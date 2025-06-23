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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
5 хв

Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2025 року

У липні 2025 року на нас чекає багато несподіваних подій, часом, які будуть оголювати дивні, раптові, привабливі повороти долі. Цей місяць як сон на межі пробудження. Багато свободи і напруженості, але і багато шансів відпустити і почати все заново. Нове вже дихає поруч, а старе ще тримає за руку.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Гороскоп на липень 2025 року

Гороскоп на липень 2025 року / © Associated Press

Від перших чисел липня ми входимо в простір турбулентності: 3 і 4 липня Венера утворює аспект з’єднання з Ураном. Під його впливом у повітрі літає щось зухвале, іскристе, що звільняє, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Кохання припиняє бути передбачуваним, раптом вимагає повітря, спілкування, вогню в серці. Це кохання-бунтар, яке приходить раптово, порушує шаблони, кличе на волю. Це потяг до незвичайного, до «не таких, як усі», до нових форм близькості, до несподіваного мистецтва, до сміливості почуттів.

І ось Венера скидає шовк Тельця і одягає грайливі крила Близнят 4 липня о 18:31 (gmt+3). Від Від 4 до 31 липня вона фліртує словами, дражнить ідеями, обожнює гру поглядів і тонких натяків. Кохання стає розмовою, флірт — мистецтвом, а мистецтво — вісником нової ери. До кінця місяця кохання стає інтелектуальною грою, поцілунком між рядками, листом без адреси. Це час розмов, флірту, думок, які пахнуть жасмином та питаннями.

6 липня Венера утворює гармонійним аспектом із Сатурном — старійшиною часу, який шепоче: «Свобода — не в бігу, а в зрілому виборі». З’являється відчуття зрілої прихильності, відповідальності у красі. Тут же — Нептун і Плутон вплітають містичні мотиви.

7 липня секстиль Венера-Нептун: ідеали кохання піднімаються до небес, а музика серця звучить особливо чітко. Цього ж дня тригон Венери з ретро-Плутоном дає глибокий потяг, магнетизм тяжіння, несподіваний поклик душі.

7 липня — дуже важливий день. О 10:48 Уран, планета раптових прозрінь та космічної еволюції, вперше за 84 роки ступає на знак Близнят. Цей транзит символізує нову епоху мислення, культури спілкування, навчання та технологій.

Уран заходить ненадовго — до листопада, але це перший поклик: «Світ майбутнього починається з того, як ти думаєш і з ким ти говориш».

10 липня повня у Козорозі о 23:37 висвічує архетип відповідальності. Час збирання результатів, внутрішнього дорослішання. Що ти збудував (-ла)? Що готовий відпустити? У сяйві цього Місячного світла видно і тіні, і структуру. Ця повня висвітлює все, що вже побудовано, чого прагнули, де боролися і змогли встояти. Місяць у Козорозі холодний, але чесний, як кристал істини.

18 липня починається період ретро-Меркурія у секстилі з Венерою. Ми повертаємося до почуттів, слів, листів та людей. Щось незавершене може мати шанс бути зрозумілим. Це діалог між минулим і сьогоденням, тим, що ти відчував, і тим, що не зміг висловити. Ми повертаємось до слів, які так і не були сказані. Або до почуттів, яких колись відвели погляд.

У третій декаді липня ретро-Плутон у поєднанні з нерухомою зіркою Альтаїр — це про силу духу, про внутрішню трансформацію воїна світла. Альтаїр — войовнича зірка з енергією польоту, чіткості та стрімкості. Поєднання Плутона з Альтаїром пов’язане з архетипом висоти, прагнення до свободи та духовного польоту.

В астрологічній традиції Альтаїр пов’язують із мужністю, честю, швидкістю реакції та лідерством, але також із ризиком імпульсивності та прагненням до домінування. Це енергія, яка потребує усвідомленого напрямку: вона може підняти до вершин — або збити з курсу, якщо не використати цей вплив із мудрістю.

У негативному сенсі у третій декаді липня можуть посилитися військові дії на території різних країн, виникнуть нові осередки руйнувань та агресивних конфліктів із елементами залякування ядерною зброєю.

20 липня — один із кармічних моментів: Марс з’єднується з низхідним місячним вузлом і одночасно протистоїть висхідному. Це як ривок назад перед стрибком уперед. Стара агресивність і бажання помсти, колишні дії, реакції — все це піднімається на поверхню.

22 липня о 16:30 Сонце входить у Лева — царський знак вогню, творчості, серця та сяйва. Починається час самовираження, сміливості, ігри, сцени. Все, що було приховано та звучало тихо, починає сяяти. Починається період боротьби за лідерство.

23 липня Сонце у секстилі з Ураном: наше внутрішнє Сонце шукає свободу. Але Венера сперечається з Марсом — між словом і ділом, між ніжністю та перфекціонізмом. Буде напружено там, де кохання потребує звільнення. У період від 22 до 24 липня пристрасть і роздратування ходять пліч-о-пліч.

24 липня молодик у Леві о 22:11 у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном: час спалити все неавтентичний. Натхнення зустрічається із зрілістю. Лев кличе проявитися, сяяти, бути на максимумі. Але ретроградний Сатурн тихо шепоче: «А ти точно про себе? Чи все ще граєш чужу роль?» Цей молодик немов багаття, в яке ми кидаємо маски, очікування ззовні, що віджили амбіції, щоб залишитися з тим, що по-справжньому наше: голос, світло, покликання.

25 липня Сонце в тригоні з ретро-Нептуном підтримує мрії, якщо людина чесна і готова вкласти свої ресурси у розвиток. Але в опозиції із ретро-Плутоном кидає виклик і вимагає зробити тяжкий вибір. Будь-яка сила потребує трансформації. Влада над собою — важливіша за владу над іншими.

31 липня о 06:57 Венера входить на знак Рака — це період, коли любов, краса та цінності проходять через фільтр пам’яті, турботи та емоційної глибини. Після грайливості Близнят Венера занурюється у води Рака — і все стає інтимнішим, чуттєвішим і справжнім. Венера у Раку вчить любити по-домашньому: годувати, обіймати, слухати. Вона хоче не шоу, а щирого «я поряд». Стосунки з родом, минулим, домом стають особливо значущими.

У липні дуже важливо пам’ятати про те, що поєднання Плутона із зіркою першої величини — Альтаїр — у третій декаді місяця посилює агресію, боротьбу за владу, питання трансформації прихованих процесів. Разом вони можуть активувати колективні та особисті сценарії загостреної волі до домінування.

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