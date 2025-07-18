Сонце в Леві 22 липня – 22 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Сонце у Леві 22 липня - 22 серпня 2025 року / © Associated Press

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22 липня о 16:30 (gmt+3) Сонце повертається до своєї обителі після річної подорожі зодіаком. Від цього моменту починається час самовираження, сміливості, гри, сцени. Все, що було приховано та звучало тихо, починає сяяти, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

І хоча образ Лева асоціюється з блиском, сценою, радістю та теплом, 2025 року його королівська хода починається не з оплесків, а з внутрішньої битви — з опозиції до ретроградного Плутона. Це робить старт не так тріумфальним, як глибоко трансформаційним. І ми ніби опиняємося на роздоріжжі між світлом і тінню. Це якась розвилка:

або ми пригнічуємо себе, боїмося бути яскравими,

або стаємо гордіями, що вимагають поклоніння,

або, як справжній герой, знаходимо середину — зрілу, щиру силу, що гріє, а не спалює.

Тло транзиту Левом 2025-го таке, що зовнішнє прагнення заявити про себе наштовхується на внутрішні страхи, сумніви, старі сценарії влади і контролю. Це може проявитися як криза самооцінки, конфлікти з авторитетами, або відчуття, що світ не готовий прийняти твою силу. Але саме через цю напруженість починається очищення образу «я» — відмова від масок, від его, яке більше не працює, і пошук більш зрілого способу самовираження.

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У міфології Лев — образ сили, шляхетності, відваги та сонячного походження. Це душа героя, яка пройшла через страх і смерть, щоб здобути владу над собою та світом.

Знак Лева пов’язаний із образом царя звірів, і це невипадково. У міфах різних народів лев — символ влади, сили, шляхетності та захисту. Найяскравіший архетип Лева у грецькій міфології — це Німейський лев, перше випробування Геракла. Він був породженням жахливого Тифона.

Німейський лев мав невразливу шкуру, постійно тероризував околиці. Ніхто не міг перемогти його. Але Геракл задушив його голими руками і зробив зі шкіри плащ — символ перемоги над тваринною природою та здобуття сили духу.

У перській традиції знак Лева та Сонця поєднують силу та світло, символізує союз влади та освіти.

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В африканському та китайському фольклорі леви — захисники, мудрі правителі, охоронці порядку.

У стародавньому Єгипті бог Ра — сонячне божество, син Творця, цар богів. Люди приносили жертви, щоб Сонце не зникло і життя продовжувалося. Бог Ра щоночі занурювався в підземний світ, щоб перемогти змія Апопа і вранці знову зійти — образ вічної перемоги над хаосом.

В Індії Сур’я — сонячний бог — подорожував небом у золотій колісниці, веденій сімома кіньми — символами днів тижня і чакр. У давній Індії Сонце — атрибут Будди та Вішну, символ просвітлення та істини.

У Японії культ Сонця досі сильний: воно зображено на прапорі, а країна називається «країною сонця, що сходить».

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В алхімії Сонце — це філософське золото, результат внутрішньої трансформації. У традиції Таро XIX аркан Сонце — карта радості, істини, дитячої чистоти та щирості.

Сонце — джерело життя та божественної сили, центр сонячної системи. З астрологічного погляду, Сонце — це центр особистості, его, життєва сила. Денне світило управляє знаком Лева, екзальтується в Овні, наділяючи представників цього знака харизмою, лідерством, щедрістю та прагненням до визнання.

У період транзиту Сонця за знаком Лева творча енергія досягає піку, а природа демонструє зрілість і силу. У міфологічному сенсі — це час, коли герой виходить на сцену, щоб заявити про себе, показати плоди своєї праці та надихнути інших.

Знак Лева — серце зодіаку, а Сонце — його пульс. Їхній союз — це втілення сили духу, впевненості, щедрості та здатності вести за собою.

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Глибинний сенс знака Лева і Сонця — це зовнішня перевага, а подолана внутрішня темрява. Справжній герой не той, хто не боїться, а той, хто пройшов страх і залишився людиною.

Коли Сонце проходить Левом щороку в період від 22–23 липня до 22–23 серпня, кожен із нас стає трохи Гераклом: ми дивимося в очі своєму внутрішньому звірові — страху бути собою, бути відкинутим, неідеальним — і перемагаємо його. Не насильством, а світлом усвідомленості.

Міфологічні образи Лева кличуть нас стати тими, хто несе вогонь, як Прометей. Але не вкрадений, а власний — той, що спалахує всередині, коли ми живемо серцем.

Невипадково Лев у тілі керує серцем. І якщо прибрати всю міфологію, астрологію та символіку, залишиться головне: цей транзит про повернення до серцевих поривів. До того, що любите по-справжньому. До себе — живого, справжнього, того, хто відчуває. І нехай увесь світ побачить це світло. Не для слави, а тому, що воно є.

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Важливо те, що новий цикл Меркурія починається у Леві 1 серпня о 02:42 (gmt+3). Це завжди відбувається в період петлі Меркурія. Ми починаємо говорити про себе з більшою впевненістю, формулювати ідеї, які відображають нашу суть. Це час, коли ми не просто думаємо — ми заявляємо, і якщо на початку транзиту було складно знайти внутрішню опору, то тепер вона починає формуватися через слово, діалог, творчість. Меркурій у Леві — це голос, який хоче бути почутим.

Від 1 серпня можна розпочинати нові проєкти, повернення до забутого та демонструвати це інакше. Ми можемо переглядати свої творчі проєкти, повертатися до тем, які раніше здавалися надто зухвалими і тепер готові бути озвученими.

Таким чином, весь транзит Сонця Левом — це шлях від внутрішнього конфлікту до зовнішнього прояву. Він починається з опозиції, яка розкриває, де ми втрачали силу, і продовжується через енергію Меркурія, який допомагає цю силу повернути завдяки потрібним словам, розмовам, думкам.