Сонник: чи збудеться те, що ви побачили в ніч проти 5 червня

Сни цієї ночі, які відзначаються послідовними і цікавими сюжетами, мають безпосередній сенс до колишніх реінкарнацій людини.

Астрологи вважають, що історичні картини, які ми можемо побачити цієї ночі, сняться не просто так — вони розповідають про те, ким ми були і як жили в минулому житті.

Наприклад, якщо в цьому сновидінні ви танцюєте на балу, значить, в попередній реінкарнації ви були знатною дамою, дворянкою, яка жила в своє задоволення, а якщо наводите затишок в печері, де спите на кам'яній підлозі і вкривається шкурами диких тварин, то, швидше за за все, ваше колишнє життя минало в суворих умовах первіснообщинного ладу. Особливу увагу варто звернути на сон тим, кому насниться, що вони займаються творчістю — музикою чи живописом.

Це говорить про те, що у людини від природи є якийсь талант, якому вона з якихось причин не дає розвиватися.

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