Сонце і Венера в Скорпіоні від 23 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

23 жовтня 2022 року о 10:52 – Венера, а о 13:36 – Сонце входять на знак Скорпіона, а це означає, що трансформацію проходитимуть особисті та ділові взаємини, а також фінансова сфера. Ці сфери життя будуть піддані серйозним випробуванням, а на поверхню піднімуться проблеми, які раніше замовчувалися і не вирішувалися. Особливо складною буде перша декада листопада – це час фатальних подій, емоцій, що спалахують, та глибоких психічних процесів.

Інгресія Сонця та Венери на знак Скорпіона відбувається у період стаціонарного Сатурна, що сприяє концентрації потужних енергій. Сатурн – планета карми, суворий вчитель, впливу цієї планети змушує зробити переоцінку цінностей під впливом драматичних життєвих обставин та важких змін, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 25 жовтня відкривається осінній коридор затемнень 2022 року, коли тема духовного переродження та агонізуючих почуттів сприятимуть виходу на новий рівень. З'єднання Венери та Сонячного затемнення 25 жовтня спрацює як внутрішня пружина і змусить людей змінити своє ставлення до партнерів, до грошової сфери та всього, що прилягає до цього.

Карма повернеться бумерангом тим, хто руйнував та зраджував. Але, в результаті боротьби з самим собою, сумніваючись і вагаючись, зрештою, багато хто повертається на бік Світла.

Знак Скорпіона – місце вигнання Венери. Від 23 жовтня до 16 листопада – час сильних пристрастей та драматичних ситуацій. Транзит Сонця Скорпіоном активізує найтемніші сторони особистості, люди частіше виявляють власницькі почуття, стають ревнивими, що в результаті може призвести до розриву взаємин. Почуття ж інших, до того ж, розуміються насилу, цьому заважає інтенсивність своїх почуттів. Вогонь Сонця та Вода Скорпіона конфліктують між собою, транзит триватиме до 22 листопада і в цей період реакція на те, що відбувається, надто яскрава і погано контрольована.

Вісь Телець – Скорпіон пов'язана з небезпекою та кризами, питаннями життя та смерті. Осінній сезон затемнень 2022 року проходить цією віссю і порушує найскладніші теми. У цей період все сприймається надто загострено та агресивно. Це час важких економічних труднощів, великих втрат військовому фронті. Закриється коридор затемнень 8 листопада Місячним затемненням у Тельці і від другої декади листопада зовнішнє тло стане набагато спокійнішим. А це позитивно позначиться на стані здоров'я та особистого життя.

Від 25 жовтня до 8 листопада включно – найнебезпечніший період, який навряд чи принесе талан та подарунки у сфері партнерства чи фінансів, але він може принести ту глибину, яка надає нашому життю смаку самого життя. Якість вигнаної Венери посилюється Сонцем, а в коридор затемнень цей транзит торкнеться питань, які будуть актуальні для більшості людей наступні 6 місяців. У деяких випадках (залежить від особистого гороскопу конкретної людини) можуть початися процеси, які визначать мету на роки наперед (9 або 18 років).

Транзит Венери і Сонця Скорпіоном завжди надає сильний трансформаційний вплив на сферу особистих і ділових взаємин, а також на матеріальне життя і фінанси. А 2022 року рух небесних тіл за цим знаком має особливу силу, оскільки збігається із сезоном затемнень.

29 жовтня о 22:22 Меркурій увійде на знак Скорпіона, що максимально включить енергію цього знака, посилить важливість внутрішніх процесів, активізує критичне мислення у багатьох людей. Однак, до другої декади листопада градус напруженості зростає у всьому світі - і це перешкоджатиме набуттю комфорту та гармонії. Найближчим часом головне зберегти та утримати те, що вам дороге, хоча можливостей втратити та зруйнувати набагато більше.

