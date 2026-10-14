Сонце у Скорпіоні від 23 жовтня до 22 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей період

Сонце у Скорпіоні від 23 жовтня до 22 листопада 2026 року / © Associated Press

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Це місяць, коли Сонце залишає дипломатичні, світські Терези й переходить у найглибшу, найтемнішу частину зодіаку. І цього разу сезон Скорпіона збігається з періодом ретроградного Меркурія в цьому ж знаку. Тому цей місяць буде не просто інтенсивним, а ще й дуже «поверненим», розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак Скорпіона пов’язаний із міфом про Оріона, великого мисливця, який хвалився, що переможе будь-яку тварину на землі. Богиня Гея (за іншою версією — Артеміда) послала проти нього скорпіона. Крихітна істота виявилася сильнішою за велетня, і могутній мисливець загинув від одного укусу. Боги піднесли обох на небо, але так, щоб вони ніколи не зустрічалися. Коли Скорпіон сходить, Оріон ховається за горизонт. Сенс міфу в тому, що найнебезпечніша сила прихована і влучає в потрібну точку. Скорпіон не любить демонстрацій, він діє з глибини.

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Другий образ цього сезону пов’язаний з Аїдом і Персефоною. Персефона, опинившись у підземному царстві, з’їла зернятко граната, чим назавжди пов’язала себе зі світом тіней. Щоосені вона спускається назад, і земля завмирає. Гранатове зернятко тут є символом вибору, який не можна скасувати: варто скуштувати заборонене, і ти вже не той, що раніше.

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Третій образ випливає з самого знака: у Скорпіона є три форми — скорпіон, змія та фенікс. Перший жалить, друга скидає шкіру, третій згорає й відроджується. Кожен із нас протягом цього місяця проходить шлях від захисту та недовіри через линьку до глибокого оновлення.

Сонце у Скорпіоні символізує воду, нерухомість та інтенсивність. Сонце тут висвітлює те, що зазвичай залишається в тіні, тобто мотиви, страхи, залежності та таємні домовленості. Якщо Терези запитували, як зробити красиво й справедливо, то Скорпіон розповідає про те, який все має вигляд насправді. Місяць вимагає правди без прикрас, звідси й його репутація суворого.

На все, що відбувається в сезон Скорпіона, накладається ретроградна петля Меркурія. Він зупиняється 24 жовтня на 21° Скорпіона, від 25 жовтня рухається назад, 4 листопада о 16:24 (GMT+2) з’єднується із Сонцем на 13° Скорпіона, у так званому королівському градусі, а 13 листопада повертається до прямого руху на 6° Скорпіона. Петля завершиться 30 листопада.

Що це означає на практиці? Меркурій керує словом, інформацією, документами та договорами, а Скорпіон додає до них таємничості, підозрілості та глибини. Старі листи, забуті обіцянки, недомовки та колишні контакти спливають самі собою. Люди повертаються, відповіді знаходяться, а те, що приховували, стає очевидним. Момент з’єднання з Сонцем 4 листопада символізує осяяння, а найуважніші й найусвідомленіші нарешті розуміють те, що місяцями вислизало.

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24 жовтня ретроградна Венера утворює кон’юнкцію із Сонцем на 1° Скорпіона, і розпочинається новий півторарічний цикл Венери, а вже 25 жовтня вона повертається у Терези. Тож початок сезону Скорпіона збігається з оновленням усієї системи цінностей та прихильностей.

Сонце у знаку Скорпіона не терпить напівзаходів, а ретроградний Меркурій повертає до того, що залишилося недомовленим. Це поєднання робить цей період одним із найвідвертіших у році для сердечних справ.

Пари отримують нагоду для глибокої розмови про те, про що довго мовчали: про ревнощі, межі, страхи перед близькістю, минулі образи. Краще говорити відверто, але без звинувачень, оскільки ретроградний Меркурій особливо схильний перетворювати різке слово на тривалу образу. Якщо у стосунках накопичилася прихована напруженість, вона вийде назовні, і це скоріше звільнення, ніж катастрофа.

Скорпіон керує спільними фінансами: кредитами, податками, спадщиною, інвестиціями, грошима партнера. Саме ці питання й виходять на перший план. Ретроградний Меркурій ускладнює підписання документів та укладення нових довгострокових зобов’язань. У ці тижні варто переглянути договори, повернути борги, закрити забуті рахунки, перевірити податкові та банківські реквізити.

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Повня 26 жовтня о 07:12 у Тельці (на 3°) припадає на квадрат Сонця з Плутоном (управитель Скорпіона) і порушує питання безпеки та цінностей. Не приймайте фінансових рішень під впливом емоцій у ці дні — страх втратити контроль над грошима є поганим порадником.

Сезон Скорпіона відокремлює справжні стосунки від звичних. Сім’я, друзі та колеги проходять випробування на довіру.

У колі близьких можуть виникнути розмови, яких давно уникали: про борги, спадщину, сімейні таємниці та давні конфлікти. Краще обговорити давні образи зараз, поки Меркурій повертає нас до них, а не придушувати їх знову.

Енергія Скорпіона сприяє розслідуванням, аналізу та роботі «за лаштунками». Це сприятливий час для аудиту, стратегічного планування, юридичної перевірки та переговорів, під час яких потрібно розпізнавати мотиви іншої сторони.

Однак ретроградний Меркурій вимагає обережності: договори краще перечитати двічі, а нові проєкти розпочинати після 13 листопада, коли Меркурій перейде у прямий рух. У середині листопада прояснення повернеться, і рішення, відкладені в жовтні, ухвалюватимуться легше.

У командах загострюються питання лояльності та впливу. Якщо ви керівник, уникайте тиску, оскільки будь-який примус викликає прихований опір. Якщо ви підлеглий, уважно слухайте не тільки те, що говорять, але й те, що за цим стоїть.

Скорпіон керує темами влади, контролю та прихованої ієрархії, а Ліліт, яка нещодавно увійшла в Козоріг, підсилює увагу до статусу та посад. Тому цей сезон приносить напруженість у стосунках із керівництвом, чиновниками та всіма, від кого залежить ваше становище.

Ретроградний Меркурій додає канцелярських складнощів: документи повертають на доопрацювання, узгодження затягуються, формальностей стає дедалі більше, а те, що вважалося вирішеним, знову викликає питання. Це не привід сердитися, а привід запастися терпінням і копіями.

На практиці це означає кілька простих речей:

подавайте офіційні документи заздалегідь і зберігайте підтвердження;

у розмовах з керівництвом уникайте демонстративної боротьби за посаду, краще аргументуйте спокійно й по суті;

не ухвалюйте поспішних рішень щодо зміни місця роботи, якщо тиск посилюється: після 13 листопада ситуація проясниться;

якщо ситуація вимагає захисту ваших прав, дійте через документи та процедури, а не через емоції.

Скорпіон поважає тих, хто вміє мовчати й чекати. Цього місяця сила на боці тих, хто панує над собою, а не тих, хто намагається агресивно заявити про себе.

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