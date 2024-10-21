Сонце в Скорпіоні: що чекає на нас у період від 23 жовтня до 21 листопада

Коли Сонце рухається Скорпіоном, світ наповнюється відчуттям глибини і таємничості. Це час, коли сонячне світло, проникаючи крізь темні води цього знака, набуває особливого відтінку – трохи настрашливого, але й магнетичного.

Скорпіон, будучи знаком трансформації, пробуджує в нас те, що зазвичай приховано, що у тіні. Він ніби піднімає на поверхню глибинні страхи, бажання та спогади, які вимагають бути усвідомленими та перетвореними. Під його впливом Сонце стає дороговказним вогнем, який світить не лише зовнішньому світу, а й у саму серцевину наших душ. Це час, коли ми починаємо бачити істину за масками, розуміти справжні мотиви та прагнення як свої, так і оточення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Переміщуючись знаком Води, Сонце перебуває не в дуже зручній для себе стихії. Тому зовнішня атмосфера не сприяє громадській діяльності, складніше проявити себе та отримати схвалення оточення. Звичні риси реальності стають розмитішими, начебто ми бачимо крізь густий туман. І кожен, хто відчуває цей вплив, починає відчувати внутрішній поклик до пошуку прихованого, до подорожі у власні глибини.

Цей транзит дає силу і рішучість відкинути непотрібне і віджиле, щоб звільнити місце нового зростання. Він навчає нас мистецтву переродження, коли через біль та подолання приходить справжня трансформація. Вплив Скорпіона пробуджує спрагу до самопізнання, даючи нам можливість зазирнути у темні куточки своєї підсвідомості та знайти там скарби мудрості. Це енергія, що руйнує ілюзії, залишаючи лише те, що має справжню цінність.

У глобальних масштабах, на рівні міжнародних відносин, період від 23 жовтня від 21 листопада – дуже складний. Сонцем у Скорпіоні управляє Плутон і Марс, обидві планети у третій декаді жовтня – на початку листопада утворюють між собою опозицію, що створює атмосферу небезпеки, військової агресії. У цей період ймовірність кризових ситуацій, аварій та техногенних катастроф значно зростає.

Енергія Сонця в Скорпіоні наче магічне світло, що проникає до найприхованіших куточків нашого внутрішнього світу. Це час для сміливих кроків, для прийняття змін, які давно назрівали, але очікували свого часу. Сонце висвітлює ті теми, що пов'язані з владою, великими грошима та надрами Землі, пристрастю, внутрішньою енергією та трансформацією, нагадуючи нам про те, що справжня сила народжується з уміння прийняти свою вразливість і не боятися проживати найскладніші моменти.

Скорпіон фокусує те, що лежить поза поверхневого сприйняття. Цей знак пов'язаний із питаннями життя та смерті, але також і магії, містики, таємних знань. І коли Сонце проходить через його володіння, все довкола здається оповитим завісою загадок. Це ідеальний час для тих, хто прагне розібратися в потаємних питаннях, заглибитись у езотеричні практики чи просто дослідити свою підсвідомість. Життєві кризи та труднощі, які можуть виникати в цей період, несуть у собі уроки мудрості та потенціал для відродження, як фенікс, що піднімається з попелу.

Сонце в Скорпіоні нагадує нам, що справжня сила не в умінні обходити складності, а в здатності глянути їм в обличчя, поринути в темні води і вийти на поверхню очищеним, оновленим і готовим до нових вершин. Цей транзит – час інтенсивних емоцій, глибокої пристрасті та трансформації, коли щодня несе в собі потенціал для внутрішнього перетворення та набуття нової сили.

Овен

Для Овнів цей період принесе інтенсивні трансформації, особливо у сфері фінансів та глибоких особистих зв'язків. Цей час підходить для того, щоб переосмислити свої ресурси та, можливо, отримати вигоду від спільних проектів чи спадщини. Енергія Скорпіона допоможе глибше зрозуміти свої страхи та набути контролю над тим, що раніше здавалося важким для розуміння.

