 20 березня планета ввійде в ретро-фазу, додаючи ефект сповільнення, коли багато рішень будуть переглядатись, корегуватимуться або повертатимуться на повторне коло.

З 11 лютого Венера в Рибах до 6 березня посилюється емоційна і художня складова колективної атмосфери. Світ стає чутливішим до краси, символів, жестів підтримки. У цей час зростає інтерес до гуманітарних тем, мистецтва, психологічних і соціальних ініціатив. Люди стають м’якшими в реакціях, але глибшими в переживаннях.

14 лютого приносить одну з ключових подій року: перехід важкої, структуроутворювальної енергії Сатурна в знак, пов’язаний із початком, імпульсом і дією. Це момент, коли світ немовби робить крок у нову епоху. Відсьогодні розпочинається тривалий цикл, який формуватиме нові правила, нові системи та нові орієнтири.

20 лютого відбувається рідкісне з’єднання Сатурна і Нептуна — подія, яка трапляється раз на 36 років. Вона об’єднує прагматичний імпульс до дії з масштабними мріями та колективними ідеалами. У світі це може проявитися через великі реформи, зміну стратегій, появу нових лідерів думок, несподівані повороти в політиці, економіці та громадських рухах.

17 лютого о 14:12 відбувається сонячне затемнення у Водолії, що відкриває коридор затемнень до 3 березня. Це час, коли події набувають символічного характеру. Суспільство реагує гостріше, ніж зазвичай: посилюються теми свободи, реформ, технологічних проривів, соціальних хвилювань і несподіваних розворотів. Затемнення у Водолії завжди пов’язане з майбутнім, і в цей період багато тенденцій проявляється раніше, ніж очікувалося.

18 лютого о 17:52 Сонце переходить у знак Риб, пом’якшуючи загальне тло і переводячи увагу із зовнішніх подій на смислові й емоційні шари. З цього моменту входження Сонця — час народження представників знака Риб. Розпочинається період, коли люди більше дослухаються до відчуттів, аніж до логіки, і шукають не стільки фактів, скільки напряму, що «відгукується».

Період Риб цього року починається в сезон затемнень, що символізує плинність перехідних епох, коли контури майбутнього ще не оформлені, а старі структури вже втрачають стійкість.

Коридор затемнень посилює все, що пов’язано з колективною чутливістю: суспільні настрої стають рухливішими, реакції — швидшими, а інформаційні хвилі — потужнішими. Те, що зазвичай розвивається поступово, у цей період прискорюється. Події можуть змінювати напрямок буквально за добу, і навіть великі системи — політичні, економічні, соціальні — реагують на зовнішні імпульси набагато гостріше.

Коли починається сезон Риб, увага зміщується з раціональних схем на символи, смисли, емоційні сигнали. Люди стають більш сприйнятливими до атмосфери, до тонких змін у суспільстві, до того, що «витає у повітрі». Це час, коли колективне поле працює як підсилювач: ідеї, страхи, надії, натхнення — все поширюється швидше, ніж зазвичай.

У світі це може проявитися через:

зростання інтересу до гуманітарних тем, мистецтва, духовних практик

посилення емоційних реакцій у медіа та соціальних мережах

несподівані розвороти в суспільних настроях

підвищену чутливість до несправедливості, криз, конфліктів

сплеск творчих ініціатив і культурних подій

Коридор затемнень робить зодіакальний період знака Риби більш насиченим, багатошаровим, сповненим прихованих процесів. Це час, коли багато що відбувається за лаштунками, коли формуються рішення, що проявляться пізніше, коли світ немов налаштовується на нову частоту.

Саме тому зараз так важливо вловлювати атмосферу, психологічне тло, а не тільки факти. У цей період напрямок руху задають не структури, а тенденції; не логіка, а відчуття; не стабільність, а здатність адаптуватися.