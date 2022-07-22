Сонце у Леві 22 липня - 23 серпня: що на нас чекає в цей час

Сонце - найближча до Землі зірка, символ світлоносної енергії. В астрології Сонце є чоловічою, активною, вогненною "планетою". Денне світило характеризує самосвідомість, силу розвитку, творчість, лідерство, владу. В організмі пов'язане із серцем та хребтом – найважливішими органами. Найбільшу відповідність своєї енергії Сонце отримує під час транзиту за знаком Лева, яким і керує.

22 липня о 23:07 за київським часом Сонце входить на знак Лева до 23 серпня 06:16. У цей період багато людей почуваються впевненішими у своїх силах, підвищується самооцінка, працездатність та ефективність професійної діяльності. Змінюється самовираження людей - є наполегливість, відкритість, посилюється амбітність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У Леві - фіксованому знаку зодіаку - максимально і найбільш стійко поводиться Вогонь. Найближчого місяця обставини складатимуться найкращим чином для того, щоб стабілізувати будь-яку ситуацію, досягти визначеності. Буде видно результати виконаної роботи, отримано перші плоди, справедливі винагороди.

Якщо ви не погоджуєтесь з тим, що відбувається - відстоюте свої права, озвучуйте свої інтереси, висвітлюйте бентежливы теми. Саме в період транзиту Сонця Левом легше досягти поставлених цілей, підкреслити свою значимість, отримати визнання оточення, просунутися вгору кар'єрними сходами.

Сонце у Леві сприяє любовним взаэминам, народженню та вихованню дітей, тим більше наприкінці липня - на початку серпня, Сонце в гармонійному аспекті з Юпітером. Особливо сильні дні 31 липня та 1 серпня - можна планувати на ці дні найважливіші сімейні справи, романтичні зустрічі, розмови з коханою людиною. До того ж нехай вас не збиває зі шляху досить напружена зовнішня атмосфера, оскільки для особистого життя дні сприятливі. Якщо ви давно мріяли про дитину, з великою ймовірністю, ви отримаєте довгоочікувану звістку про швидке додавання в сім'ї.

28 липня о 20:55 - Молодий місяць у Леві максимально включить енергії цього знака, допоможе перезавантажити наявний стан речей і знайти свій шлях до щастя. Найближчі два тижні після Молодика будуть сприятливими для публічної діяльності, запуску реклами, занять спортом, фінансової сфери, пошуку інвесторів або покровителів. Нові знайомства можуть перерости у довгострокові взаємини.

Підвищується творча енергія, підприємливість, ефективні зусилля, створені задля отримання вищого статусу, заняття лідерських позицій. Гармонійний зв'язок Сонця та Юпітера сприяє розширенню свідомості, допомагає покращити своє соціальне становище та знайти своє місце під Сонцем. Від 29 липня починається найкращий період для далеких подорожей, переїзду в іншу країну, пошук роботи за кордоном, встановлення контактів з іноземцями.

Одна з силових точок року припадає на період транзиту Сонця Левом. Свято жнив, першого хліба - Ламмас чи Лугнасад (назва місяця серпень) святкується 1 серпня, символізує зрілість та збирання врожаю у всіх планах - фізичному, ментальному, емоційному.

Незважаючи на зовнішній сприятливий потенціал, який дає Сонце у Леві, є й небезпечні дні у серпні 2022 року. Будьте обережні 10 серпня і день до і після, оскільки цими днями Сонце у напруженості з Ураном та Місячними Вузлами. У цей час очікується гучних політичних подій та фінансових викриттів, загострення збройних конфліктів. Також посилюється схильність до ризикованих вчинків, що може призвести до драматичних наслідків.

12 серпня о 04:55 Повний місяць у Водолії принесе зміни в соціальній сфері, в державних інститутах влади. Можуть посилитися революційні настрої, бажання здобути свободу та зруйнувати встановлені обмеження. Цілком можливо, що до середини серпня 2022 року буде звільнено ще більше територій, а російські окупаційні адміністрації, під натиском волелюбних українців, будуть змушені визнати свою поразку і піти, щоб зберегти своє життя.

У дні Повні у Водолії ставляться під сумнів закони та традиції, які перешкоджають розкриттю особистості, прояву своєї індивідуальності. Сонце у Леві включає свідомість людей, посилює дух та волю, підштовхує до боротьби за свої права.

Друга декада серпня 2022 року запам'ятається багатьом - це час відчинення дверей до нового досвіду. У цей час домінують шляхетність, гуманізм, прагнення благодійної діяльності. Збуваються найсміливіші мрії, якщо вони не суперечать самому принципу життя. Друзі та однодумці надають реальну допомогу на різних рівнях - від особистої сфери до міжнародних відносин.

14 серпня опозиція Сонця та ретро-Сатурна - день складний, але він може стати переламним у житті багатьох людей. Цього дня вирішуються великі і навіть глобальні справи на благо когось чи чогось. Можливо, середина серпня і стане тим важливим моментом у війні, на який усі чекають. У будь-якому разі серпень буде дуже яскравим, значимим для багатьох країн. Перемагає той, хто захищає себе та свої території, хто оберігає справжні життєві цінності, а не той, хто вбиває, руйнує, знецінює інших.

Соняшник - мале Сонце, один із образів України - символізує родючість та процвітання. Серпень 2022 року наблизить перемогу України над російським агресором. До початку третьої декади місяця буде досягнуто вагомих результатів, більше того, другий етап війни закінчився на користь України.

Транзит Сонця у Леві особливо сприятливий представникам символів стихії Вогню: Овен, Лев, Стрілець. Ваша завзята, організована робота та творчий підхід до справ окупляться сповна. Якщо ви прагнете зайняти високе становище, вам це вдасться. Намагайтеся бути перед очима, зустрічайтеся з людьми, займайтеся громадською діяльністю. Ви можете отримати цікаві пропозиції, що дозволять масштабувати свій бізнес. Посилюється ваша привабливість для представників протилежної статі, з'являється можливість налагодити навіть найскладніші особисті чи ділові взаємини.

Близнята та Терези, якщо попередні дії були ретельно сплановані та організовані, настав час отримувати матеріальні результати. Надається можливість творчого підходу до своїх повсякденних обов'язків. Гарний час для початку серйозних проєктів, які потребують тривалої роботи.

Щоб отримати додаткові ресурси та отримати особисті переваги, Водоліям необхідно йти на компроміс. Гарний час для того, щоб набути нових знань та досвіду, що в результаті призведе до підвищення продуктивності та успіху у професійній сфері.

Тельці та Скорпіони підійшли до вирішальної стадії у певних життєвих сферах: у стосунках, у бізнесі чи у роботі (у кожного по-різному). Від цього період Сонця у Леві буде непростим, але дуже важливим. Не зупиняйтеся на пів дорозі, доведіть справи до логічного завершення - і ви отримаєте свободу.

Раки, Діви, Козороги, Риби - може виникнути потреба змінити свої звички. Застосувавши нестандартний підхід до справ та творчий потенціал, ви зможете вплинути на обставини чи контролювати їх. Зосередьтеся на невідкладних справах і будьте терплячими - нагорода чекає на вас у найближчому майбутньому.

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