Фіксована Вода Скорпіона розкриває підсвідомі процеси, в період активних енергій цього знака почуття стійкі та глибокі, але їхнє джерело криється у темних глибинах психіки. Тому під час транзиту Сонця та Венери Скорпіоном часто не до зовнішніх радостей. Це знак крайнощів, тому до 16 листопада щастя і смуток, життя і смерть, самовладання та психологічні кризи нерозривно пов'язані з чимось дуже значущим і супроводжують найважливіші процеси.

Завдання транзиту Сонця і Венери Скорпіоном полягає в тому, щоб навчити людей відмовлятися від того, що більше не здатне розвиватися і приносити користь. До цього періоду те, що накопичено і зібрано, має бути трансформовано. А нове, незвичайне та сучасне необхідно впустити у своє життя, щоб здобути надійність та відчути ґрунт під ногами.

Меркурій – планета мислення та комунікацій, у Скорпіоні від 29 жовтня до 17 листопада допоможе зрозуміти приховані процеси, визначити мотиви інших людей. Містичний час, коли можна виявити в собі таланти або навіть надздібності. У цей час легше проникати у глибокі емоційні верстви, перетворювати енергії, пропускаючи їх крізь себе. Спілкування між людьми – це взаємообмін енергіями, а це допомагає скинути зайву напруженість і наповниться знаннями та інформацією, якої вам не вистачає.

Опозиція Венера-Уран 5 і 6 листопада принесе багато хвилювань у сімейні питання, майнові та фінансові відносини, особисті та ділові взаємини. В одну мить може бути зруйновано або втрачено те, що вибудовувалося або накопичувалося роками. У першій декаді намагайтеся прораховувати наслідки витрат і те, як це вплине на майбутній бюджет. Не робіть спонтанних покупок, радьтеся з партнерами, приділяйте час своїм рідним та близьким.

Транзит Венери Скорпіоном від 23 жовтня до 16 листопада створює особливу атмосферу, коли люди прагнуть проявити себе творчо і у багатьох це виходить чудово. Принаймні вдається привернути увагу до своєї персони, проявивши свою індивідуальність. Це період напруженої творчої роботи, емоційного піднесення, коли виходять яскраві твори, але часто із відтінком драми, тривоги.

Сонце у Скорпіоні від 23 жовтня до 22 листопада допомагає розкрити глибинну суть речей, знайти відповіді на найскладніші запитання та вийти із заплутаних життєвих ситуацій. Звісно, у період величезну роль гратиме оточення і окремо взятий партнер. Якщо людина самотня і не прагне до ефективної взаємодії з іншими людьми, то активний період Скорпіона може стати руйнівним для неї самої. Зіткнувшись із реаліями життя, особливо в сезон затемнень, дуже важливо бути серед людей, щоб легше перенести потужні трансформаційні енергії в цей період.

Представники фіксованих знаків зодіаку: Телець, Лев, Скорпіон, Водолій – відчують впливи осінніх затемнень 2022 року і транзиту Сонця, Венери та Меркурія Скорпіоном сильніше від інших. Це складний період, коли необхідно подолати себе, свої принципи та переконання, щоб побачити для себе нові перспективи. Сильний бік та щасливі можливості – у взаємодії через домовленості, тому не варто найближчим часом відмовлятися від співпраці чи спілкування з іншими людьми. Через оточення надходять відповіді на найважливіші запитання. У багатьох зміниться пріоритети, бажання та потреби, тому не варто будувати грандіозних планів до 22 листопада.

Щодо інших знаків зодіаку – слід взяти до уваги загальні рекомендації, але й виявляти обережність у всьому. Зараз не час ризикувати та займатися екстремальними видами спорту. Не варто планувати хірургічні операції, особливо пластичні та інші процедури, спрямовані на покращення зовнішності. Після 10 листопада енергетичне тло стане сприятливішим і можна буде зайнятися невідкладними справами. Але за можливості перенесіть угоди купівлі-продажу, великі покупки, дати одруження та інших союзів на другу половину листопада.

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