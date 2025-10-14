Сонце у Скорпіоні 23 жовтня - 22 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час

Сонце у Скорпіоні 23 жовтня - 22 листопада 2025 року / © Associated Press

23 жовтня о 06:51 (gmt+3) Сонце на 30 днів занурюється в знак Скорпіона, і відтоді світло, яке проходить через нашу свідомість, змінює відтінок — стає глибшим, щільнішим, більш насиченим. Те, що раніше здавалося очевидним, тепер кличе пірнути у тіньові боки буття для того, щоб віднайти там істину, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Символ Скорпіона пов’язаний з архетипом Фенікса — істотою, що помирає у вогні, щоб відродитися оновленим. І саме так діє Сонце в цьому знаку: воно висвітлює процеси очищення, глибинної трансформації, позбавлення від старого. Цей транзит змушує нас зазирнути в коріння своїх емоцій, мотивів, бажань і зрозуміти, що рухає нами насправді.

Скорпіон — знак фіксованої води, керований Плутоном і Марсом. Його енергія зосереджена в глибинних шарах психіки. Сонце тут не виявляє себе яскраво й відкрито — воно стає внутрішнім вогнем, який випалює ілюзії. Ми відчуваємо цей вогонь як пристрасть, спрагу до істини, прагнення до емоційної чесності й глибини в усьому — у коханні, роботі, творчості, духовних пошуках.

Скорпіон не боїться темряви, він уміє бачити те, що приховано. Сонце в цьому знаку оголює таємниці. У цей період сміливі, усвідомлені особистості перестають шукати легких відповідей і починають відчувати життя як процес, де біль перетворюється на силу, прихильність — на усвідомленість, а страх — на мудрість.

Це час внутрішнього вогню, який тліє, висвітлюючи найпотаємніші куточки підсвідомості. Ми вчимося відпускати те, що віджило, і довіряти оновленню, що народжується з руйнування. У світлі Скорпіона ніщо не залишається тим самим — він вимагає повної віддачі, щирості, пристрасті, готовності вмерти старому «я» і відродитися знову.

Сонце символізує волю, свідомість, особисту життєву енергію. У Скорпіоні це архетип, який не боїться руйнування, бо знає: за ним завжди йде відродження. Теми влади, контролю, сексуальності, довіри виходять на перший план.

Транзит Сонця знаком Скорпіона допомагає розвинути усвідомленість і навчитися відстежувати підсвідомі емоції. Посилює магнетизм, потяг до таємниць і трансформації. Символізує певний перехід через внутрішній портал, де глибина стає джерелом світла.

Цей період рідко минає спокійно: він пробуджує те, що було витіснено. Старі страхи, незавершені стосунки, великі гроші та ресурси інших людей, приховані мотиви — все спливає на поверхню, вимагаючи перетворення. Сонце в Скорпіоні не дає можливості сховатися. Воно висвітлює пітьму, щоб ми змогли побачити свою силу і перестати залежати від зовнішнього схвалення.

У цей час особливо відчувається вплив Плутона — планети влади, життя і смерті. Вона нагадує, що контроль не дорівнює силі, а справжня могутність народжується з внутрішнього спокою та усвідомлення. Будь-які кризи, що виникають під час транзиту Сонця через Скорпіона, несуть у собі насіння оновлення. Але все, що валиться, насправді не приносить користі для подальшого шляху.

Зодіакальний місяць Скорпіона допомагає побачити, де ми надто прив’язані, де боїмося втратити, і де настав час відпустити. Сонце в Скорпіоні — як алхімік, що перетворює свинець досвіду на золото мудрості. Це час концентрації, очищення, зцілення і переродження.

У цей період нас кличе глибина — туди, де страхи обертаються силою, біль стає паливом для зростання, а душа згадує, ким вона була до всіх земних ролей. Посилюється інтерес до психології, езотерики, таємних знань, родової пам’яті. Поверхневі зв’язки втрачають актуальність.

На колективному рівні відбувається загострення боротьби за вплив, викриття, прагнення до очищення систем. Скорпіон не терпить фальші. І Сонце в цьому знаку висвітлює все, що було пригнічено: емоції, бажання, страхи, інтуїцію. Це може бути незручно, але неймовірно цілюще — якщо ми готові пройти через внутрішній вогонь.

Особливість трансформаційного сезону полягає в тому, що Сонце входить у Скорпіон на тлі з’єднання Марса (другий управитель Скорпіона), Меркурія і Ліліт у цьому знаку, що робить його інтенсивним і напруженим.

Марс посилює волю, але також — конфлікти і прагнення до контролю. Меркурій забарвлює думки в драматичні тони, робить мовлення різким, але проникливим. Ліліт розкриває тіньові мотиви, посилює магнетизм, але також створює умови для провокацій і емоційних спалахів.

Усе це створює такий собі містичний простір, у якому згорають старі патерни, щоб звільнити місце для нового життя, пішовши вогонь очищення. Сонце, переміщуючись знаком Скорпіона, висвітлює те, що зазвичай сховане від очей: наші страхи, бажання, таємні спонукання. Це час, коли світло свідомості спускається у глибини душі, щоб запалити там тихий, але незгасимий вогонь.

У міфологічному світі Скорпіон пов’язаний із глибинами, де життя і смерть переплітаються, а темрява стає джерелом світла. Його архетип відображено в образі Аїда — повелителя підземного царства, хранителя душ і скарбів, прихованих від очей смертних.

Аїд — брат Зевса і Посейдона. Їм дісталися різні сфери світу: небо, море і підземне царство. Але саме Аїд отримав владу, яку ніхто не бачив, але всі відчували. Він не був злим богом, як його часто уявляють. Він перетворював її з однієї форми в іншу.

Так і знак Скорпіона несе в собі цю подвійність: він не вбиває, а трансформує. Там, де щось закінчується, починається нова форма буття. Як сім’я, заховане в землі, дає паростки, так і Скорпіон символізує смерть, що народжує життя.

Міф про Персефону, кохану Аїда, розкриває цей архетип повною мірою. Коли Аїд викрав Персефону до свого царства, світ нагорі завмер — Деметра, богиня родючості та матір Персефони, занурила землю в зиму. Але щороку Персефона повертається з підземного світу, і з її сходженням знову розквітає весна. Так природа, як і душа, проходить цикли вмирання і відродження.

Аїд символізує внутрішні глибини, куди ми боїмося зазирнути. Він — провідник між світами, вчитель, що вимагає сміливості зустрітися з неминучим. Лише пройшовши через його володіння, душа може очиститися і стати цілісною.

Скорпіон успадковує цю енергію. Він привабливий, загадковий і сильний, бо живе на кордоні — між життям і смертю, коханням і болем, пристрастю і спокоєм. Аїд і знак Скорпіона вчать одного й того самого: не бійся темряви, адже саме там зріє насіння світла.