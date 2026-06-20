Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2026 року

Гороскоп на липень 2026 року / © Associated Press

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2 та 3 липня Марс — планета дії та імпульсу — зустрічається з Ураном у знаку Близнят, що спричиняє сплеск інтелектуальної енергії, різкі повороти, миттєві рішення та несподівані дії, засновані на раптових осяяннях, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це два-три дні підвищеної напруженості. У повітрі витає відчуття, що ось-ось щось станеться. І це стається. Несподівані повороти в переговорах, раптові осяяння, розмови, які все змінюють, технічні збої або, навпаки, технологічні прориви.

4 та 5 липня на небі формується «бісекстиль»: гармонійна конфігурація між Марсом, Нептуном і ретроградним Плутоном. Бісекстиль — аспект потоку. Три планети утворюють трикутник можливостей, де енергія рухається легко, без опору.

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Після бурхливих подій перших днів настає прояснення. Те, що вибухнуло 2–3 липня, починає набувати сенсу. Нептун додає інтуїції та глибини — те, що відбувається, сприймається як частина чогось більшого. Під впливом Плутона спливають спогади, які довго не давалися. Те, що здавалося загрозою, виявляється трансформацією.

6 липня потік переривається. Сонце входить у квадратуру з Сатурном — один із найнапруженіших аспектів місяця. Там, де щойно було відчуття легкості та потоку, раптово з’являється перешкода.

Сатурн символізує структуру, відповідальність, обмеження та реальність. У квадратурі з Сонцем він каже: «зачекай». Плани, які здавалися очевидними, зустрічають опір. Енергія, якої було так багато на початку місяця, натрапляє на перешкоду.

Але важливо зрозуміти суть цієї перешкоди. Сатурн рідко створює перешкоди просто так. Найчастіше його квадратура вказує на те, що щось у плані потребує перегляду.

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Починаючи від 7 липня і до кінця місяця формується довготривала гармонійна конфігурація — бісекстиль між вищими планетами — Ураном, Нептуном і ретроградним Плутоном.

Три архетипи трансформації — свобода, розчинення та глибинне оновлення — вступають у гармонію. Це тло, яке буде присутнє за всіма подіями липня. Це означає, що сили, які діють у світі саме зараз — технологічні, духовні, трансформаційні — працюють в одному напрямку. Для тих, хто вміє відчувати такі енергії, — це рідкісна можливість рухатися в потоці колективних змін, а не проти них.

9 липня о 20:22 (GMT+3) Венера входить у знак Діви. Це зміна тональності у любовній, творчій та фінансовій сферах. Венера в Діві — це Венера, яка виходить із режиму почуттів і переходить у режим аналізу. Якщо до цього стосунки розвивалися на хвилі інтуїції та емоцій, то тепер до гри вступає розум. Багато людей зможуть побачити, де у стосунках є невідповідність, де у фінансах є неточність, де у творчому проєкті є те, що можна покращити.

13 липня розпочинається новий цикл Меркурія, що підсилює вплив молодика 14 липня. Думки, які кружляли в голові, нарешті знаходять вихід. Комунікації, які застрягли, починають рухатися. Домовленості, які відкладалися, стають можливими.

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14 липня о 12:44 — молодик у Раку — знаку дому, сім’ї, коренів, внутрішньої безпеки та глибоких почуттів. Насіння, посіяне під час цього молодика, зацвіте через шість місяців. Включайте у свої наміри не лише те, що хочете мати, а й те, як хочете почуватися.

Від 17 до 22 липня — найважче протистояння місяця. Юпітер входить в опозицію до Плутона. П’ять днів, коли два найпотужніші архетипи, що спричиняють трансформацію, стоять один навпроти одного.

Юпітер — це розширення, віра, оптимізм, прагнення до більшого. Плутон — це влада, глибина, трансформація та те, що неможливо контролювати. У протистоянні вони створюють напруженість між прагненням до зростання та необхідністю трансформуватися.

Опозиція Юпітера до Плутона історично збігається з моментами, коли щось велике — часто на колективному рівні — досягає точки, за якою повернення немає. Загострюються суперечності між тими, хто має владу та ресурси, і тими, хто їх не має. У цей період щось має радикально змінитися.

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На особистому рівні це може виявлятися як криза переконань: те, у що ви вірили, стикається з тим, що неможливо ігнорувати. Або як конфлікт між бажанням розвиватися та страхом втратити те, що є.

22 липня о 22:13 Сонце залишає знак Рака і входить у знак Лева. З астрологічної точки зору — це кінець сезону внутрішнього та початок сезону зовнішнього. Якщо Рак тягнув нас углиб — у дім, у почуття, у минуле — то Лев повертає нас обличчям до сцени.

Після напруженої опозиції Юпітера до Плутона Сонце у Леві стає як перший ковток повітря. З’являється бажання сяяти, а не лише виживати. Творити, а не лише аналізувати. І це особливо важливо в контексті того, що відбудеться далі. Юпітер уже тут. Місячні вузли ось-ось з’являться. Усе вказує на одну точку.

23 липня Венера утворює секстиль із Меркурієм, який щойно завершив ретроградний рух і перейшов у прямий рух. 24 липня — повторний секстиль, уже з повністю прямим Меркурієм. Секстиль Венери з Меркурієм — один із найприємніших аспектів в астрології — єдиний аспект, який можливий між цими планетами. Стосунки, які перебували в напруженості під час ретроградного руху Меркурія, мають можливість покращитися.

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Від 25 липня Марс вступає у напруженість із Венерою. Два начала — чоловіче й жіноче, воля й тяжіння, дія й прийняття — опиняються у конфлікті. У стосунках це може виявлятися як розбіжність темпів: один хоче рухатися швидко, інший — не поспішати. У творчості — як протиріччя між імпульсом і якістю.

27 липня вісь Місячних вузлів переходить із знаків Діви та Риб у знаки Лева та Водолія. Це астрологічний зсув, який змінює колективний порядок денний на найближчі півтора року. Діва та Риби відходять — разом із ними відходять теми служіння, аналізу та самопожертви як провідних мотивів. На перший план виходять Лев і Водолій: особиста сила, творча самореалізація та приналежність до спільноти.

Того ж дня — 27 липня — Сонце у секстилі з Ураном. Енергійний, визвольний аспект. Новий погляд на звичні речі та готовність до змін як до можливості.

29 липня — подвійна кульмінація. По-перше: Сонце утворює кон’юнкцію з Юпітером. Це один із найоптимістичніших і найщедріших аспектів року — момент, коли життєва сила та принцип розширення діють разом.

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По-друге: повня у Водолії о 17:36 висвітлює теми свободи, незалежності, приналежності до чогось більшого, ніж особисті інтереси. Те, що ви робили на шляху до своєї мрії — у січні, від молодика у Водолії — тепер дає результат.

Повня у Водолії на тлі з’єднання Сонця з Юпітером та щойно зміненої осі Місячних вузлів — це фінальний акорд місяця, у якому все звучить одночасно.

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