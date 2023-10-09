Сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року: що на нас чекає в цей час

14 жовтня о 20:59 за київським часом відбудеться сонячне затемнення в Терезах на Місячному Вузлі, що заходить, – починається двотижневий цикл коридору затемнень. В цей час необхідно зважити всі за і проти, проаналізувати всі компроміси, на які раніше погоджувалися.

Місячний Вузол, що заходить, – те минуле, з яким необхідно розлучитися і рухатися далі. Ті, хто правильно увійдуть у затемнення, оберуть напрямок руху до свого щастя, доможуться бажаного, а ось хто не захоче нічого змінювати – ще більше посилить поточний стан справ. Почуття та емоції складно піддаються контролю в сезони затемнень. Акуратніше з партнерськими взаєминами, якщо вони вам дорогі. В будь-якому разі починається період їх переоцінювання, відсікання токсичних зв'язків, завершення стосунків, які себе вичерпали, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

14 жовтня на нас чекає кільцеве сонячне затемнення – Місяць повністю закриє Сонце, видимим залишиться лише кільце світла, яке оточуватиме Місяць. Ця серія затемнень пов'язана з силою і гнівом. Головне – спрямувати цю силу у правильне русло. А куди саме – підкаже особистий гороскоп. Раптові перешкоди можна легко усунути, інакше криза, що проявилася, пройде через все життя.

Кільцеве сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року має велику силу впливу на події, яуі відбуваються в глобальних масштабах. Належить до серії Сароса 7 S, яка пов'язана з Марсом і Плутоном, управителями знака Скорпіона. Світ вирує, світ дестабілізований, жахливі тенденції. Йде загострення взаємин у всіх площинах. Новий рівень дна досягнуто, але щоб піднятися нагору, треба від нього відштовхнутися. Саме цей процес і починається в день молодика 14 жовтня, який є сонячним затемненням.

У другій половині жовтня все стрімко змінюватиметься, а загрозливі кризи несподівано вирішуватимуться. Короткострокове загострення військових дій, звісно ж, не можна вважати позитивним показником, але вже до листопада багато конфліктів підійдуть до завершальної фази. Трансформації на всіх рівнях і в усіх життєвих сферах, що розпочалися 2020 року, не зупиняться і навіть не сповільняться – вони триватимуть із величезною швидкістю. Але водночас уже зрозуміла йпомітна перспектива їх закінчення.

Астропогода вкрай неспокійна поблизу затемнень, багато людей зазнають складнощів. Це періоди спотворень, різних помилок, яких люди припускаються через особливості роботи людського мислення в такі рідкісні, але надзвичайно важливі дні. Особливо це стосується сонячних затемнень, коли затьмарюється Сонце, Дух, Свідомість. Тому не рекомендується ухвалювати кардинальні й доленосні рішення в сезони затемнень. Необхідно зачекати на їх завершення, ще раз все проаналізувати і зробити правильні висновки. 2023 року осінній коридор затемнень завершиться місячним затемненням 28 жовтня. Все, що відбувається під час затемнень, дуже важливо, їхня програма супроводжує життєві обставини щонайменше пів року. А в деяких випадках може бути актуальним 9 або навіть 18 років.

Кожна людина має натальні сонячні та місячні затемнення – перші після народження. Під час затемнень і в коридори затемнень народжується мала частина людей, але їхні долі завжди незвичайні та значущі для суспільства. Певною мірою серія Сароса визначає життєвий сценарій, тому важливо розібратися в цьому питанні, зрозуміти, що є причиною проблем, але водночас це і точки зростання особистості. В індивідуальному гороскопі міститься багато інформації, можна знайти відповіді на всі запитання.

Затемнення – чудовий час, щоб за рахунок зовнішніх підказок зрозуміти, що відбувається у вашому житті, і направити події в потрібний для вас бік. Вважається, що цей період може бути особливо складним для тих, хто народився затьмарений сезон. Однак не все так однозначно. У коридор затемнення відбувається звіряння компаса: а чи туди ви йдете? Чи виконуєте ви своє завдання здійснення, яке вибрали? Буває й таке, що у коридор люди отримують буквально подарунки долі, якісь бонуси, які були б неможливі без проходження цього періоду.

Сонячне затемнення 14 жовтня відбудеться у Терезах і торкнеться всіх представників кардинального хреста: Овнів, Раків, Терезів, Козерогів. Особливо важливий рік належить у народжених під знаком Терези, якщо день народження потрапляє у коридор затемнень. Оскільки Сонце — сам принцип життя, керує знаком Лева, то і представники цього знака Зодіаку також схильні до складних впливів будь-якого сонячного затемнення. Всесвіт вас відчуватиме, підкидатиме стресові ситуації, але ваше завдання подбати про себе – постарайтеся почути свою підсвідомість, відчути, що каже кожна клітина тіла. Внутрішня буря заважає стежити за своїми думками та почуттями, може долати безсоння. Якщо розумієте, що важко – краще відмовтеся від справ та планів, відпочиньте.

Терези – знак соціальних взаємин, партнерства, романтики. Сонячне затемнення в цьому знаку сприяє конфліктним ситуаціям, байдужості до партнера, хворому психологічному клімату в колективі. У парах можливі віддалення та охолодження почуттів. Можливі серйозні міжнародні протиріччя, територіальні суперечки, аж до нових вогнищ військових дій.

Затемнення Сонця насамперед впливає на чоловіків, оскільки є їх сігніфікатором. Найчастіше в цей період будуть приходити звістки про небезпеки, в яких опинилися чоловіки, батьки, взагалі всі чоловіки. З огляду на активних бойових дій може статися масова загибель військовослужбовців. Проте, життя йде своєю чергою, тобто. одна рутина змінює іншу. А це означає, що перехід від внутрішньої гармонії до емоційної бурі теж є частиною нас. Сонячно-місячні цикли вчать не тільки з теплом приймати нові можливості, але і з гідністю проходити складні часи.

Оскільки сонячне затемнення це завжди молодик, саме час у цей день задуматися про те, чи правильно ми докладаємо своїх зусиль, чи в потрібному напрямку рухаємось. Якщо прийшло усвідомлення, що збилися зі шляху, необхідно поставити крапку – повернутися назад вже не вийде, як у прямому, так і переносному значенні. Сонячне затемнення допоможе зрозуміти, звідки беруть початок різні проблеми.

У сонячне затемнення логіка не працює, теоретично можливо все, що завгодно. Місяць затьмарює Сонце — людьми рухають первинні інстинкти, підсвідомість, що більше пов'язане з тваринним рівнем розвитку та життєдіяльності. Боротьба за виживання, за ресурси завжди призводить до війн та знищення слабких. У тваринному світі і є процес природного добору. Але в цивілізованому світі діють інші принципи, принаймні так має бути.

Зовсім нещодавно розпочався новий кармічний цикл – з 3 жовтня Чорний Місяць вощив на знак Діви, що також накладає відбиток на осінній коридор затемнень 2023 року. Як сонячним, так місячним затемненням керує Венера, що знаходиться поблизу негативної кармічної точки – Чорного Місяця. Обмани та непорозуміння, нещасні випадки, втрати грошей чи вимушені великі витрати – у другій половині жовтня відбуватимуться частіше, ніж зазвичай.

Затемнення ставлять різні завдання перед людьми, все залежить від того, як живе людина і чи слід він своєму путівнику — натальної карті. Тому важливо визначити на яку сферу життя і як саме затемнення впливатиме, щоб заздалегідь підготуватися до цього періоду та пережити його без втрат. Про це можна дізнатись на консультації астролога.

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