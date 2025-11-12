Сонце у Стрільці від 22 листопада до 21 грудня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Сонце у Стрільці від 22 листопада до 21 грудня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Після інтенсивного, глибоко трансформаційного проходження Скорпіоном, де ми стикалися з тінями, страхами, внутрішніми кризами та необхідністю очищення, приходить енергія, схожа на появу першого світла перед світанком. Начебто після довгої внутрішньої ночі відкривається простір, у який починають проникати тепло, чіткість та надія, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце у Стрільці образно можна уявити як смолоскип у темряві пізньої осені. Це архетип Мандрівника, Філософа, Мага, Наставника, який іде великою дорогою, збираючи мудрість, смисли і натхнення.

Стрілець — третій вогненний знак, яким керує Юпітер, планета зростання і можливостей. Його міфологічне коріння сягає образу кентавра Хірона — вчителя героїв, цілителя, покровителя знань, етики і високої істини.

Реклама

Тут вогонь стає вогнем віри, який піднімає людину над обставинами і дає здатність бачити далі, вище, ширше. Це енергія, що кличе нас у подорожі. Вона пробуджує спрагу до відкриттів, прагнення вийти за межі звичного, вдихнути повітря нових горизонтів. У ній — дух свободи, іскра натхнення і бажання жити ширше, глибше, яскравіше.

Коли Сонце проходить Стрільцем, нас тягне до сенсу, пригод, свободи й оновлення. Ми припиняємо думати тільки про свої особисті процеси (як за умови Сонця в Скорпіоні в попередній зодіакальний місяць) і починаємо дивитися у світ: хочемо вчитися, розуміти, ділитися, надихатися, мріяти.

Це час, коли людям простіше вийти із замкненого кола думок і відчути, що попереду є шлях, рух, можливості. З’являється смак до життя. Стрілець — знак, що не терпить застою. І Сонце тут розпалює в кожному з нас внутрішній вогонь. Навіть якщо до цього було емоційно тяжко, зараз приходить світло.

Повертається віра. Це необов’язково релігія чи філософія. Тут більше про внутрішню впевненість: «Я впораюся. У мене є шлях. Все має сенс».

Реклама

Період Сонця у Стрільці — найкращий час, щоб відновити надію, знайти новий орієнтир, поставити нову мету й відчути, що ви знову керуєте своїм життям.

У знаку Стрільця виявляються особливі астрологічні акценти:

Низхідний місячний вузол перебуває тут в екзальтації (показує життєвий досвід), що посилює кармічну значущість подій, пов’язаних із пошуком істини, духовним зростанням і звільненням від старих догм.

Юпітер в управлінні — управитель Стрільця, тому його енергія проявляється максимально яскраво: прагнення до розширення горизонтів, подорожей, навчання і філософського осмислення життя.

Реклама

Нептун — другий управитель — додає глибину, інтуїцію і містичний відтінок до пошуку сенсу, посилює потяг до духовних практик і натхнення.

Меркурій у вигнанні — тут йому важко виявляти свою раціональність і логіку. У Стрільці він втрачає звичну точність і стає більш схильним до ідеологічних декларацій, ніж до фактів.

Стрілець — знак, де з’єднуються сила Юпітера, містицизм Нептуна і кармічна значущість спадного вузла, але де Меркурій (планета логіки) зазнає напруження — має статус вигнання. Це простір великих ідей, пошуку істини і духовного оновлення, але він вимагає обережності в словах і фактах.

Енергетика періоду: від 22 листопада до 21 грудня

Реклама

Етап 1. Перші 10 днів — пробудження вогню

Ми немов виходимо з туману. З’являється енергія, ідеї, натхнення. Інтуїтивно хочеться почати щось нове, планувати поїздки, вчитися, пробувати, ставити цілі.

Етап 2. Середина циклу — посилення впливу Юпітера

Юпітер, управитель Стрільця, стане очільником цього періоду. Усе, що відбувається, посилюється, розширюється, масштабується. Це час для зростання — особистого, духовного, професійного.

Етап 3. Завершення — підбиття підсумків року

Стрілець — знак мудрості, тому наприкінці циклу ми починаємо бачити, чого нас навчив 2025 рік. Які уроки пройдено? Які сенси відкрито? Що тепер важливе для нашої душі? Виникає бажання очистити й розширити простір перед сезоном Козорога — часом структури та втілення.

Поради на період Сонця у Стрільці

Реклама

Відкрийтеся новому

Почніть навчання, читайте книжки, спілкуйтеся з людьми, вивчайте філософію або культурні традиції. Це дасть потужне зростання.

Плануйте великі проєкти

Стрілець — стратег. Зараз чудово працює далекоглядність.

Дайте собі свободу

Хоча б у чомусь: у графіку, у думках, у виборі. Свобода зараз — паливо для душі.

Подорожуйте

Навіть якщо це маленька поїздка до сусіднього міста. Енергія доріг активує удачу.

Реклама

Дотримуйтесь традицій і моральних принципів

Сезон Стрільця працює тільки за однієї умови — якщо людина дотримується моральних норм.

Період проходження Сонця знаком Стрільця приносить вогняну енергію свободи, натхнення і руху вперед. Вона особливо гармонійна для представників вогняної стихії — Овнів, Левів і Стрільців. У цей час їм легше виявляти себе, знаходити нові можливості, відчувати підтримку Всесвіту та діяти впевнено. Вогняні знаки відчувають легкість і підтримку, потрапляють у потік везіння.

Для представників знаків Риби, Близнята та Діва можуть виникати внутрішні суперечності, відчуття тиску або необхідність переглядати звичні схеми. Але саме через такі виклики приходить зростання, оскільки напружені аспекти від транзитного Сонця до натального Сонця допомагають побачити слабкі місця і зміцнити їх. Риби, Близнята та Діви отримують шанс через випробування вийти на новий рівень усвідомленості.