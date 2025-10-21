Що зірки нам пророкують: гороскоп на листопад 2025 року

Гороскоп на листопад 2025 року / © Associated Press

4 листопада о 15:01 (gmt+2) Марс входить у знак Стрільця до 15 грудня, пробуджуючи в просторі дух шукача, воїна світла, мандрівника, який не боїться вийти за звичні межі. Після довгих місяців аналізу, очікування й сумнівів в енергіях осені, життя знову прискорюється. Це час, коли дії забарвлюються ідеєю, а енергія спрямовується на розширення горизонтів — філософських, духовних, життєвих, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у Стрільці не терпить вузьких рамок: він кличе до руху, чесності, прямоти, але також може провокувати спалахи нетерпіння, особливо якщо ідеали стикаються з реальністю. Усе, що здавалося далеким, раптом стає досяжним, варто лише повірити у власні сили. Під впливом цього транзиту ми готові ризикувати заради мрії, а також подорожувати, вчитися, досліджувати.

5 листопада о 15:19 (gmt+2) відбувається повня у Тельці — і це немов якір, який утримує нас у тілі, у матерії, у відчутті цінності. На тлі вогняного імпульсу Марса, повний місяць у земному Тельці нагадує, що не все можна розв’язати напором. Іноді потрібно зупинитися, відчути, заземлитися. Ця повня може висвітити теми безпеки, ресурсів, тілесної стійкості, а також показати, де ми втрачаємо рівновагу між духовним прагненням і матеріальною реальністю.

Місяць у земному знаку наповнює простір енергією стабільності, але поруч з Ураном, що повертається в ретроградному русі до Тельця (8 листопада), він пробуджує усвідомлення: те, що ми вважали опорою, потребує оновлення. Світ матеріальних цінностей, фінансів, комфорту проходить через сейсмічні зсуви. Це час, коли варто відпустити страх перед змінами й дозволити собі віднайти нову стійкість.

7 листопада о 00:39 Венера переходить у Скорпіон, і до 30 листопада стосунки, бажання й естетика забарвлюються в глибокі, пристрасні, іноді навіть дуже напружені тони. Венера в Скорпіоні не грає в легкість — вона вимагає глибини, емоційної оголеності, прикордонних станів. Триватиме транзит до кінця місяця — це дуже складний період для сфери взаємовідносин. Усе, що нещире, розчиняється.

Венера в Скорпіоні вимагає справжньої чесності — тільки так можна пережити очищення, трансформацію і народження нової пристрасті. Цей транзит посилює інтуїцію, робить почуття потужними, як приплив у повню, і допомагає відшукати істинну цінність зв’язку.

8 листопада о 04:22 Уран на ретрофазі повертається в знак Тельця, де планета буде до 26 квітня 2026 року. Останній захід Урана в цей знак може принести несподівані повороти в темах фінансів, цінностей, тілесного сприйняття. Ці кілька місяців підходять для перегляду нестандартних рішень, повернення до тих ідей, які ми не встигли інтегрувати.

Від 9 листопада починається період ретроградного Меркурія — спочатку у Стрільці, а від 19 до 29 листопада — у Скорпіоні. Він розгортає увагу всередину, до переосмислення віри, переконань, слів і мотивів. Це подвійне занурення: перегляд переконань та світогляду, а потім — глибинне перероблення емоцій, таємниць, психологічних патернів.

Ретро-Меркурій у Стрільці може розкрити спотворення в комунікації, особливо якщо ми говоримо надто голосно, але не чуємо іншу людину. А в Скорпіоні — планета закликає дістатися до суті прихованих смислів, побачити, де брехня, а де істина, а також до чесності із собою, до розпакування того, що було приховано.

Особливо значущим стає 20 листопада — день з’єднання Сонця з ретро-Меркурієм, який відкриває новий цикл ментального розвитку. Це момент, коли можна закласти насіння нових ідей для внутрішнього налаштування. Ми немов скидаємо старі схеми сприйняття і вчимося висловлювати правду чіткіше, глибше, мудріше.

Цього ж дня відбувається молодик у Скорпіоні о 08:47, який символізує кульмінацію трансформаційних процесів, точку переродження, коли стару шкіру остаточно скидають, а нову ще не оформили. Цей молодик — як магічний портал, у якому ми можемо відпустити те, що більше не служить, і запросити те, що відповідає нашій оновленій глибині.

Від 9 до 15 листопада Юпітер перебуває у стаціонарно-ретроградній фазі в знаку Рака, посилюючи теми внутрішньої віри, емоційної опори, родової пам’яті. Це час, коли розширення відбувається не ззовні, а всередину — через турботу, прийняття, повернення до коріння.

Це особливий момент: великі зміни вимагають внутрішнього спокою. Юпітер тут немовби робить паузу, щоб ми усвідомили, де наше серце вдома. Планета нагадує, що істинний достаток народжується не із зовнішніх перемог, а з почуття безпеки, тепла і любові, які ми створюємо навколо себе.

22 листопада о 03:36 Сонце входить у знак Стрільця, і простір наповнюється вогнем, оптимізмом, прагненням до свободи. Після глибоких вод Скорпіона це як вдих свіжого повітря, як пробудження духу. Атмосфера світла, свободи й натхнення починає стрімко набирати силу. Настає момент видиху — ми бачимо обрій, відчуваємо напрям. Душа тягнеться до простору, знань, подорожей і розширення свідомості.

А наприкінці місяця, 30 листопада, о 22:14 до Сонця приєднується Венера, переходячи до Стрільця — і тоді романтика, естетика, цінності починають шукати сенс, рух, пригоду. Це час, коли почуття стають крилами, а бажання — дорогою до розширення. Кохання стає щедрим, відкритим, наснажливим. Після емоційних випробувань Скорпіона приходить вирразність: ми розуміємо, що справжні почуття не обмежують, а дають свободу бути собою.

Так завершується листопад — місяць глибоких змін і переродження. Ми виходимо з вод Скорпіона очищеними, оновленими, готовими зустріти світло грудневого неба. Вогонь Стрільця запалює в кожному з нас внутрішній смолоскип істини, і тепер, коли всі випробування пройдено, це світло можна нести далі — впевнено, відкрито, з вірою у свої сили.