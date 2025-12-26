Що зірки нам пророкують: гороскоп на січень 2026 року

Гороскоп на січень 2026 року

1 січня о 23:11 за київським часом Меркурій входить у Козоріг, і відтоді формується потужний земний стеліум — Меркурій, Сонце, Венера і Марс шикуються в одному знаку, задаючи суворий, структурований ритм перших двох тижнів року. Це час, коли думки стають чіткішими, бажання — конкретнішими, а дії — спрямованішими, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

До 16 січня ми живемо під енергією, яка не терпить хаосу. Навколишній простір немов вибудовує коридор, яким потрібно йти. Особливо сильним стає цей заклик від 6 до 8 січня — дні, коли ця енергія досягає піку, підштовхуючи нас до того, щоб визначити свої цілі, зібрати волю в кулак і зробити перші кроки в бік важливих рішень.

3 січня повня у Раку о 12:03 додає емоційної хвилі — вона висвічує теми дому, сім’ї, безпеки, психологічного комфорту. Допомагає побачити, що й хто потребує уваги й турботи, де потрібні кордони, а де — м’якість. Ця повня піднімає з глибини те, що ми ховали: тугу, пам’ять, страхи, ніжність. Її образно можна уявити як приплив, що змиває старі емоції, аби ми могли увійти в новий цикл у ресурсному стані.

9 і 10 січня напруженість наростає: Венера, Сонце і Марс з’єднуються в Козорозі й одночасно утворюють опозицію з ретро-Юпітером. Цими днями амбіції стикаються з емоціями, а бажання діяти — з кордонами совісті й необхідністю зважати на почуття інших. Може виникнути внутрішній конфлікт між обов’язком та особистими потребами, між кар’єрою й домівкою, між «треба» і «хочу».

14 січня Меркурій входить в опозицію з ретро-Юпітером, і це може принести переоцінку планів, коригування домовленостей, необхідність переглянути масштаб ідей. Аспект, який можна назвати «забагато» — забагато обіцянок, завдань, очікувань. Але він же допомагає побачити, де потрібно скоротити, спростити, сфокусуватися, а що — нарешті назвати своїм ім’ям.

15 січня Венера утворює гармонійну конфігурацію «Бісекстиль» із Сатурном у Рибах і ретро-Ураном у Тельці, що приносить стійкість у почуттях, чіткість у цінностях і несподівані, але сприятливі можливості у взаєминах та фінансах. 16 і 17 січня Венера вступає в секстиль із Нептуном, додаючи натхнення, романтичність, творчу м’якість.

17 січня Сонце формує другий «Бісекстиль» із Сатурном і ретро-Ураном, створюючи відчуття внутрішньої опори й водночас готовності до змін. Під впливом гармонійних конфігурацій середини січня ми бачимо правду, навіть якщо вона була захована роками.

17 січня Венера починає свій транзит Водолієм з 14:44, формуючи з’єднання, що сходиться, з Плутоном. У сфері стосунків і фінансів з’являються можливості для якісних перетворень. Це час, коли ми можемо побачити справжню природу прихильностей, мотивів, бажань.

18 січня молодик у Водолії о 21:52 у секстилі з Нептуном, символізуючи подих майбутнього. Це момент народження нових ідей, нових спільнот, нових форм самовираження. Молодик приносить натхнення, відчуття майбутнього, бажання вийти за межі звичного. Цього самого дня Марс з’єднується з Меркурієм у Козорозі, допомагаючи перетворити ідеї на конкретні кроки з їхнього втілення в реальність.

19 і 20 січня продовжують лінію гармонійних аспектів: Меркурій і Марс по черзі утворюють «Бісекстиль» із Сатурном і ретро-Ураном. Це дні, коли можна ухвалювати стратегічні рішення, вибудовувати довгострокові плани, домовлятися про важливе, запускати проєкти. Усе, що починається в цей період, має шанс бути стійким і успішним.

20 січня Сонце входить у знак Водолія о 03:45, а о 18:41 Меркурій також переходить у Водолій і з’єднується із Сонцем. Це потужний імпульс оновлення: мислення стає вільнішим, ідеї — прогресивнішими, а погляд — спрямованим у майбутнє.

20 січня Сатурн і ретро-Уран у секстилі — аспект, який уже впливав на наше життя у квітні 2025 року. Його вплив відчувається від 18 до 22 січня. Зараз він повертається, щоб завершити або гармонійно продовжити процеси, розпочаті тоді.

21 і 22 січня Марс утворює секстиль із Нептуном — енергія стає м’якшою, з’являється натхнення, бажання діяти не тільки раціонально, а й інтуїтивно. 22 січня Меркурій з’єднується з Плутоном, що може дати глибинні інсайти, потужні розмови, трансформацію мислення й простору, що оточує. Цими днями ми чуємо голос глибини, голос істини, голос, який неможливо ігнорувати.

23 січня Марс входить у Водолій, і відтоді формується новий стеліум, що трансформує, — Марс, Меркурій, Венера, Сонце і Плутон у Водолії. Це кульмінація місяця: енергія майбутнього, реформ, змін, свободи й внутрішньої сили. Цього ж дня відбувається точне з’єднання Сонця і Плутона — символічний момент переродження, оновлення, виходу на новий рівень.

27 і 28 січня Плутон з’єднується з Марсом — аспект потужної волі, рішучості, внутрішнього вогню. Це енергія, яка може руйнувати старе і створювати нове. Це алхімія дії. Дні, коли ми можемо відчути, що готові до радикальних кроків, до сміливих рішень, до дій, які змінюють траєкторію життя.

29 січня Венера з’єднується з Меркурієм — місяць завершується м’яким, але чітким акордом. Серце і розум говорять одним голосом. Ми розуміємо, чого хочемо, що відчуваємо, куди йдемо. Розмови стають чеснішими, почуття — свідомішими, а стосунки — відкритішими й вільнішими. Це фінальний штрих січня, який несе пробудження, об’єднує розум і серце, логіку й інтуїцію, особисте і колективне.

Січень — це шлях від концентрації до звільнення, від форми до натхнення. На початку місяця енергія збирається в щільний, земний вузол: все вимагає структури, ясності, дисципліни. Але що ближче до середини й кінця місяця, то відчутнішим стає зсув. Енергія поступово розправляє крила, переходячи із земної форми в повітряний рух. І те, що починалося як концентрація і зусилля, розкривається натхненням, свободою і відчуттям нового горизонту.