Сонце у Леві влітку 2024: подарунки - Овнам, Левам, Стрільцям, труднощі -Тельцям, Скорпіонам, Водоліям

Більшості людей транзит Сонця за знаком Лева принесе бадьорість та оптимізм, оскільки наше денне світило входить у знак свого управління. Яскрава, вогненна, творча енергія увірветься в наше життя, стимулюючи виявляти свої найкращі якості. Але для Тельців, Скорпіонів та Водоліїв період буде напруженим.

Лев – зодіакальне сузір'я, що лежить між Раком та Дівою. Найяскравіша зірка сузір'я – Регул, що латинською означає "Цар". Яскравий блиск пояснюється близькістю зірки до Землі (85 світлових років). Регул розташований неподалік екліптики, тому його досить часто заступає Місяць, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сузір'я Лева пов'язане з одним із подвигів міфічного героя Геркулеса, які він чинив за наказом Аргоського царя Еврісфея. В околицях Немії з'явився величезний лев, що мав непробивну стрілами шкуру. Жив він у горах, в Арголіді, і спустошував долину, пожираючи людей та худобу Еврісфея. Щоб приготуватися до битви з левом, Геркулес виготовив величезну палицю зі стовбура дикої оливи, висмикнувши дерево з корінням із землі та очистивши від гілок та сучків. Потім він узяв лук і стріли і вирушив у околиці Немії.

Зустрівши лева, Геркулес пустив стрілу з лука. Однак вона відскочила від шкіри лева, як від кам'яної стіни. Звір був невразливий для стріл. Тоді герой дістав палицю і щосили вдарив лева по голові. Але й цей удар не завдав леву жодної шкоди, а тільки ще більше розлютив його. Тоді Геркулес, бачачи марність своєї зброї, кинувся на хижого звіра з голими руками. Довго тривала їхня битва, але, зрештою, Геркулес зумів пересилити і задушив лева своїми могутніми руками.

Взявши його тіло на плечі, він подався назад до палацу Еврисфея. Побачивши Геркулеса з величезним і страшним здобиччю, Еврісфей злякався навіть мертвого лева і прогнав героя. Подальші накази він віддавав Геркулесу через посланців. Шкура лева дісталася Геркулесу, вона зовсім не зношувалась і слугувала великому герою плащем до самої смерті.

Віддаючи належне подвигу Геркулеса, у Немеї було започатковано немейські ігри. Під час їхнього проведення в Греції оголошувався загальний світ. Самого ж лева боги помістили на небо у вигляді сузір'я яскравих зірок.

Дві тисячі років тому у сузір'ї Лева розташовувалася точка літнього сонцестояння, в цей час у Єгипті наставала сильна спека, і починався розлив Нілу. Вважається, що саме тому на стародавніх малюнках цього сузір'я з пащі Лева течуть потоки води.

Королівська зірка Регул розташована на осі творення в зодіаку (Фольмагаут – Регул). Зберігач Півночі, серце Лева, зараз її положення зірки в 0 ° 05 'знаку Діви, раніше вона розташовувалася в 30 градусі знака Лева. У листопаді 2011 року зірка Регул, або Серце сузір'я Лева, перейшла у тропічний зодіакальний знак Діви у зв'язку з прецесією земної осі. Тому всі, хто народився після листопада 2011 року та має планету у 30-му градусі Лева, вже не отримують блага за якостями цієї зірки. Але якщо мають планету в першому градусі Діви, то в житті досягнуть успіху за сферами впливу планети.

22 липня о 10:45 (gmt+3) Сонце входить на знак Лева до 22 серпня 17:55. Сонце – сам принцип життя. У філософському сенсі несе у собі значення Свідомості. Якщо світло – бачимо, усвідомлюємо, що оточує, що відбувається. Це символ Духа, частинки Творця у кожному з нас.

А Лев, будучи чоловічим знаком і представником вогненної стихії, в есенціальній природі відповідає Сонцю (чоловічій, гарячій, сухій планеті). Досить згадати один із перших метафізичних постулатів астрології про те, що Сонце та Місяць є найголовнішими точками на нашому небі. А в низці культур і в міфології різних народів Сонце і Місяць виступають як подружжя або як брат і сестра (наприклад, Аполлон і Артеміда у греків), у деяких випадках їх розглядають як очі великого Божества.

У зодіаку є три символи стихії Вогню: Овен, Лев, Стрілець. Переміщуючись по кожному з вогненних знаків протягом одного зодіакального місяця, Сонце утворює гармонійний аспект до натального Сонця інших вогняних знаків зодіаку. Тому в такі періоди Овнам, Левам і Стрільцям супроводжує особливе везіння. Транзитне Сонце нагороджує їх увагою інших людей, дозволяючи енергії вільно текти, даруючи щастя та легкість у отриманні від життя усіляких благ та реалізації своїх можливостей та талантів.

Меркурій не відходить від Сонця більше, ніж на 28 градусів, а Венера – не більше, ніж на 48 градусів, завжди поруч із Сонцем, то бажання виконуються ще швидше, проблемні питання вирішуються завдяки допомозі інших людей, поїздки, а закупи, важливі розмови, приносять задоволення.

До 5 серпня Венера переміщується Левом, посилюючи всі позитивні можливості періоду Сонця за цим знаком. Навколишні люди тягнуться до представників вогненних знаків у цей період, запрошують на різні заходи, дарують подарунки, надають знаки уваги. Особливо сприятливий час для Овнів, Львів та Стрільців, народжених у другій половині зодіакального місяця, тобто приблизно від 5 – 6 до 21 – 22 числа календарного місяця (квітень, серпень, грудень). Крайні дати початку та завершення знаків Зодіаку змінюються залежно від конкретного року.

4 і 5 серпня Венера у поєднанні із зіркою Регул. Аспект створює спільне сприятливе тло, а тим, хто народився 4 та 5 серпня, обов'язково принесе щасливі події. Динамічність і яскравість образів вітається цими днями, особливо якщо є певні амбіції в кар'єрі, бажання набути популярності, привернути увагу бажаного партнера.

Телець, Лев, Скорпіон та Водолій – знаки фіксованого зодіакального хреста. Коли Сонце та інші планети перебувають у Леві, вони утворюють напружений аспект до Сонця Тельців, Скорпіонів та Водоліїв. Тому від 22 липня до 22 серпня 2024 року всі знаки фіксованого хреста (крім Лева) зазнають труднощів. Доводиться напружено боротися за місце під Сонцем, стикатися з різними обмеженнями, критикою на свою адресу. Ініціативи представників цих знаків Зодіаку відкидаються, залишаючи у пам'яті негативний досвід.

Найскладніше Тельцям, Скорпіонам, Водоліям, народженим приблизно від 5 - 6 до 21 - 22 числа календарного місяця (травень, листопад, лютий). Навіть якщо зовнішнє тло нейтральне, без подразнювальних факторів, у таких людей може бути відчуття, що хтось їм чимось зобов'язаний, і вони чекають, щоб бажання самі собою справдилися.

Основна причина проблем у цей період: обмеженість, звичка чи схильність до повторення вже знайомих у минулому моделей поведінки. Вирватися із "зачарованого кола" допомагають активний відпочинок, фізична робота, дисципліна. Також важливо вчасно зупинитися та зрозуміти відмінні від своїх погляди та думки, відгукуватися на потреби та інтереси інших людей.

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