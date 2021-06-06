Сонник: чи збудеться те, що ви побачили в ніч проти 6 червня

Сни цієї ночі — віщі, і збуваються вони досить швидко — від декількох днів до тижня.

Як правило, вони не вимагають тлумачень — їх потрібно сприймати буквально, без будь-яких варіацій і різночитань. Так, якщо вам наснився будинок — це саме будинок, а море — всього лише море, і не більше того — другого сенсу тут шукати не варто.

Також події, які стануть сюжетом сновидінь нинішньої ночі, можуть підказати людині вихід з важливої життєвої ситуації, з якою не дає раду свідомість.

А ось підсвідомість дасть на це запитання єдино правильну відповідь — має сенс до неї дослухатися.

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