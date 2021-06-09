Сонячне затемнення 10 червня: що воно нам несе

Перше цього року сонячне затемнення відбудеться 10 червня о 10 годині 54 хвилини за Гринвічем (12 годині 54 хвилині за київським часом) в двадцятому градусі Близнят.

Про те, що принесе нам сонячне затемнення, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Закладання позитивних програм на майбутнє

Сонячне затемнення — це завжди закладання позитивних програм на майбутнє і коригування своєї долі. Тим, хто з якоїсь причини незадоволений тим, як розвивається їхнє життя, необхідно продумати, чого вони хочуть отримати в результаті, і під час затемнення посилено "малювати" — точніше, візуалізувати — потрібну картину. Космічні енергії в момент затемнення настільки сильні, що все бажане збудеться.

В цей час також можна — і треба — закладати позитивні програми на тривалу перспективу — точніше, на вісімнадцять років наперед. Для цього необхідно виконати вправу, яка насправді не така вже й проста: людині потрібно — зрозуміло, під час затемнення — уявити собі, якою буде її життя кілька десятиліть потому. Чим вона буде займатися, в якій країні світу і в якому житлі — будинку або квартирі — мешкатиме, на якій машині їздитиме, де відпочиватиме? Список можна продовжувати довго, головне — отримати повну і детальну картину. До того ж запитувати необхідно по максимуму, тоді хоча б половина збудеться обов'язково.

Активізація піратів і політичні афери

У момент затемнення Марс буде формувати напружений аспект до Плутона, а зв'язка Сонце-Місяць-Меркурій — не менш напружений аспект до Нептуну. Таке розташування планет відносно одна одної може говорити про початок військових дій, до того ж переважно на морі: з великою часткою ймовірності активізуються пірати, які захоплюють торгові судна, про серйозну боротьбу з якими поки не йдеться. Така небесна конфігурація також може програти хитромудрій і заплутаній політичній афері, яка "зав'яжеться" як в окремо взятій країні, так і між різними державами на міжнародній арені.

Привіт із минулого

Затемнення 10 червня збігається з ретроградним становищем Меркурія — планети спілкування і комунікацій. Це говорить про те, що в житті кожного з нас може нагадати про себе минуле, яке прийме образ як кармічних вузлів, так і людей, які через деякий час знову з'являться в житті. У першому випадку потрібно буде відповідати за помилки, вчинені колись, і — за можливості — виправляти їх, інакше вони будуть повертатися знову і знову. У другому — людина, яка колись була для нас важливою, нагадає про себе і попросить дати їй другий шанс. Відновлювати чи ні взаємини, які колись розірвалися, в кожному конкретному випадку необхідно вирішувати, враховуючи безліч обставин.

Хто потрапить під приціл затемнення

Під "приціл" затемнення насамперед потраплять такі знаки, як Близнята, Стрільці, Риби і Діви. Також воно може бути небезпечно для тих, хто страждає від хронічних захворювань — насамперед серцево-судинних, а також людей, схильних до депресій і панічних атак. Не виключена й неадекватна поведінка психологічно і психічно нестабільних людей: негативні емоції, які довго накопичувалися, можуть саме в цей час виплеснутися назовні. Тому як від незнайомих, так і від знайомих, але токсичних людей — щоб уникнути неприємностей — бажано триматися подалі.

Не варто ризикувати

Якщо вірити статистиці, то в період затемнень частіше, ніж у звичайний час, відбуваються техногенні та природні катастрофи, аварії та нещасні випадки, тому важливо — наскільки це буде можливо — захистити себе від них. Не варто ризикувати без поважної на те причини — водити машину на підвищеній швидкості, не користуватися потенційно небезпечними видами транспорту (в разі нинішнього затемнення — водними, та й взагалі триматися подалі від води), не перебігати дорогу в недозволеному місці і взагалі не піддавати своє життя будь-яку загрозу.

Читайте також: Які знаки зодіаку розбагатіють у червні 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання