Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2025 року

Гороскоп на вересень 2025 року / © Associated Press

Вересень починається з повернення Сатурна в знак Риб — останнього циклу його перебування тут, який триватиме до 14 лютого 2026 року, звертаючи наш погляд на незакриті кармічні питання. Ця подія задає тон усій осені. Ми входимо в період, коли час згущується, а внутрішні процеси потребують зрілості, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Уже 2 вересня о 16:23 (gmt+3) Меркурій входить у знак Діви, посилюючи аналітичність, ясність, здатність бачити суть. Це знак сили планети — Меркурій має подвійний статус — управління та екзальтація.

Але від 4 до 6 вересня Юпітер у квадратурі з Марсом піднімає хвилю напруження: бажання діяти стикається з відсутністю опори. Але саме в цей момент важливо не кидатися в атаку, а зупинитися, прорахувати, зачекати. Як шахіст, який не робить хід заради ходу, а бачить усю дошку, відчуває темп, передбачає наслідки, вересень вимагає стратегії.

7 вересня о 21:12 (gmt+3) відбудеться Місячне затемнення в Рибах на Висхідному Місячному Вузлі, символізуючи кульмінацію попереднього піврічного циклу. Сни стають яскравішими, почуття — глибшими, а минуле — гучнішим. Попереду складний тиждень — розворот Урану в ретроградний рух додає нестабільності. Планета раптових змін, осяянь, свободи й проривів починає «відмотувати» сценарії назад, повертаючи нас до тем, яких ми не зрозуміли або проігнорували.

9 і 10 вересня Сонце з’єднується з Низхідним Вузлом, нагадуючи про старі сценарії, незавершені історії, кармічні вузли, які потребують розв’язання.

Середина місяця — точка перевантаження і прозріння. 13 і 14 вересня Сонце з’єднується з Меркурієм, що допомагає зібратися з думками і ухвалити усвідомлені рішення, незважаючи на зовнішнє психологічно важке тло.

14 вересня — серединна дата між двома затемненнями. Це день, коли інтелектуальні прориви йдуть рука до руки з хаосом.

Після напруженої першої половини місяця, наповненої тривогою і кармічними розвилками, друга половина вересня приносить нові ситуації — м’якші, але не менш значущі. З’являються підстави для обережного оптимізму.

15 і 16 вересня — гармонійний аспект між Марсом і Венерою, створюючи баланс між дією і почуттями, між бажанням і прийняттям. Це чудовий час для відновлення стосунків і творчих ініціатив. У партнерстві з’являється шанс на діалог, у справах — на узгодження, у тілі — на зцілення. Це момент, коли внутрішній конфлікт поступається місцем внутрішньому союзу.

18 вересня о 13:06 Меркурій входить у знак Терези й одразу ж утворює опозицію до ретроградного Нептуна в Овні. Це створює напруженість між логікою й інтуїцією, між фактами й відчуттями. Ми можемо відчувати плутанину в думках, сумніви в рішеннях, бажання відкласти все «на потім». Але саме в цьому аспекті — потенціал: якщо не намагатися все пояснити, а дозволити собі відчути, можна знайти несподівану правду, яка не потребує доказів.

19 вересня — великий повітряний тригон: Меркурій, ретро-Уран, ретро-Плутон — створює простір для інтелектуальних проривів, несподіваних ідей, глибинних осяянь, розвитку технологій. Добре писати, говорити, ділитися, запускати проєкти, особливо ті, що пов’язані з навчанням, комунікацією, психоаналітикою.

Венера у квадраті з ретро Ураном 20 вересня додає у сферу фінансів і стосунків динаміку, виклики і можливості. Раптова закоханість із першого погляду може зруйнувати наявні взаємини.

21 вересня о 22:42 (gmt+3) Сонячне затемнення в Діві закриває осінній сезон затемнень, але насампередд утворює опозицію в ретро-Сатурні. Це точка молодика і перезапуску, особливо в темах служіння, здоров’я, ладу, професійної сфери, режиму дня.

Під впливом затемнення в напруженості з ретро-Сатурном, усе, що не міцне, руйнуватиметься найближчими місяцями, очищаючи простір для істини. Всесвіт перевіряє на стійкість не лише конструкції зовнішнього світу, а й внутрішні опори. Стосунки, побудовані на страху, тріснуть. Цілі, позбавлені сенсу, — розсиплються. Ролі, що більше не відповідають душі, — розчиняться.

22 вересня енергія змінює напрямок, і не один раз. Це перехід у новий шар реальності, кардинальна точка року:

22 вересня о 10:55 (gmt+3) Марс входить у знак Скорпіона до 5 листопада. Енергія стає глибшою, інтенсивнішою. Цей транзит може дати надлишок амбіцій, бажання діяти, але без чіткого плану. Можливі конфлікти, перевантаження, суперечки. Важливо не поспішати, не сперечатися, а спрямувати силу в конструктивне річище. Марс у Скорпіоні — це воля, пристрасть, трансформація. Добре розпочинати проєкти, що вимагають глибини, сили, стратегії.

22 вересня о 21:20 Сонце входить у знак Терези і настає осіннє рівнодення. Цьогоріч воно в опозиції з ретро-Нептуном. Такої комбінації не було 165 років. Це аспект, який може дати спотворення мислення, посилити сумніви, але також відкрити інтуїцію. Важливо не ухвалювати рішень у тумані, а використати цей час для спостереження, відчуття, м’якого налаштування.

Від 22 до 24 вересня — Сонце в тригоні з ретро-Ураном і Плутоном — фінал місяця під знаком прозріння й оновлення. Усі планети перебувають у повітряних знаках, які відповідають за думки, ідеї, зв’язки, вибори, рух свідомості. Конфігурація планет «великий тригон» налаштовує на новий цикл, що розпочинається з рівнодення і веде нас углиб осені.

Під гармонійним впливом повітряного тригону після сезону затемнень можна побачити майбутнє, відчути правильний напрям, зробити крок у нову реальність. Уран дає осяяння, прорив, нестандартне мислення. Плутон — глибину, трансформацію, психічну силу. Сонце — світло, усвідомлення, бажання жити, творити й творити. Це дні, коли розмови змінюють сприйняття, інтелект стає інструментом прозріння, а інтуїція — навігатором.

Тепер можна перевести подих і усвідомити, заради чого все відбувалося. Розум і душа говорять однією мовою. Завершальний тиждень вересня особливо сприятливий для: