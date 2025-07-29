Що зірки нам пророкують: гороскоп на серпень 2025 року

Гороскоп на серпень 2025 року / © Associated Press

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Місяць починається з напруженої астрологічної конфігурації: Венера утворює квадрат із ретроградними Сатурном та Нептуном. Цей аспект може призвести до спотвореного сприйняття взаємин та матеріального боку життя. Розкриваються обмежувальні переконання у коханні та фінансах, посилюється відчуття самотності, з’являються сумніви та мрійлива вразливість. Проблеми в особистих стосунках можуть здаватися непереборними, а ілюзії, пов’язані з партнерами чи матеріальними цінностями, вийдуть на поверхню, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Під впливом цих напружених аспектів (від 1 до 4 серпня) ми стикаємося з необхідністю перегляду своїх уподобань, що не завжди буде легким процесом. Але це гарний час для того, щоб задуматися про свої ідеали в коханні та фінансах, але важливо не ухвалювати остаточних рішень під впливом емоцій.

Також 1 серпня починається новий цикл Меркурія о 02:41 (gmt+3) у 10⁰ Лева, і ми переходимо до яскравішого та впевненішого способу комунікації. Весь місяць сприятливий для презентацій та виступів, заяв про себе та просування своїх інтересів. Наші думки та комунікації набувають яскравості, креативності та самовираження.

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Меркурій у Леві стимулює розмови про особисті досягнення, творчість, публічність. Ідеї будуть приходити яскраві, а спілкування стає більш театральним та емоційним. Важливо використовувати цю енергію для того, щоб дати старт своїм проєктам та ідеям.

7 серпня о 02:23 Марс входить на знак Терези майже на 2 місяці — від цього дня енергія дії пом’якшується, приходить дипломатичність, прагнення співпраці та встановлення взаємовигідних партнерських взаємин.

Марс, традиційно пов’язаний з дією, агресією та рішучістю, у Терезах має статус вигнання — войовничість відходить на другий план. У цей період легше знаходити золоту середину, оскільки люди охочіше погоджуються на компромісні рішення, виявляють велику готовність до взаємодії, тому багато складних питань вдало вирішуються. Прагнення справедливості та чесності у взаєминах буде сильним, проте важливо пам’ятати, що надмірне захоплення миротворчістю може призвести до затягування прийняття рішень.

Від 8 до 10 серпня Марс в опозиції з ретро-Сатурном та ретро-Нептуном, проте підтримується гармонійними аспектами з ретро-Плутоном та Ураном — це формує унікальну колективну конфігурацію «Вітрило».

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Цей час може стати джерелом напруженості та плутанини, особливо у питаннях зобов’язань та особистих зусиль. Ми можемо зіткнутися з обмеженнями, які змусять нас переглянути підходи до цілей та дій. Хибні очікування та розчарування у стосунках можуть вийти на перший план, вимагаючи від нас перегляду наших цілей та намірів.

Соціальні конфліктні процеси загострюються, але одночасно відкривається вікно для конструктивних рішень, нестандартних стратегій та реформаторських дій. «Вітрило» підтримає зусилля з трансформації та виходу з кризи.

9 серпня 2025 о 10:55 (gmt+3) повня у Водолії несе дух звільнення та переосмислення колективних цілей. Воно активно сприяє нашому особистісному зростанню та усвідомленню найважливіших аспектів життя. Емоції розпалюються, але у фокусі — майбутнє, технології, спільноти. Може прийти усвідомлення, де залежимо від схвалення групи чи боїмося проявити індивідуальність. Це вплине на наше сприйняття навколишнього світу, зокрема через взаємодію з іншими людьми, карму та духовні практики.

11 серпня Меркурій зупиняється, щоб вийти з ретрофази та розпочати директний рух. Процеси прискорюються, тому від цього дня можна ухвалювати важливі рішення. Це важливий момент, коли будь-які непорозуміння та складнощі у спілкуванні, які виникали протягом ретроградної фази, починають усуватися. Затримки та перешкоди залишаються у минулому, а думки та ідеї стають чіткішими.

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12 серпня з’єднання Венери та Юпітера посилює нерухома зірка першої величини — Сіріус, привнісши світло та прихильність вищих сил. А Уран у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном. День достатку, щастя та добробуту, коли можливі надзвичайно приємні події в особистому житті та у фінансовій сфері.

Така комбінація дає сплеск удачі, творчої енергії та натхнення. Нестандартні рішення звільняють нас від старих патернів та зміцнюють довгострокові проєкти та наявні структури.

Також 12 серпня Селена (Білий Місяць) входить на знак Лева на 7 місяців — починається період благословення для тих, хто живе від серця, з чесністю та щедрістю. Цей транзит зміцнить наш зв’язок із високими ідеалами. Селена у Леві надихатиме на пошук істини та духовної гармонії, що вплине на нашу здатність просвітлювати навколишній світ своїм прикладом.

15 серпня Марс утворює гармонійний секстиль із Меркурієм, відкриваючи хороші можливості для активних дій, спрямованих на розвиток ідей, відкриття бізнесу та впровадження нових проєктів. Цього дня очікується високий ефект від переговорів, покращення комунікації та швидкого просування у справах, що потребують рішучості та активності.

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22 серпня Сонце входить на знак Діви о 23:34 — настає час ладу, турботи про здоров’я та фізичне служіння. Фокус ставиться на практичність, увагу до деталей та роботу над покращенням повсякденних процесів. Це час для того, щоб зайнятися справами, які потребують уважності та акуратності. Також у цей період зросте бажання вдосконалюватись.

Від 22 до 27 серпня на небі складається гармонійна конфігурація «Трапеція» за участю ретро-Нептуна, Урана, Венери та ретро-Плутона. Для нас це унікальне астрологічне вікно для глибоких трансформацій, натхнення, фінансових та особистісних інсайтів. У цей період важливо знайти баланс між індивідуальними потребами та колективними інтересами.

23 серпня о 09:07 настає молодик в 1° Діви і відкриває місячний цикл, сприятливий для справ та вирішення завдань, що вимагають структурованого підходу та уважності до деталей. Успіх залежатиме від того, наскільки точно та акуратно ми підходитимемо до виконання своїх обов’язків. Цього дня можна сміливо починати працювати над довгостроковими цілями, якщо вони пов’язані з поліпшенням здоров’я, роботи або організації будівництва, ремонту.

25 серпня Венера входить на знак Лева о 19:27, де вона приноситиме яскравість і креативність у нашу любов і фінансові справи. Цей транзит посилює пристрасть, бажання бути у центрі уваги, отримувати визнання та насолоджуватися життям. Гарний час для того, щоб додати трохи театральності та романтики у своє життя, знайти способи вираження любові та краси через творчу діяльність.

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Серпень 2025 року — місяць, який принесе не лише виклики, а й цінні можливості для зростання, особистих трансформацій та розширення горизонтів.