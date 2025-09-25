Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2025 року

Гороскоп на жовтень 2025 року / © Associated Press

Початок місяця відкривається квадратурою Юпітера в Раку і Меркурія у Терезах (1 жовтня). На перший план виходять протиріччя між серцем і розумом, традицією і дипломатією. Можливі суперечки, розбіжності в сім’ї або в партнерських стосунках. Але саме тут закладаються теми всього місяця — пошук гармонії там, де почуття вимагають одного, а логіка — іншого, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це день, коли бажання говорити гарно та дипломатично стикається з емоційною правдою, яку неможливо обійти. Можливі конфлікти між тим, що «правильно», і тим, що «по-справжньому». Важливо не вдаватися в моралізаторство, а шукати сенс у нюансах.

3 жовтня Венера в Діві у з’єднанні з Низхідним Місячним Вузлом і в опозиції з Висхідним створює всі умови для кармічного розвороту у стосунках. Старі сценарії в коханні, фінансах і взаєминах з іншими людьми проявляються особливо виразно. З’являється шанс свідомо закрити минуле та відпустити все, що заважає рухатися вперед. Важливо не чіплятися за те, що вже віджило, особливо якщо це пов’язано з почуттям обов’язку.

6 жовтня о 19:41 (gmt+3) Меркурій входить до знака Скорпіона. Під впливом цього транзиту ми починаємо говорити глибше, слухати уважніше, відчувати між рядків. З’являється прагнення докопатися до суті, розкрити таємниці, почути приховане. Водночас мовлення стає гострішим, проникливішим, інколи навіть уїдливим. Це час для психологічних розмов, розкриття таємниць, і, можливо, болісних, проте чесних зізнань.

7 жовтня о 06:48 повня в Овні — енергія спалахує, наче вогонь. День кульмінації особистих рішень, час, коли дії більше не можна відкладати. Повня в Овні вимагає сміливості, але й усвідомленості наслідків. Вона може загострити конфлікти, та водночас дати потужний поштовх для нових починань.

8 жовтня Венера в секстилі з Юпітером — м’який аспект, який дає підтримку в коханні й турботі після напруженості перших днів. Це час, коли стає легше домовитися, виявити щедрість і відчути радість від простих речей. Кохання та дружба набувають відтінку подяки й підтримки.

14 жовтня о 00:19 Венера входить до знак Терезів, утворюючи тригони з ретро-Плутоном і ретро-Ураном. Гармонійна конфігурація створюватиме сприятливе тло і 15 жовтня: несподівані знайомства, нові союзи, глибокі трансформації в почуттях. Це дні, коли стосунки можуть набути нового подиху, а кохання стати силою оновлення.

У Терезах Венера має статус управління, а отже, простір наповнюється красою і балансом, гармонією, естетикою, прагненням до справедливості в партнерстві. Транзит допомагає пом’якшувати гострі кути, навіть якщо навколо киплять пристрасті. Можливі зустрічі з людьми з минулого, які приходять невипадково.

17 жовтня Сонце у квадратурі з Юпітером нагадує про те, що надмірний оптимізм може обернутися розчаруванням. День, коли гордість може заважати зростанню, а бажання сяяти — затьмарювати реальність. Важливо не переоцінити свої сили та не брати на себе занадто багато.

Від 18 до 23 жовтня з’єднання Ліліт, Марса та Меркурія у Скорпіоні — один з найнапруженіших періодів місяця, коли пристрасть, агресія, інтуїція і тінь з’єднуються в один імпульс. Можливі спалахи ревнощів, викриття, гострі розмови. Але також і глибоке очищення, якщо не боятися поглянути в очі своїм страхам. Слово й дія стають знаряддями боротьби, на поверхню виходять приховані конфлікти, таємні бажання, пригнічені емоції.

21 жовтня молодик у Терезах на тлі напруженого з’єднання у Скорпіоні. Парадоксальний день: зовні — прагнення до миру, всередині — буря. Це момент, коли важливо тримати себе в руках і не дозволяти емоціям керувати вчинками. Молодик пропонує перезапустити стосунки, але тільки якщо вони витримують правду.

Ще складніші дні — 22 та 23 жовтня, оскільки Місяць переміщується Скорпіоном на тлі з’єднання Марса, Меркурія і Ліліт у Скорпіоні. Емоції загострюються, можливі кризи, конфлікти, внутрішні вибухи. Важливо не пригнічувати почуття, але й не руйнувати все в пориві.

22 жовтня Нептун на ретрофазі повертається до знака Риби, і тема ілюзій, духовних пошуків, розчарувань та натхнення знову стає актуальною. Можливо, доведеться переосмислити те, у що ми вірили.

23 жовтня Сонце входить до знака Скорпіона, забарвлюючи кінець місяця в інтенсивні, драматичні та глибоко трансформувальні енергії. Розпочинається сезон перетворень, коли зовнішня маска починає тріскатися, а внутрішня суть — проявлятися. Це час сили, але не показної, а глибинної, тихої, справжньої.

24 жовтня Юпітер у Раку в тригоні з Меркурієм у Скорпіоні, що повертає ясність мислення і відкриває шлях до мудрих рішень. Це аспект емоційної зрілості, інтуїтивного розуміння. Це день, коли можна побачити приховані вигоди навіть у складних ситуаціях. Гарний для психотерапії, духовних практик, глибоких розмов.

Від 25 до 27 жовтня енергія з’єднання Ліліт і Марса у Скорпіоні досягає максимуму. Це дні загострення пристрастей, різких дій, можливих конфліктів. Проте саме в цей період можна звільнитися від внутрішнього вантажу і знайти силу через подолання. Важливо не піддатися руйнівним імпульсам, а спрямувати енергію на трансформацію.

28 жовтня Марс у тригоні з Юпітером приносить довгоочікуваний приплив енергії, рішучості й упевненості. Це аспект переможців, які готові подолати будь-які перепони. Добре розпочинати проєкти, особливо ті, що потребують сміливості й емоційної залученості.

29 жовтня о 13:02 Меркурій входить до знака Стрільця. Думки стають вільнішими, ширшими, розмови — відкритішими, а плани — амбітнішими. Ми починаємо говорити вільніше, мріяти голосніше, шукати сенси. Після глибин Скорпіона — це ковток повітря, але важливо не втрачати зв’язок із реальністю.

30 жовтня ретроградний Плутон у Водолії в секстилі з Меркурієм, і на завершення місяця приходить усвідомлення: кризи пройдено недаремно. Вони відчинили двері до особистісного зростання, допомогли знайти нові опори та розширили горизонти розуміння. У жовтні космос немов перевіряє нас на здатність зберігати внутрішню рівновагу, перебуваючи у вирі подій.