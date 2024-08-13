Сонце в Діві 22 серпня - 22 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Від 22 серпня до 22 вересня – час можливостей, натхнення, реалізації планів для Тельців, Дів та Козорогів.

22 серпня о 17:55 (gmt+3) Сонце входить у знак Діви до 23 вересня. Це місяць копіткої роботи та життєвих обставин, за яких необхідно перейти від теоретичних знань до вирішення практичних завдань, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Перехід Сонця у знак Діви дає всім можливість удосконалювати свої навички та чітко організовувати свої справи. У людях посилюються такі якості, як критичність, орієнтованість на деталі, старанність та відповідальність.

Діва – мінливий знак тригона Землі, пов'язаний із фізичним служінням. Управитель цього знаку зодіаку – Меркурій, тут у екзальтації також Меркурій, у вигнанні Нептун та Юпітер, у падінні Венера. Під знаком Діви відбуваються багато процесів, пов'язаних із розкриттям сенсу та призначення, удосконаленням чогось.

Венера переміщується у Діві до 30 серпня, що ще більше наголошує на впливі якостей цього знака зодіака на навколишній світ. У день інгресії Сонця у знак Діви 22 серпня, ґендерні планети – Венера і Марс – утворюють між собою напружений аспект, що може дати загострення конфліктів між людьми, зростання вимог одне до одного у сформованих парах, що руйнує взаємини, перфекціонізм.

9 вересня після завершення ретроградності Меркурій входить у знак Діви, дозволяючи логічно і послідовно вирішувати нагальні питання. Від цього дня розпочинається сприятливий період для оформлення документів, професійного розвитку, стабілізації кризових ситуацій, а також їхньої поступової нейтралізації.

Від 9 до 17 вересня – чудовий час для купівлі техніки та обладнання, автомобіля, навчання та освоювання нових практичних навичок. А також реальні дії, спрямовані на облаштування свого життєвого простору, усунення проблем у побуті, на роботі. Чудовий час для будь-яких починань, відкриття своєї справи, розширення бізнесу.

У більшості міфів знак зодіаку (проєкція сузір'я на площину екліптики) Діва зображується як непорочна діва, що асоціюється з пшеницею. Зодіакальне сузір'я Діви ділиться на дві приблизно рівні частини площиною екліптики (шлях руху Сонця небесною сферою). Малюнок сузір'я є п'ятикутником, до якого із заходу примикають дві зірки.

Головна зірка – Спіка, що означає латиною "колос", її впливи сприятливі. Випромінювання Спіки у 600 разів більше сонячного, а сама зірка є змінною. У Діві розташоване одне з найбільших скупчень галактик. Тут розташований центр надгалактики, де зіркам відповідають зіркові системи. Це ціла хмара, що складається з більш ніж двох з половиною тисяч зіркових систем.

Іншим примітним об'єктом сузір'я Діви є подвійна зірка Порріма. Вона має власне ім'я римської богині пророцтв – Порріми. Це одна із найближчих до Землі подвійних зірок, що розташовані на відстані 32 світлових років.

У сузір'ї Діви є ще один найцікавіший астрономічний об'єкт – квазар під номером 3С 273, що розташований на відстані півтора мільярда світлових років від Землі. Це найяскравіший квазар — слово означає "схоже на зірку радіоджерело". Спостерігаючи квазари, бачимо світло, яке вони випромінювали тоді, коли на Землі ще тільки зароджувалася життя.

Стародавні греки бачили у сузір'ї Діви Деметру – богиню родючості та землеробства. Громовержець Зевс пообіцяв віддати свою дочку Персефону, народжену від Деметри, за дружину брату Аїду – володарю підземного царства. Настав час, коли Аїд зажадав обіцяного. Він викрав Персефону і відвіз її до свого підземного царства. Дізнавшись про це, Деметра у розпачі оплакувала розлуку з коханою дочкою, а в цей час на місці родючості полів утворилася пустеля. Голод охопив Землю, всюди чулися стогін і плач людей, що волали до богів. Але Деметра була байдужа до долі смертних. Тоді Зевс зрозумів, що від скорботи богині Деметри всі люди загинуть. Він наказав Аїду повернути Персефонові матері.

Незабаром після повернення Деметра і Персефона піднеслися на Олімп, де Зевс визначив доньку дочку: дві третини року вона житиме на землі, з матір'ю, а на одну третину повинна повертатися до свого чоловіка Аїда в підземне царство. Так з'явився міф про виникнення та зміну пір року. Розквіт природи починається з приходом персефонів на землю, згасання – коли вона спускається назад у царство Аїда.

На зображеннях зоряного неба Діва тримає колос, розташований на місці зірки Спіки. Інша яскрава зірка сузір'я — Віндеміатрікс, у перекладі з арабської означає "виноділля", "виноградниця". Коли її схід припадає на ранок, починається час збирання врожаю та пори виноробства.

Переміщення Сонця за знаком Діви найбільше можливостей, підтримки та натхнення приносить представникам знаків стихії Землі: Тельцям, Дівам та Козорогам. Їхній рівень свідомості стає набагато вищим, посилюються можливості мислити конструктивно, з користю. Формуються сприятливі обставини, які дозволять Тельцям, Дівам та Козорогам розвиватися та вдосконалюватись. Багато хто зможе знайти нові шляхи вирішення складних питань, залишивши в минулому старі методи та схеми. Гарний час для початку курсу лікування та серйозних медичних маніпуляцій, заходів щодо покращення зовнішності та здоров'я.

Транзитне Сонце живить своєю потужною енергією натальне Сонце Дів, а також інші планети, якщо вони в особистому гороскопі розташовані в цьому знаку зодіаку. Важливо жодного дня не проґавити і сфокусуватися на найголовніших справах – результати будуть навіть кращими, ніж очікувалося. Події, що відбуваються, змусять Дів зробити рішучий крок уперед, змусять до нового старту або зміни способу життя.

Тельці та Козороги будуть задоволені результатами періоду транзиту Сонця через Діву, оскільки гармонійний аспект денного світила до їхнього натального Сонця, надає необхідні ресурси та щасливі випадковості, які дозволяють відчути себе ціліснішою особистістю.

Підхожий час для того, щоб задуматися про професійну сферу, вирішити питання, що накопичилися. Від 22 серпня до 22 вересня досягається максимальний розвиток усіх починань, які були ініційовані в попередні кілька місяців.

Тельці, Діви та Козороги зможуть покращити свій добробут, але для цього будуть потрібні витримка та дисципліна. Всесвіт допомагатиме представникам знакам стихії Землі, але тільки в тому разі, якщо енергію транзитного Сонця активізувати реальними діями і направити в русло творення.

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