Сонце у Стрільці від 22 листопада до 21 грудня 2026 року / © Associated Press

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Стрілець належить до стихії Вогню, ним керує Юпітер, і все, що пов’язано з цим знаком, так чи інакше свідчить про зростання: про розширення кругозору, пошук сенсу, рух до нових горизонтів. У період Стрільця у повсякденне життя приходять просторість та оптимізм, а думки самі тягнуться вперед — до планів, доріг, до питання про те, чого насправді хочеться, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Перше, що відчувається в такі дні, — це відновлення інтересу до всього, що перебуває за межами повсякденного життя. Звичне коло справ і розмов раптом здається затісним, і з’являється бажання поїхати кудись, зустрітися з новими людьми, дізнатися щось, про що раніше не замислювалися. Це властивість Стрільця — йому необхідно бачити далі власного порогу. Настрій у цей період зазвичай покращується, а труднощі припиняють здаватися непереборними та сприймаються як завдання, для яких є рішення.

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Разом з оптимізмом приходить ясність щодо напрямку. Коли погляд підіймається вище повсякденних турбот, легше побачити загальну картину свого життя. У цей час прояснюється доля колишніх задумів. Тому період перебування Сонця у Стрільці добре підходить для того, щоб підбити підсумки року та намітити курс на наступний. Рішення, ухвалені в ці тижні, зазвичай ґрунтуються не на тривозі, а на живому відчутті того, куди хочеться йти.

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Слідом за цілями природним чином приходять знання. Юпітер, управитель Стрільця, сприяє навчанню, освіті, книжкам і далеким подорожам, тому все, що пов’язано з навчанням, у цей період дається легше. Курси, лекції, нові навички, поїздки до інших міст і країн, знайомства з людьми, які дивляться на світ інакше, дають більше, ніж зазвичай. Ідеї, які виникають у ці тижні, нерідко виявляються життєздатними, і варто записувати їх, а не відкладати на потім.

Нові знання та зустрічі своєю чергою змінюють і спілкування з близькими. Стрілець цінує прямоту, і в стосунках цей час сприяє відвертим розмовам. Стає легше говорити про те, що справді важливо. Недомовлене, яке накопичувалося, проситься назовні, і зробити це простіше, ніж в інші періоди, адже в атмосфері цих тижнів більше доброзичливості та менше бажання захищатися.

Така відкритість пов’язана ще й із тим, що в ці тижні помітно зростає життєва енергія. Вогонь Стрільця вимагає руху, тому люди охочіше виходять на прогулянки, займаються спортом, змінюють обстановку, проводять час на свіжому повітрі. Тіло краще реагує на активність, ніж на тривалий відпочинок у чотирьох стінах, а разом із рухом поліпшується і настрій. Якщо є можливість вибратися за місто або хоча б прогулятися пішки новим маршрутом, це допоможе прожити цей період найповніше.

Але є у Стрільця і глибший бік, який проявиться одразу ж у першу добу після переходу Сонця до цього знака. 23 листопада Сонце утворює м’який тригон із ретроградним Нептуном, і тон періоду на мить стає тихішим та задумливішим. Це день внутрішньої ясності, коли стає помітніше, де ви живете в гармонії з собою, а де — за звичкою або за чужим сценарієм. Такі дні добре підходять для спокійних роздумів, прогулянок наодинці, записів у щоденнику, творчості.

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Стрілець відповідає ще й за питання віри та цінностей. Багато хто в ці тижні починає замислюватися над тим, у що вони вірять, що для них справді важливо та заради чого варто докладати зусиль. Життя наповнюється не лише завданнями, а й сенсом, і це відчуття саме собою стає джерелом сил. Людина, яка розуміє, навіщо вона йде, легше переносить і втому, і невизначеність.

Водночас варто пам’ятати, що у Стрільця є й зворотний бік. На хвилі ентузіазму легко пообіцяти більше, ніж вдасться виконати, витратити зайве або сказати те, що прозвучить різкіше, ніж передбачалося. Чесність — це добре, доки в ній є повага до співрозмовника. Тому найкраща формула цих тижнів така: сміливо мріяти та тверезо планувати.

Доки Сонце проходить через Стрільця, вогняні знаки опиняються у найсприятливішій для себе частині року. Стрілець, Овен і Лев належать до однієї стихії, і між ними відбувається вільний обмін енергією: Сонце у Стрільці утворює гармонійний аспект із натальним Сонцем Овна та Лева, а для самого Стрільця це повернення додому. Тод для усіх трьох це дуже вдалий період, коли бажання збігаються з можливостями, а рішення даються легше, ніж зазвичай.

Стрілець

Для Стрільця час перебування Сонця у знаку стає особистим святом року, початком нового сонячного циклу. З’являється більше енергії, впевненості та життєрадісності, повертається відчуття, що багато чого до снаги. Вам легше заявити про себе, запропонувати ідею, взяти на себе ініціативу та бути почутими. Люди тягнуться до вас, і навіть ті, хто раніше сумнівався, готові підтримати.

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Це чудовий час для нових починань: навчання, подорожей, запуску проєктів, зміни напрямку. Все, що ви зараз започатковуєте, отримує добрий запас сил і може перерости у велику справу протягом найближчого року. Пам’ятайте лише про те, що ентузіазм не повинен випереджати тверезий розрахунок, а прямота має залишатися тактовною.

Овен

Для Овна Сонце у Стрільці приходить як потужне підживлення. Знак, який любить діяти, отримує підтримку саме в тому, що йому вдається найкраще: в ініціативі, русі, сміливих кроках. Втома відступає, з’являється азарт, а завдання, які здавалися складними, вирішуються з несподіваною легкістю.

Добре складається усе, що пов’язано з розширенням: нові знайомства, поїздки, навчання, просування проєктів, розмови про підвищення або зміну умов. У стосунках це час жвавого інтересу й відкритості, коли легко домовлятися і будувати плани разом. Спрямовуйте енергію на одну головну справу, і результат не змусить на себе чекати.

Лев

Для Лева цей період стає часом визнання і піднесення. Стрілець підтримує ваше бажання бути помітними, творити та надихати інших, тому ваші ідеї знаходять відгук, а зусилля отримують гідну оцінку. Посилюється ваша чарівність, зростає впевненість, і ви природно опиняєтеся в центрі уваги, причому без зайвих зусиль.

Сприятливими є творчі проєкти, публічні виступи, романтичні знайомства, святкування і все, що приносить радість. Добре складаються справи, пов’язані з дітьми, хобі та самовираженням. Лев може помітно просунутися в тому, про що давно мріяв, якщо дозволить собі діяти сміливо та щедро. Діліться теплом і успіхом із близькими, тоді удача затримається довше.

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