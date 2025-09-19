Сонячне затемнення в Діві 21 вересня 2025 року: чому це доленосний час

Сонячне затемнення в Діві 21 вересня 2025 року / © Associated Press

Реклама

21 вересня 2025 року о 20:30 (gmt+3) небеса наче завмирають у точці між ладом і хаосом, між землею і повітрям, між завершенням і початком. 30-й градус будь-якого знака — градус долі, кульмінації, кризи та вибору. А коли він належить Діві — знаку служіння, аналізу, очищення та земної мудрості — ми стикаємось з моментом, коли все повинно бути переглянуте, очищене та завершене, щоб перейти на новий рівень, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У це затемнення ми стоїмо на кордоні між земною практичністю і повітряною дипломатією, між внутрішнім ладом і зовнішніми стосунками. Ми відчуваємо, що закінчується цілий розділ життя і попереду багато нового і цікавого.

Сонячне затемнення — це завжди перезавантаження свідомості, момент, коли Місяць затуляє Сонце і ми втрачаємо звичне світло, щоб зазирнути в тінь. У Діві це затемнення закликає прибрати зайве, дослухатися до тіла, знайти значуще в простому. Це час для тихого підбиття підсумків, для ритуалу прощання з тим, що віджило, і для створення простору під нове насіння.

Реклама

Архетипно Діва — це жриця, цілителька, алхімік, та, хто вміє бачити суть крізь форму. У міфах Діва пов’язана з Астреєю, богинею справедливості, донькою Зевса і Феміди. Вона була останньою з богів, які залишили Землю, коли людство втратило чесноту. Астрея — образ чистоти, чесності, небесної справедливості. Це затемнення символізує її повернення: можливість відновити чистоту, чесність, служіння і сенс.

Також Діва асоціюється з Деметрою, богинею землеробства, та її донькою Персефоною. Це міф про цикл життя, смерті та відродження, про материнську турботу і жертовність, про перехід від невинності до зрілості.

Цього дня особливо важливо:

дослухатися до тіла: воно говорить правду, навіть коли розум мовчить;

наводити лад — не тільки в домі, а й у думках, у стосунках, у намірах;

завершувати: проєкти, зв’язки, звички, які більше не відповідають істині;

закласти насіння нового, головне — не поспішати, а робити це з повагою до циклів.

Це затемнення може виявитися як внутрішня криза, особливо якщо ігнорувалися сигнали тіла або душі. Але воно також може стати точкою виразності, коли раптом приходить розуміння, що вже є готовність до нового рівня зрілості, відповідальності та чистоти.

Реклама

Після затемнення Сонце ввійде в знак Терези, і ми відчуємо, як фокус зміщується з внутрішнього ладу на зовнішні зв’язки. Але саме це затемнення — в останньому градусі Діви — визначить, з яким багажем ми ввійдемо в новий сезон. Це як останній штрих перед тим, як картину виставлять на світ.

Діва — це знак, який розбирає хаос на частини, щоб зібрати з нього структуру. Вона не просто прагне ладу — вона шукає сенс у деталях, цілісність через розбирання, любов через турботу. Це енергія, яка хоче бути корисною, але не заради визнання, а заради внутрішнього почуття правильності.

Сузір’я Діви — одне з найбільших на небесній сфері. Його найяскравіша зірка — Спіка, «колос», символ врожаю і достатку. У давнину Спіку вважали зіркою благословення і захисту, особливо в сільському господарстві.

Сузір’я Діви зображується як жіноча постать, що тримає пшеничний колос, що підкреслює зв’язок із родючістю, землею і циклічністю природи.

Реклама

Коли Місяць проходить через знак Діви (раз на місяць на 2-3 дні), світ прагне до досконалості, стає раціональнішим, організованішим, уважнішим до деталей. Але також це дні, коли ми можемо стати надмірно критичними, особливо до себе. Це ідеальний час для:

прибирання, планування, аналізу;

турботи про тіло: дієта, режим, процедури;

роботи з документами, списками, структурою;

емоційного очищення — через лад, повсякденну рутину, турботу про себе.

Овен

Овну варто сповільнитися і звернути увагу на своє тіло. А імпульсивність має поступитися місцем турботі про здоров’я, харчуванню і режиму. Багато хто відчує потребу в ладі, особливо в робочому просторі. Добре підійдуть дні для планування та аналізу.

Телець

Для Тельця це чудовий час для творчості, але не хаотичної, а структурованої. Можна і навіть потрібно навести лад у домі, зайнятися садом або кухнею. Також посилюється бажання піклуватися про близьких — через практичні дії, затишок і стабільність.

Близнята

Затемнення активує у Близнят потребу в систематизації знань. Ви можете відчути бажання розібрати старі нотатки, навести лад у думках, переглянути плани. Це гарний час для навчання, особливо якщо воно пов’язане з напрацюванням практичних навичок.

Реклама

Рак

Для представників Рака це дні, коли турбота про інших набуває форми рутини: готування, прибирання, організація простору. Але ви відчуєте емоційне полегшення, завдяки зовнішньому ладу. Також це час, коли ви можете бути особливо чутливими до критики.

Лев

Затемнення допомагає Леву вийти з центру уваги і зайнятися внутрішньою роботою. Може виникнути потреба бути корисними в повсякденних справах — без драми і оплесків, просто — через працю і турботу. Добре зайнятися поліпшенням побутових умов.

Діва

Для Діви це час посилення власної енергії. Ви можете відчути прилив виразності, бажання все впорядкувати, очистити, структурувати. Це дні, коли ваша інтуїція особливо точна, особливо в питаннях здоров’я та організації свого простору.

Терези

У житті представників знака Терези — період наведення ладу у стосунках. Може виникнути бажання говорити чесно, але м’яко, аналізувати динаміку з партнерами. Крапки над «і» з багатьох питань буде розставлено. Також це гарний час для роботи з документами, договорами, спільними планами.

Реклама

Скорпіон

Для Скорпіона це дні емоційного очищення, зміни потреб, аналізу чуттєвої царини. Виникає потреба розібратися в собі, особливо через психологічні практики, медитацію, відверті розмови. Також це гарний час для роботи з фінансами і визначення стратегій.

Стрілець

Стрільці структурують своє життя і цілі, залишаючи в ньому тільки найважливіше. Багато мрій і напрямів залишаються в минулому. Може виникнути потреба в далекій подорожі, початку нового навчання. Критика на вашу адресу буде конструктивною — не втрачайте натхнення.

Козоріг

Для Козорога це підтримувальний час. Енергія затемнення в Діві близька вам за духом: праця, лад, результат. Приплив продуктивності, особливо в роботі, дасть змогу, як то кажуть, «гори зрушити». Однак важливо не перестаратися. Перегляньте свій режим дня.

Водолій

У голові виникає безліч ідей, проте не всі з них слід негайно втілювати в реальність. Найкраще в цей період зайнятися очищенням ментального простору. Також важливо переглянути свій режим праці та відпочинку.

Реклама

Риби

Для Риб — час заземлення. Затемнення в протилежному знаку дає змогу багато чого побачити, як у дзеркалі. Але воно доповнює і допомагає. Ви вже дуже близько до балансу між мрією і реальністю. Добре підійдуть практики очищення, турботи про тіло, структурування в роботі.