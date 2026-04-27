Що зірки нам пророкують: гороскоп на травень 2026 року

Перша, скорпіонська, піднімає глибинні процеси і змушує дивитися туди, куди зазвичай не хочеться. Друга, стрільцівська, завершує місяць на високій ноті, з’єднуючись із Ліліт і висвічуючи найскладніші теми, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Уже 1 травня нас зустрічає повня у Скорпіоні. Вона відкриває приховані шари реальності, піднімаючи на поверхню те, що довго залишалося в тіні. Скорпіон завжди працює точково і безкомпромісно.

Повню у Скорпіоні в травні часто називають Квітковим Місяцем — стародавня назва, пов’язана з тим, що природа в цей час досягає піку весняного розквіту. Але в астрології цей місячний цикл має зовсім інший відтінок. Поки земля вкривається квітами, Місяць у Скорпіоні розкриває те, що приховане під поверхнею: сильні почуття, неочевидні мотиви, процеси, які довго зріли в тиші. Це поєднання зовнішньої краси й внутрішньої інтенсивності створює особливу атмосферу — світ навколо має м’який і живий вигляд, а всередині відбуваються глибокі зрушення. Квітковий Місяць у Скорпіоні говорить нам про те, що за будь-яким цвітінням стоїть енергія, яка проходить через темряву, щоб вийти до світла.

3 травня о 05:57 (gmt+3) Меркурій переходить у знак Тельця. Відтепер інформація перестає бути швидкоплинною: все, що ми чуємо або говоримо, вкорінюється глибше, ніж зазвичай. На тлі цього переходу починає відчуватися сповільнення Плутона, який від 3 до 9 травня стоїть у стаціонарній фазі перед розворотом у ретроградність. Це період, коли простір немов завмирає, а внутрішні процеси стають особливо інтенсивними.

Уже 4 травня Марс в Овні утворює квадрат із Юпітером у Раку. Це зіткнення імпульсу й емоцій, сили й чутливості. Дні навколо цього аспекту можуть бути насичені різкими реакціями, спалахами активності, прагненням діяти швидше, ніж дає змогу ситуація. Енергія гаряча, стрімка, але така, що потребує обережності.

Наступного дня, 5 травня, Меркурій формує квадрат зі стаціонарним Плутоном. Під впливом цього аспекту інформаційне поле стає насиченим і може змінювати напрям подій, а будь-які недомовленості стають помітнішими. Плутон, що стоїть на місці, підсилює кожну думку, кожну ідею, кожне рішення.

Після напруженого початку місяця енергія поступово вирівнюється. 12 травня Сатурн утворює секстиль із Меркурієм, допомагаючи структурувати плани і вибудовувати довгострокові стратегії. Це аспект, який дає стійкість і здатність доводити розпочате до кінця.

14 травня Сонце з’єднується з Меркурієм, і в середині місяця настає рідкісний період чіткості. Від 12 до 15 травня думки складаються точніше, ніж зазвичай, рішення ухвалюють швидше, а розмови набувають конструктивного характеру. Багато що стає зрозумілішим, ніби простір сам підказує, куди рухатися далі та які рішення назріли. Цими днями нерідко надходять довгоочікувані відповіді, документи або підтвердження, які раніше затримувалися або рухалися надто повільно.

Але вже 16 травня о 23:00 настає молодик у Тельці в 26-му градусі — у з’єднанні зі зловісною зіркою Альгол. Це потужна точка, пов’язана з глибинними силами природи і трансформацією матерії. Молодик у такому положенні може запускати процеси, які змінюють звичні структури, змушуючи нас переглядати ставлення до стабільності, ресурсів і безпеки.

Одразу після цього, 17 травня о 13:26, Меркурій входить у Близнята, повертаючи легкість і рухливість мисленню. А 18 травня він з’єднується з Ураном — і це вже енергія осяянь, несподіваних ідей, різких поворотів. У ці дні думки можуть приходити раптово, немов спалахи, відкриваючи нові напрямки.

Паралельно з цим, від 16 до 18 травня — дні романтики. Венера в Близнятах утворює секстиль із Марсом в Овні. Це динамічна, жива енергія, яка посилює інтерес, тяжіння, бажання діяти. Точний аспект між ними формується 19 травня, вже після переходу Марса в Телець і Венери в Рак. Цього ж дня Меркурій утворює секстиль із Нептуном та тригон з Плутоном — рідкісне поєднання, що з’єднує інтуїцію, глибину та ясність. Це час, коли можна побачити приховані зв’язки, відчути напрям, що раніше був неочевидним.

21 травня Сонце входить у Близнята, і простір стає легшим, рухливішим, балакучішим. Але вже 22 травня Венера формує квадрат із Нептуном, створюючи туман у почуттях і стосунках. Цього ж дня Сонце з’єднується з Ураном — і це приносить неочікувані події. Астрологічно це час, коли колективна свідомість стає більш сприйнятливою до змін, а ідеї, що раніше здавалися надто сміливими, починають звучати цілком реалістично.

24 травня Сонце утворює секстиль із Нептуном, пом’якшуючи загальний фон і додаючи натхнення. Це дні, коли легше довіряти інтуїції, помічати тонкі сигнали і знаходити рішення там, де раніше все здавалося заплутаним.

Одразу після цього, 25 і 26 травня, Сонце формує тригон із Плутоном — аспект сили, концентрації та зібраності. Він допомагає утримувати увагу на головному, посилює волю і дає можливість просунутися у справах, які потребують наполегливості. Це час, коли можна багато чого перебудувати, якщо діяти вдумливо і не розпорошуватися.

Але паралельно з цим же тригоном працює й інша, більш жорстка енергія. 25 і 26 травня Марс утворює квадрат із Плутоном — один із найнебезпечніших аспектів місяця. Він робить реакції різкішими, а події — динамічнішими. Агресія з боку РФ може значно посилитися цими днями. Тому важливо вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги, уникати поспішних кроків, конфліктних ситуацій і дій на емоціях.

Марс прагне прискорити процеси, Плутон посилює тиск, і будь-які перегини можуть швидко набирати чинності. Найкраще спрямувати цю енергію у справи, які потребують витримки, дисципліни та чіткого фокусу, але водночас бути обережними й не йти на ризик без нагальної потреби.

Наприкінці місяця, 29 травня, Венера утворить квадрат із Сатурном, нагадуючи про межі, зобов’язання і відповідальність у стосунках. І нарешті, 31 травня на нас чекає друга повня місяця — цього разу в Стрільці, у з’єднанні з Ліліт, на осі катастроф. Ця повня може висвітити теми, пов’язані з ризиками, перебільшеннями, ідеологічними конфліктами і прагненням вийти за межі звичного.

Травень — місяць, який змінює ритм, змушує дивитися глибше, діяти точніше й уважніше ставитися до того, що відбувається навколо. Події розгортаються швидко, але кожен крок має значення.