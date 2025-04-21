Що зірки нам пророкують: гороскоп на травень 2025 року

Гороскоп на травень 2025 року / © Associated Press

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Цей період насичений астрологічними подіями, які можуть змінити звичний перебіг життя. Можливі непередбачувані різкі зміни у геополітиці, глибокі кармічні розв’язки, зміна стратегій на міжнародній арені, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

5 травня — секстиль Меркурія та Юпітера відчиняє двері для вдалих перемовин, далекоглядних ідей та важливих рішень. Це гарний час для навчання, розширення кругозору та планування майбутнього, а також далеких поїздок та важливих перемовин.

6 травня — секстиль Венери та ретро Плутона піднімає на поверхню глибинні почуття та трансформує наші уявлення про кохання, близькість та цінність стосунків. Це аспект емоційного відродження, усвідомлень у коханні та фінансах.

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Від 10 травня 15:15 (gmt+3) Меркурій входить у ґрунтовний і практичний знак Тельця. Ми починаємо мислити прагматичніше, не поспішаючи, але грунтовно. Ідеї ​​вимагають виношування, а рішення — стійкості. Однак 12 травня — квадрат Меркурія з ретро Плутоном може розкрити неприємну інформацію, принести напружені розмови, особливо в сфері фінансів або контролю.

12 травня 19:56 (gmt+3) — Повний місяць у Скорпіоні: момент емоційної та енергетичної кульмінації, вимагає чесності та опрацювання глибоких психологічних тем. Ця магічна і потужна повня завершує глибокі процеси, розпочаті ще у квітні. Енергії Скорпіона закликають до емоційної чесності, прощання з минулим та внутрішньої трансформації.

Повний місяць у Скорпіоні — це сакральне занурення в глибини несвідомого. Цього дня активізуються містичні потоки, таємні знання та інтуїтивні осяяння. Скорпіон — знак трансформації, і його енергія допомагає скинути стару шкіру, вийти за межі звичних обмежень і набути нового рівня усвідомлення.

Сильна кармічна розвилка на нас чекає в середині місяця. Багато хто зіткнеться з необхідністю вибору нового шляху. Тау-квадрат Юпітера з Місячними Вузлами (13 — 17 травня) посилює внутрішні та зовнішні конфлікти між бажанням зростання та необхідністю слідувати доленосному шляху. Може бути відчуття, що Всесвіт ставить перед нами важливий вибір.

17 травня з’єднання Сонця з Ураном, як символ раптових інсайтів, осяянь, свободи. Це день, коли можна вирватися з рутини та відчути справжню свіжість змін. Але це і день несподіваних змін, звільнення від обмежень, несподіваних ідей.

18 травня квадрат Меркурія з Марсом може принести конфлікти, аж до фізичного з’ясування стосунків, які руйнують спалахи гніву чи поспіху у справах. Важливо не поспішати, а спершу подумати. День провокацій та необхідності відстоювати свої інтереси.

Від 20 до 23 травня Венера та Марс у гармонійному аспекті — вогненному тригоні — це дні природної взаємодії жіночих та чоловічих енергій. Порозуміння, флірт, романтика, пристрасть — все можливо! Особливо 22 травня, коли аспект досягає піку. Ідеальний період для зближення, творчості та пожвавлення відносин.

20 травня о 21:55 (gmt+3) Сонце на місяць входить у знак Близнята. З цього дня у нашому житті з’являється більше спілкування, легкості, інтересу до нових знань. Ідеї літають у повітрі — важливо їх не пропустити та зловити натхнення!

22 та 23 травня Сонце утворює позитивні аспекти з Нептуном та ретро Плутоном, що допомагає об’єднати мрії з силою волі та здійснити перехід на новий рівень розвитку. Ці аспекти активують глибинні процеси душі, дозволяючи торкнутися сакрального знання, прихованих істин та енергетичного пробудження. Плутон символізує містичну смерть та відродження, а тригон із Сонцем дає можливість м’яко і усвідомлено пройти через цей процес.

25 травня найважливіший день місяця: Сатурн входить до Овна: важливі структурні зміни, початок довгострокового циклу усвідомлення особистих кордонів та відповідальності. У світі можливі кардинальні зміни, пов’язані з появою нових лідерів, реорганізацією старих систем та структур, а також воєнними конфліктами. Також у цей день Меркурій поєднується з Ураном та приносить несподівані новини, геніальні ідеї, нестандартні новини та повороти в інтелектуальній сфері.

26 травня 04:00 (gmt+3) Меркурій входить у Близнята і одразу утворює секстилі з Сатурном та Нептуном: блискучий момент для навчання, творчих починань та чітких рішень. Логіка зустрічається з інтуїцією, що сприяє прийняттю усвідомлених рішень.

27 травня 06:02 (gmt+3) молодик у Близнятах — це момент ментального перезапуску. Ідеальний час для нових проєктів, початку навчання, спілкування, створення контенту. Також у цей день Меркурій у гармонійному аспекті з ретро Плутоном дає силу словам, здатність впливати та бачити суть речей.

30 травня Сонце з’єднується з Меркурієм — день, коли світло розуму і воля посилюють одне одного. Відмінно підходить для важливих переговорів, підписання документів, початку навчання, написання книг чи виступів. Аспект сприяє інтелектуальній активності та усвідомленому перезавантаженню у всіх сферах.

Основний підсумок травня — це зміна енергій: від плавності та гнучкості до динаміки — перехід Сатурна в Овен означає рух із глибини до мобільності. Сприятливий місяць для зміцнення матеріальної основи.

Травень буде наповнений і глибинними містичними процесами, пов’язаними з кармічними розв’язками і пробудженням усвідомлення.

Звертайте увагу на випадкові ідеї та знаки, які приходять у ці дні — можливо, це послання, які ведуть до усвідомлення та змін. Цей час підходить для медитацій, роботи з внутрішніми страхами та пошуків відповідей на важливі питання.

Травень 2025 року — це місяць активних змін, інтелектуального розширення та опрацювання глибинних тем. Напружені аспекти дають виклики, а гармонійні підтримку для усвідомлення своїх істинних цілей. Цей період завершується молодим чоловіком у Близнятах, відкриваючи шлях до нових знань, спілкування та ідей у червні.