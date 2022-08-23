Сонце в Діві 23 серпня - 22 вересня: що на нас чекає в цей час

23 серпня о 06:16 за київським часом, денне світило увійшло у знак Діви - "жіночий", м'який, пов'язаний зі стихією землі, керований Меркурієм. У період транзиту Сонця за цим знаком, посилюються такі якості: доброта, освіченість, працьовитість, уміння вести розмову, розважливість, практичність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце - джерело життя, переміщаючись у Діві, посилює якість цього знака зодіаку. У цей період затребувані та прибуткові різні види рукоділля, дрібне ручне виробництво, шиття. До 23 вересня 04:04 ранку, переміщається за знаком Діви і в цей час успішно йде робота, яка потребує уваги до деталей, а також діяльність, пов'язана зі сферою послуг, охороною здоров'я, передачею будь-якої інформації.

Попри те, що в третій декаді серпня зовнішня атмосфера досить тривожна, в період активних енергій Діви люди легше зможуть перенести неприємні обставини, пристосуватися до складних умов і різного оточення.

Від 23 серпня до 22 вересня - найкращий час для занять своїм здоров'ям, проведення профілактичних заходів, відвідування масажиста або косметолога. Корисна будь-яка не напружена робота, коли потрібно повторювати однакові руху оскільки такі дії відволікають від нав'язливих негативних думок, заспокоюють, сприяють нормалізації серцевих ритмів, допомагають розслабити м'язи та позбутися затискання.

Головна зірка зодіакального сузір'я Діви - Спіка, що означає латиною "колос". Її випромінювання у 600 разів більше сонячного! Також у цьому сузір'ї розташоване одне з найбільших скупчень галактик. На думку деяких учених-астрономів, тут знаходиться центр Надгалактики, де зіркам відповідають зіркові системи. Це ціла хмара, що складається з більш ніж двох з половиною тисяч зіркових систем. Друга яскрава зірка сузір'я Діви - це зірка Порріма, що означає "богиня пророцтв", або інше значення слова: велика інтелектуальна активність. На зображенні зоряного неба Діва тримає колос, розташований на місці зірки Спіки. Ще одна яскрава зірка сузір'я - Віндеміатрікс у перекладі з арабської означає "виноробка", "виноградниця". Коли її схід припадає на ранок, починається час збирання врожаю та пори виноробства.

Стародавні греки бачили в сузір'ї Діви Деметру - богиню родючості та землеробства. Громовержець Зевс пообіцяв віддати свою дочку Персефону, народжену від Деметри, за дружину брату Аїду - володарю підземного царства. Настав час, коли Аїд зажадав обіцяного. Він викрав Персефону і відвіз її до свого підземного царства. Дізнавшись про це, Деметра у розпачі оплакувала розлуку з коханою дочкою, а в цей час на місці родючих полів утворилася пустеля. Голод охопив Землю, всюди чулися стогін і плач людей, що волали до богів. Але Деметра була байдужа до долі смертних. Тоді Зевс зрозумів, що від скорботи богині Деметри всі люди загинуть. Він наказав Аїду повернути Персефонові матері. Незабаром після повернення Деметра і Персефона піднеслися на Олімп, де Зевс визначив доньку дочку: дві третини року житиме на землі, з матір'ю, а на одну третину повинна повертатися до свого чоловіка Аїда в підземне царство. Так з'явився міф про виникнення та зміну пір року. Розквіт природи починається з приходом персефонів на землю, згасання - коли вона спускається назад у царство Аїда.

Під час транзиту Сонця за знаком Діви життя набуває приємної стабільності і помірності, з якою приходить здоровий інтерес до того, що відбувається навколо. У вересні планетарні впливи гармонійніші, ніж у серпні, тому не варто опускати руки, якщо досягти бажаного стану, міцності і фундаментальності, вдається не відразу.