Телець

Сонце у Скорпіоні висвітлює сферу взаємин Тельців, змушуючи звернути увагу на баланс між особистими потребами та потребами партнера. Можливі конфлікти, які потребують компромісів та відкритого обговорення. Це час, коли важливо глибше усвідомити свої бажання та потреби у стосунках, а також очиститися від токсичних уподобань.

Близнята

Для Близнят цей транзит акцентує увагу на повсякденній рутині, здоров'ї та обов'язках. Це слушний час для того, щоб заглибитися в питання свого добробуту та емоційного стану. Можливо, доведеться переглянути свої звички та способи організації повсякденного життя, щоб позбавитися всього, що не приносить користі.

Рак

Сонце в Скорпіоні приносить натхнення Ракам у сфері творчості, романтики та у взаєминах між дорослими та дітьми. Це час для глибоких переживань та пристрасті, а також для розкриття прихованих талантів та здібностей. У стосунках Раки можуть зіткнутися з сильними емоціями та потребою у глибшому емоційному контакті з коханими та дорогими людьми.

Лев

Для Левів цей транзит актуалізує тему сім'ї та дому. Можливо, виникне необхідність розбиратися із сімейними питаннями чи переосмислити своє ставлення до минулого. Енергія Скорпіона підштовхує Левів до глибокої внутрішньої роботи, особливо пов'язаної з їхнім корінням та основами життя. Це час для переродження лише на рівні внутрішнього світу.

Діва

Для Дів Сонце у Скорпіоні приносить акцент на спілкуванні, навчанні та найближчому оточенні. Це час, коли варто звернути увагу на свої думки, ідеї та слова, адже вони можуть мати трансформаційну силу. Можливо, Діви відчують потребу у вивченні окультних тем чи самопізнанні через інтелектуальні пошуки та глибокі бесіди.

Терези

Транзит Сонця Скорпіоном змушує Терезів зосередитися на фінансах, самооцінці та особистих ресурсах. Це період, коли важливо переоцінити свої цінності та зрозуміти, що для них справді важливо. Можливо, потрібно буде більш відповідально підійти до питань грошей та бюджету, а також відпустити старі переконання, які заважають відчувати впевненість у собі.

Скорпіон

Для Скорпіонів це час, коли вони перебувають у центрі уваги. Сонце, проходячи за їхнім знаком, дарує їм додаткову енергію та можливість проявити себе. Це період переродження та самовираження, коли можна розпочинати нові проєкти та прагнути особистісного зростання. Скорпіони можуть відчувати посилення своєї внутрішньої сили та магнетизму.

Стрілець

Для Стрільців цей транзит стає часом внутрішніх пошуків та самопізнання. Сонце в Скорпіоні підштовхує їх до роботи з підсвідомістю, інтуїцією та прихованими страхами. Це період усамітнення та підготовки до наступного циклу активності. Можливо, Стрільці відчують бажання розібратися у своїх минулих помилках та трансформувати їх у новий досвід.

Козоріг

Сонце в Скорпіоні підкреслює для Козорогів значущість дружби, соціального кола та колективних цілей. Це гарний час для глибоких розмов з однодумцями та перегляду своїх планів на майбутнє. Можливо, Козорогам захочеться щось змінити у стосунках, визначитись, з ким вони хочуть рухатися вперед, а від яких зв'язків краще відмовитись.

Водолій

Для Водоліїв цей транзит акцентує на питаннях кар'єри, визнання та громадського статусу. Це час, коли вони можуть виявити свою глибину та інтуїцію на професійній ниві, а також здобути визнання за свої досягнення. Водолії можуть відчути потребу в кардинальних змінах у кар'єрі або у своїй ролі у суспільстві.

Риби

Для Риб Сонце у Скорпіоні відкриває горизонти духовних пошуків та вищого знання. Це час для філософських роздумів, подорожей – як реальних, і духовних. Можливо, Риби захочуть заглибитись у містичні вчення чи переглянути свої життєві ідеали. Цей період допомагає розширити свідомість і поринути у таємниці буття.

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