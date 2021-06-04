Сонник: чи збудеться те, що ви побачили в ніч проти 4 червня

Снам цієї ночі в жодному разі не можна вірити — вони не матимуть нічого спільного з реальністю.

Водночас невідомо, який сюжет — негативний або позитивний — гірше.

У першому разі доведеться поперейматися вночі, зате, прокинувшись, можна буде перевести дух: "Як добре, що це всього лише сон!" У другому — вранці всіх, хто побачив солодкий сон, спіткає жорстоке розчарування: від чарівних фантазій доведеться перейти до куди менш приємної і яскраво розфарбованої реальності.

Втім, фахівці з підсвідомого, яке проявляє себе в снах, вважають, що вони збуваються з точністю до навпаки, так що чим гірше ваше нічне бачення, тим краще. Наприклад, якщо вам насниться, що вас кинула кохана людина, це означає, що насправді вона зробить вам пропозицію руки і серця.

Читайте також: Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день руйнування старого і творення нового прогресивного

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання