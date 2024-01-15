Сонце у Водолії від 20 січня до 19 лютого 2024-го: що чекає на Близнят, Терезів та Водоліїв у цей час

Сонце – головний елемент гороскопу, який символізує наше «Я», відповідає за життєвий потенціал, енергію, впевненість у собі. Переміщуючись за знаком Водолія, формує гармонійні аспекти до Сонця представників символів стихії Повітря: Близнят, Терезів, Водоліїв. А це найкраще відбивається на їхній життєдіяльності.

Водолій – одинадцятий знак зодіаку, рахуючи від точки Весняного Рівненства (0 градусів Овна). Чоловічий, активний належить до зони трансформації, фіксований. Сонце перебуває у знаку Водолія приблизно від 19 – 21 січня до 19 – 20 лютого. Керівні планети Водолія – Уран та Сатурн. Основний принцип знака Водолія – подолати всі перешкоди та внести у навколишній світ щось нове.

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Стихія Повітря – найлегша, невловима, сполучна, що заповнює весь простір. Асоціюється з небом, мисленням, з усім, чого не видно. Втілює у собі принцип взаємодії для людей і міру духовного багатства у людині та її світогляд. Вогняне Сонце у повітряних знаках легше "запалити", "розкачати" та значно покращити якість свого життя.

У Близнятах Сонце має нейтральне становище, тоді як Терези і Водолій – знаки зі слабким Сонцем. Але найближчого місяця всі представники повітряних знаків начебто отримують невидиму підтримку Всесвіту. Зникає невпевненість у собі, приходить розуміння, куди ж рухатися далі. Час розкриття талантів, цікавих знайомств та приємних несподіванок. Життєвий потенціал зростає, обставини складаються якнайкраще для того, щоб його реалізувати і правильно піднести навколишньому світу.

Люди, що народилися під знаками Близнят, Терезів та Водоліїв, як правило, відкриті, допитливі, легко навчаються, швидко засвоюють інформацію, мають безліч здібностей, знань. Швидко перемикаються з однієї ідеї на іншу, прагнуть максимальної свободи, яку визначає система поглядів, оцінок та власних уявлень про світ. Для символів стихії Повітря важливими є спілкування, контакти та взаємообмін знаннями. Істотними є інтелектуальні, інформаційні, суспільні чи наукові сфери життя.

У період транзиту Сонця Водолієм у народжених під знаками стихії Повітря вдало вирішуються питання, пов'язані з оформленням документів, отриманням різного роду дозволів, поїздками, переміщеннями, обговоренням важливих тем. Легко дається навчання, швидко засвоюється будь-яка інформація, у житті з'являється стабільність та визначеність, оскільки відбувається усвідомлення, як вирішити емоційні та практичні проблеми. Через розвиток внутрішнього та зовнішнього балансу, можна створити для себе комфортні умови на кілька місяців наперед.

Розкриттям свого сонячного потенціалу необхідно зайнятися якомога раніше. Вивчивши свою натальну карту, замовивши консультацію астролога, можна зрозуміти, які саме риси характеру потрібно розвивати, щоб стати гармонійною та соціально-активною особистістю. Залежно від того, наскільки максимально і правильно людина використовує свій натальний потенціал, вона може бути успішною в тій чи тій професії.

Близнята, Терези та Водолії в період транзиту Сонця Водолієм можуть частіше, ніж зазвичай, опинятися у нестандартних ситуаціях. Прекрасний час для того, щоб розвинути в собі творчий початок, знайомитися з цікавими людьми, відстежувати та аналізувати події, що відбуваються. Підвищуйте свою експертність через хобі, роботу та допомогу іншим людям. Корисно мріяти та робити це масштабно, експериментувати та впроваджувати щось нове. Але має бути усвідомленість у застосуванні та втіленні у реальність всього незвичайного, неординарного, нового. Якщо трапиться кризова подія, то знаки стихії Повітря швидко зможуть підлаштуватися під ситуацію та знайти у ній плюси.

Близнята можуть самі себе мотивувати, легкі на підйняття, кмітливі. Транзитне Сонце у Водолії утворює гармонійні аспекти до Сонця у Близнятах, додаючи енергії, якою заряджається оточення. Якщо попередні кілька місяців були складними, найближчим часом представники знака Близнята зможуть оговтатися від життєвих потрясінь. Починається сприятливий період для того, щоб привернути увагу до своєї персони, набути популярності або просунутися вгору кар'єрними сходами.

Знак Терези переуває під керуванням планети любові та краси – Венери. Тому часто народжені під цим знаком зодіаку – привабливі, приємні у соціальних контактах та активні у спілкуванні. Вміння безконфліктно відстоювати свої переконання, робить їх улюбленцями у колективах. Транзитне Сонце у Водолії допомагає знайти нових друзів та однодумців і, можливо, познайомитися з приємною та симпатичною людиною, яка може стати романтичним партнером.

Водолії досить амбітні, можуть бути лідерами, але все ж таки багатьом з них не вистачає впевненості в собі. Прагнення незалежності, новизни, потреба у постійних змінах, оновленнях, розвитку, дає головний управитель цього знака зодіаку – Уран. Коли Сонце входить у цей знак, у Водоліїв відкривається "друге дихання", завдяки ментальній енергії, що посилилася, можуть впливати на інших людей, стати лідером будь-якого громадського руху. Відмовляючись від старого і вже нецікавого, перед Водоліями відкривається безліч нових можливостей.

Кожен знак зодіаку поділяється на три декади:

Близнята першої декади (21 – 30 травня)

Близнята другої декади (31 травня – 10 червня)

Близнята третьої декади (11 – 20 червня)

Терези першої декади (23 вересня – 2 жовтня)

Терези другої декади (3 – 12 жовтня)

Терези третьої декади (13 – 22 жовтня)

Водолій першої декади (19 – 30 січня)

Водолій другої декади (31 січня – 9 лютого)

Водолій третьої декади (10 – 19 лютого)

Близнята, Терези та Водолії, народжені в першій декаді зодіакального місяця, у період від 20 січня до 19 лютого 2024 року зможуть побачити прихований сенс того, що відбувається, трансформувати своє життя, вирішити найскладніші завдання, оскільки посилюється стресостійкість, а обставини складаються найкращим чином. Це дні доленосних подій. Швидко знаходяться потрібні люди, інформація, яка цікавить, укладаються угоди. Імовірність помилок мінімальна, оскільки у третій декаді січня легко можна відрізнити правду від вигадки та брехні.

Близнята, Терези та Водолії, народжені у другій декаді зодіакального місяця, у період від 20 січня до 19 лютого 2024 року, зможуть набути душевної стабільності та впоратися з тривогами та негативними емоціями. Цей час ідеально підходить для гармонізації особистих взаємин. Варто зайнятися просуванням своїх проєктів, особливо у соціальних мережах.

Близнята, Терези та Водолії, народжені у третій декаді зодіакального місяця, в період від 20 січня до 19 лютого 2024 року, зможуть нарешті закрити давні та спустошливі теми, старі питання і, зовсім несподівано для оточення, кардинально змінити своє життя. Прекрасний час для вирішення фінансових питань, звільнення від того, що гальмує матеріальну життєву сферу.

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