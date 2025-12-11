Сонце в Козорозі від 21 грудня до 20 січня: що на нас чекає в цей час

Сонце в Козорозі від 21 грудня до 20 січня / © Associated Press

Реклама

Козоріг символізує гори, вершини, шлях, який вимагає терпіння і наполегливості. Сонце в цьому знаку кличе нас до внутрішнього сходження: від простих кроків до великих цілей, від повсякденних зусиль до фундаментальних досягнень. Це час, коли ми вчимося будувати міцні основи, брати на себе відповідальність і бачити перспективу в довгостроковій праці, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У цей період ми відчуваємо необхідність працювати над стійкими проєктами, зміцнювати здоров’я, фінанси і стосунки. Тепер уже видно плоди зусиль, а також нові перспективи, які відкриваються завдяки пройденому шляху.

Сонце в Козорозі — це образ героя, який народжується в найдовшу ніч року і починає свій шлях до світла. Це час випробувань, коли сила проявляється не в миттєвих перемогах, а в здатності витримувати холод, темряву і труднощі заради майбутнього.

Реклама

Сонце, проходячи транзит Козорогом, опиняється під управлінням Сатурна, який зараз рухається знаком Риб і залишатиметься там до 14 лютого. Це надає сонячній енергії відтінок глибини, внутрішнього пошуку і необхідності поєднувати дисципліну з інтуїцією.

У Козорозі Місяць перебуває в статусі вигнання — його м’яка природа стикається із суворою енергією гори, що вимагає суворості й контролю. Це створює напруженість між емоційними потребами і завданнями довгострокового шляху.

Особливе значення має те, що Уран вважається другим управителем Козорога і зараз перебуває в Тельці. Його вплив додає елемент несподіванки та реформ, немов підказуючи, що навіть найміцніші структури мають бути відкритими до змін.

Марс у Козорозі перебуває в екзальтації — тут його сила виявляється максимально конструктивно. Від 15 грудня до 23 січня він проходить цей знак, посилюючи рішучість, дисципліну і здатність діяти стратегічно.

Реклама

А ось Юпітер у Козорозі має статус падіння, адже його прагнення до розширення обмежується суворими рамками дисципліни. Зараз він перебуває навпроти — у знаку Рака, що створює напружену вісь між турботою і ростом, з одного боку, та вимогою відповідальності і структури з іншого.

Транзит Сонця Коорогом забарвлений безліччю архетипових відтінків: це час випробувань, коли світло проходить через фільтр дисципліни, а кожен крок вимагає відповідальності за наслідки і готовності поєднувати мрію з реальністю.

Сказання про Козорога

У найтемніші ночі зими, коли Сонце народжується заново, на небесах з’являється стародавній хранитель — Козоріг, морський цап, що з’єднує гори і моря, землю і воду. Його образ зберігає пам’ять про багато міфів, і кожен з них розкриває грань його сили.

Коли чудовисько Тифон напало на богів, Пан, син Гермеса, рятуючись, стрибнув у річку і перетворився на істоту з тілом цапа і хвостом риби. Його спритність і мужність вразили Зевса, і він помістив образ Пана на небесне склепіння, щоб люди завжди пам’ятали: навіть у хаосі можна знайти шлях до порятунку.

Реклама

Але є й інша історія: про козу Амальтею, яка годувала немовля Зевса своїм молоком, коли його мати сховала дитину від Кроноса. Її ріг став рогом достатку, символом вічного достатку і благословення. Так Козоріг знайшов зв’язок із достатком і турботою, з материнською силою, яка живить і захищає.

В інших переказах він нагадує Тритона — сина морських богів, охоронця глибин, який з’єднує світи води і землі. Його риб’яча частина — це таємниця, інтуїція і глибина, а цапина — стійкість, наполегливість і здатність підійматися на вершини.

І в галасливих святах Діоніса ми зустрічаємо козлоногих сатирів, веселих супутників бога вина, чиї образи теж вплетені в архетип Козорога. Вони нагадують, що навіть у суворій дисципліні є місце радості та святу життя.

Так складається цілісний міф про Козорога. Його міфологічне коріння об’єднує земне і небесне, матеріальне і духовне, роблячи знак символом стійкості і внутрішнього зростання. Всі ці історії сходяться в одному — Козоріг символізує стійкість, здатність долати випробування і з’єднувати різні світи заради вищої мети.

Реклама

Цього разу особливої сили набуває союз Сонця і Марса в знаку Козорога. Сонце проходить свій транзит тут від 21 грудня до 20 січня, а Марс, який увійшов до Козорога 15 грудня, залишається в цьому знаку до 23 січня.

Такий збіг посилює архетип Козорога: енергія світла і життєвої волі з’єднується з енергією дії та боротьби. Марс у Козорозі перебуває в статусі екзальтації, тобто виявляє свої якості максимально конструктивно — у стратегічному русі до мети. Сонце ж висвітлює шлях, задає напрямок і додає чіткості.

Разом вони створюють атмосферу дисципліни, рішучості та внутрішньої мобілізації. Це час, коли кожен крок може стати цеглою у фундамент майбутніх досягнень, а зусилля, вкладені в роботу й проєкти, набувають особливої сили та стійкості.

Але навпаки — Юпітер у Раку, у знаку свого піднесення. Це створює напруженість. Козоріг вимагає структури, відповідальності, довгострокової праці. Рак прагне турботи, емоційної близькості, захисту сім’ї та внутрішнього світу.

Реклама

Опозиція проявляється як виклик: як поєднати сувору дисципліну і необхідність будувати фундамент із потребою в теплі, підтримці та емоційній безпеці. Випробування полягає в тому, щоб не втратити душевну теплоту, прагнучи до вершин, і не розчинитися в турботі, забувши про мету.

У цей період важливо балансувати роботу й особисте життя: будувати плани, але залишати місце для відпочинку і близьких. Дисципліна і стратегія (Козоріг) повинні йти поруч з емоційною мудрістю і щедрістю (Юпітер у Раку).

Будь-які проєкти, розпочаті зараз, будуть перевірятися на міцність: не тільки на рівні структури, а й на рівні того, наскільки вони підтримують внутрішню гармонію.

Таким чином, транзит Сонця і Марса Козорогом в опозиції до Юпітера в Раку — це час випробування балансу між вершиною і домом, між амбіціями і турботою. Це перевірка зрілості: чи вміємо ми будувати фундамент майбутнього, не втрачаючи тепла сьогодення.