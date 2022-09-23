Сонце у Терезах 23 вересня - 23 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Від 23 вересня 2022 року о 04:04 за київським часом Сонце увійшло у знак зодіаку Терези, де має статус падіння, що дає зниження особистої активності, стриманий прояв себе в соціумі.

Люди меншою мірою схильні виявляти свою ініціативу та висловлювати свою думку. Але це час, коли можна досягти балансу та зберегти рівновагу в обміні енергією з навколишнім світом. Легше помиритися, гармонізувати взаємини, дійти угод, взаємодіяти в колективі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Момент входження Сонця на знак Терези - це і є Осіннє рівнодення. Енергетично сильний день 23 жовтня 2022 року, планетарні впливи сприяють кардинальним життєвим змінам, у багатьох людей змінюються пріоритети та цінності. Від цього дня настає астрономічна осінь, день починає зменшуватись, а тривалість темного часу доби – збільшуватись.

Сонце Терезами переміщатиметься до 23 жовтня 13:36, після чого увійде на знак Скорпіона. Цілий місяць, починаючи від 23 вересня, на перший план виходить почуття краси та гармонії, спокійне бажання зберегти стійкий стан рівноваги та краси в собі та в навколишньому світі. Це період чіткого та беземоційного розрізнення структури та кордонів, вміння виставити оцінку тому, що відбувається, як у своєму житті, так і у зовнішньому світі.

Знак Зодіаку Терези перебуває під керуванням Венери, що характеризує гармонію, красу, комфорт. До 29 вересня планета рухається у Діві, де має слабкий статус – падіння, тому енергії знака Терези в цей період виражені слабко. Але 29 вересня о 10:49 Венера повернеться до себе додому – до Терезів – і переміщуватиметься цим знаком до 23 жовтня 10:52. Це сприятливий час для весіль та оформлення будь-яких офіційних союзів, для відновлення та гармонізації взаємин, переговорів, пошуку партнерів. Запорука успіху в цей період – не поспішати та не підштовхувати інших людей швидше ухвалювати рішення.

Сонце і Венера у Терезах сприяють міжнародним взаєминам, допомагають протиборчим сторонам вийти з глухого кута. Але, з іншого боку, будь-яке сильне протистояння може перейти у конфлікт низької інтенсивності. Принаймні, кожен із опонентів намагатиметься "зберегти обличчя", не втрачати власної гідності та берегти свою репутацію. Дипломатичні якості на всіх рівнях та у всіх життєвих сферах допомагають обминати гострі кути та знаходити компроміси.

23 вересня 2022 року з'єднуються Сонце та ретроградний Меркурій, що є позитивним фактором для вирішення найскладніших і спірних питань. Поворотний день для багатьох людей. Такий аспект сприяє натхненню, що дає заряд творчої енергії на тривалий період. День сприятливий для спілкування та комунікації, поїздок на короткі відстані, навчання контактів із родичами.

Транзит Сонця у Терезах діє на чоловіків і жінок по-різному. Представникам сильної статі в цей період складніше ухвалити рішення та виявити ініціативу, потрібен імпульс ззовні. У цьому емоції виявляються досить яскраво. Жінки навпаки стають стриманішими та сміливішими, охочіше беруть на себе відповідальність і додаткову роботу.

У період активних енергій знака зодіаку Терези успіху досягнуть люди, здатні зберігати спокій, які мають сильну інтуїцію, вміють чути себе і розуміти мотиви інших. Ці люди – лідери, які мають добре розвинений внутрішній стрижень, тобто силу волі та твердість мислення. Якщо цих якостей не вистачає, то транзит Сонця та Венери у Терезах допоможуть їх напрацювати та покращити якість життя.

Терези – кардинальний знак стихії Повітря, має порядковий номер - 7, перший знак зовнішньої півсфери. Сонце, переміщуючись цим знаком, дозволяє встановити рівновагу, тобто розподіляти увагу, час, сили, енергію за всіма життєво важливими сферами одночасно. У цей час люди прагнуть пізнати щось нове, обмінюючись інформацією одне з одним.

Від 11 жовтня Меркурій зайде на знак Терези, що ще більше ввімкне енергії цього знака зодіаку. Найбільший ресурсний період – від 11 до 23 жовтня, коли Сонце, Венера і Меркурій в одному знаку. Планети допоможуть досягти балансу у всьому: вдома, у роботі та захопленнях. Більшість конфліктів можна буде усунути в цей час, проте проблема в тому, що всі чекають на перший крок від іншої людини. Важливо подолати страх і невпевненість, проявити ініціативу і тоді будь-який процес запуститься належним чином, приведе до миру та гармонії.

Планети земної групи - Венера і Меркурій, перебуваючи у Терезах неподалік Сонця, створюють сприятливу психологічну атмосферу. Гарний час для пом'якшення суперечок, розбіжностей між людьми, оскільки зростає потреба у мирі та злагоді, на перший план виходять почуття законності та справедливості. Період підходить для зміцнення власного авторитету та престижу серед професіоналів, дає можливість набути популярності, стати відомим у певному колі чи суспільстві.

Активні енергії знака Терези посилюють потребу в романтиці, це сприятливий період для любовних стосунків та будь-яких контактів із протилежною статтю. Також зростають естетичні потреби, люди прагнуть мистецтва і краси в усіх проявах. Особливо успішно вирішуються завдання, пов'язані з оформленням інтер'єрів громадських місць, офісів, магазинів, вітрин, парків, садів. Легше і успішніше, ніж зазвичай, вирішуються юридичні питання. У цей період легше пристосуватися до колективу та порозумітися з людьми.

Транзит Сонця та інших планет за знаком Терези – найбільш сприятливий для представників стихії Повітря: Близнят, Терезів, Водоліїв. Обставини складаються найкраще у тому, щоб проявити свою індивідуальність і неповторність. Найкращий період для встановлення партнерських взаємин та щільної взаємодії з оточенням. У цей час Близнята, Терези та Водолії задають правильний тон подіям, переговорам та іншим процесам.

Леви та Стрільці зможуть вийти із замкнутого кола проблем, якщо слухатимуть та чутимуть співрозмовників. Намагайтеся дотримуватись балансу в думках і вчинках, не забувати про свої власні інтереси, але й не бути егоїстичними, адже саме в обговоренні та співпраці зараз народжується успіх.

Овни, Раки, Козороги виявляться в менш вигідних умовах порівняно з іншими людьми. Потрібна висока міра усвідомленості та внутрішня дисципліна, щоб не погіршити поточний стан справ. Не найсприятливіший час для публічних виступів та соціальних контактів. Допоможіть іншим людям реалізовувати їхні мрії – і незабаром ви знайдете їхню підтримку.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби зможуть розслабитися і здобути впевненість у тому, що все буде добре. Це час колективної роботи, налагодження дружніх зв'язків та спільних проєктів у групі однодумців.

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