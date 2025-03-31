Сонце в Тельці від 19 квітня до 20 травня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Сонця Тельцем / © Credits

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19 квітня о 22:56 (gmt+3) Сонце залишає вогняний, стрімкий Овен і входить у земний стійкий знак Тельця до 20 травня 21:55. Після періоду вогненної ініціативності та стрімкого старту настає час уповільнення та зміцнення позицій. Цей перехід знаменує зміну енергій: від імпульсивного початку до ґрунтовності, від бурхливої дії до сталого розвитку. Якщо Овен розпалює іскру ідей та мотивує на дії, то Телець допомагає перетворити задумане на щось відчутне та міцне, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак Тельця пов’язаний із давніми культами землі, матеріальної сили та пристрасті. Також Телець асоціюється з міфом про бика, символ родючості та стійкості. За легендою, Зевс, прийнявши образ білого бика, спокусив і викрав Європу, дочку фінікійського царя. Цей міф відбиває силу, чуттєвість і тяжіння, які зв’язуються з цим знаком. Міф про викрадення Європи показує, що Телець може бути не лише статичним, а й могутнім, якщо потрібно досягти мети.

Афродіта (Венера) — управителька Тельця, богиня кохання та краси, нагадує про цінність насолоди та матеріального достатку. Коли інстинкти виходять з-під контролю, можуть призвести до хаосу (Минотавр — спотворена Венеріанська природа).

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Міф про Мінотавра — одна з найвідоміших давньогрецьких легенд, пов’язана з владою, таємницями та випробуваннями. Мінотавр — символ неприборканої сили, що нагадує про важливість контролю над інстинктами та прагнення гармонії між тілесним і духовним. Це істота з тілом людини та головою бика.

Мінотавр був жорстоким та некерованим, тому Мінос (цар Криту) наказав побудувати для нього лабіринт, з якого неможливо вибратися. Лабіринт — символ внутрішнього шляху пошуку себе. Одного разу до його жертв увійшов Тесей, принц Афін. Однак дочка Міноса, Аріадна, закохалася у героя та допомогла йому. Вона дала йому клубок ниток, який дозволив Тесею не заблукати в Лабіринті. Він убив Мінотавра та вивів усіх бранців на волю.

Лабіринт — символ внутрішнього шляху пошуку себе. В астрології він схожий на ретроградні цикли чи складні аспекти, коли людині потрібно розібратися у своїх тіньових сторонах. Спуск до лабіринту — це зустріч зі своєю Тінню (Мінотавром). Вбивство чудовиська — звільнення від внутрішніх страхів, трансформація.

Сонце у знаку Тельця символізує фундамент, турботу про матеріальне та прагнення комфортного життя. У період такого транзиту ми вчимося цінувати те, що ми маємо, і працювати над створенням стабільності. Загострюється інтерес до питань екології, аграрного сектору, збереження природних ресурсів.

Архетип Венери, яка керує Тельцем, наповнює цей знак любов’ю до мистецтва, гармонії та насолоди. Активна енергія знака Тельця надихає на створення естетики у житті.

Телець — землероб і годувальник. Як представник стихії Землі цей знак асоціюється з родючістю, турботою про природу та її дари. Ключові риси Тельця: терпіння, стабільність, надійність, прихильність до комфорту, працьовитість.

У період транзиту Сонця Тельцем актуальні питання грошей, вкладень, стійкості економіки. Оскільки за цим знаком переміщується Уран, зростає ймовірність неприємних несподіванок і коливань у фінансових ринках, а також і зміцнення позицій, якщо не поспішати з висновками. Енергія Тельця нагадує про важливість якості, а не швидкість. Це час для виважених рішень та вдумливих дій.

Сонце в Тельці нагадує: час поспіху минув, тепер важливо зміцнювати те, що справді цінне. Це місяць, коли можна насолоджуватися життям, зміцнювати фінансове становище та вчитися терпінню. Зростає вплив тих, хто пропонує надійні рішення. Найкращий період для пошуку стабільності, зміцнення традиційних цінностей.

Особистий вплив: чого вчить нас Телець?

Знайти баланс між роботою та насолодою життям.

Виявити терпіння: великі справи потребують часу.

Зосередитись на матеріальних ресурсах, збереженні форми та особистої безпеки.

Розвинути контакт із природою, піклуватися про тіло, шукати гармонію у простих радощах.

Сонце в Тельці особливо сприятливо впливає земні знаки зодіаку (Телець, Діва, Козоріг). Цей транзит посилює їхню життєву енергію. Стихія Землі поєднує Тельця, Діву та Козорога загальними якостями: стабільністю, практичністю, орієнтацією на результат. Коли Сонце перебуває у Тельці, воно посилює ці риси завдяки гармонійним аспектам до натального Сонця перелічених вище знаків. Енергія стає природною, що підтримує та сприяє зростанню.

Телець

Для Тельців цей період — час розквіту, адже Сонце перебуває у їхньому знаку. Це момент, коли все стає зрозумілим і чітким, з’являється можливість планування. Тельці можуть відчути приплив натхнення, стабільності та впевненості у собі. Важливо скористатися цим часом для особистих досягнень, насолоджуватися результатами праці та зміцнювати свої цілі.

Діва

Для Дів Сонце у Тельці створює гармонійні аспекти, що приносить почуття впорядкованості, практичності та натхнення для виконання завдань. Це слушний час для кар’єрного зростання, структурування та турботи про себе. Дівам буде легше реалізовувати довгострокові проєкти та зміцнювати свою матеріальну стабільність, підвищувати рівень комфорту у своєму житті.

Козоріг

Для Козорогів цей транзит посилює їхню здатність досягати поставлених цілей. Зростає вплив у соціальній сфері, популярність, зміцнюється репутація. Сонце в Тельці допомагає створити основи, сконцентруватися на конкретних завданнях та набути стабільності. Це підхожий період для стратегічного зростання та побудови чогось довгострокового.