Одразу під час інгресії Сонця на знак Діви 23 серпня формується напружений аспект із Марсом у Близнятах (точний аспект - 24 серпня), його негативний вплив буде відчуватися до кінця місяця. В умовах воєнного стану це показник інтенсивності бойових дій, агресивної боротьби, руйнувань. Для України 24 серпня - найважливіша дата в історії, але в день 31-ї незалежності з боку агресора можна чекати всього, що завгодно. Проте, вже з перших чисел вересня, поразка російської армії в Україні буде більш очевидною.

27 серпня молодик у Діві закриє програми попереднього місячного циклу, і це позитивно позначиться на повсякденному житті. Від цього моменту все те, що зазвичай дратувало і здавалося нудним і монотонним, тепер викликає задоволення. Загалом енергії знака Зодіаку Діва благотворно впливають на людей, пом'якшують негативний вплив зовнішніх факторів, дисциплінують, сприяють вирішенню нагальних проблем. Молодий місяць 27 серпня хоч і має напружений аспект з Марсом, все ж таки, обнуляє його агресивні енергії, що дасть тимчасове затишшя на військовому фронті, аж до молодика 26 вересня.

Управитель знака Діви - Меркурій, 4 вересня будує гармонійний аспект з Марсом, що формує сприятливе тло для розумного планування та швидкої реалізації своїх задумів. Від 1 до 9 вересня 2022 року чудово гармонують інтелект і воля, тому варто запланувати максимум справ на цей період. Це дуже сприятливі дні для ділових переговорів, професійних починань, фінансових операцій та посередництва будь-якого виду, а також для особистих розмов та зав'язування нових контактів.

Від 10 вересня Меркурій переходить у ретроградний рух до 2 жовтня, що дасть гальмувальний ефект з усіх поточних питань. Не відкладайте на другу та третю декаду вересня те, що можна зробити у першій декаді місяця!

11 вересня Сонце в гармонійному аспекті з ретро Ураном та висхідним Місячним Вузлом сприяє вирішенню питань, що хвилюють вже давно, а також завершенню важливих справ, застосовуючи неординарний підхід та оригінальні методи. Хороший день для політиків, публічних виступів, брифінгів та конструктивного обміну думками.

17 вересня опозиція Сонця та ретро-Нептуна - аспект діє одурманювальним чином, дає ілюзорне сприйняття того, що відбувається навколо. У середині місяця легко стати жертвою власної фантазії, ошуканства та інтриг, тому від 16 до 18 вересня не варто підписувати документи, вести будь-які ділові переговори чи завершувати їх.

Останній аспект, який утворює Сонце до виходу зі знака Діви - тригон із ретро-Плутоном 19 вересня, енергії якого є дуже позитивними та впливають на маси людей. Цей гармонійний дає можливість багато що змінити і вдало вирішити складні життєві завдання, усунути фінансові проблеми. Від 18 до 22 вересня - сприятливий час для того, щоб взяти на себе роль лідера, зайнятися просуванням свого бізнесу, організувати інших та надихнути людей на активні дії.

Транзит Сонця за знаком Діви позитивно вплине на представників усіх земних знаків зодіаку - Тельців, Дів і Козорогів. Сила волі, винахідливість і натиск, що зросли в цей період, дозволить вийти на новий, якісніший рівень життя.

Також, Раки та Скорпіони, за умови цілеспрямованої роботи, зможуть досягти високих результатів та відкрити для себе нові перспективи.

Риби, Близнята та Стрільці змушені будуть працювати, що називається "на зношеність". Виявляйте максимальну обережність і не говоріть нічого такого, що потім може бути витлумачено інакше.

Навколишні можуть стимулювати зробити те, про що пошкодуєте в майбутньому. Не відмовляйтеся від мети, якщо з першого разу нічого не виходить - Всесвіт відчуває вас, перевіряє вашу фізичну та психічну стійкість.

Овни, Леви, Терези та Водолії - важливий період для вас, час особистої відповідальності та виконання своїх обов'язків. Те, що і як буде зроблено в період транзиту Сонця за знаком Діви, вплине на ваше майбутнє.

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