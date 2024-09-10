Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Закриває коридор затемнень 2 жовтня сонячне затемнення у Терезах, яке підштовхне багатьох людей до переоцінки особистих, соціальних та суспільних взаємин. Хтось замислиться про зміну статусу та отримає можливість здійснити нові творчі проєкти.

Аспект з'єднання Сонця і Місяця – це молодик, а 2 жовтня водночас є ще й Сонячним затемненням на Місячному Вузлі, що заходить. Відбудеться о 21:45 (gmt+3) у 10⁰ знака Терези, де Сонце має статус падіння. Це затемнення належить до серії Сароса 8S, яка пов'язана з перенапругою своїх сил травмами. Тому період із 18 вересня – 2 жовтня невідповідний час для напруженої фізичної роботи, екстриму та активного відпочинку, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Місячний Вузол, що заходить, — те минуле, з яким необхідно розлучитися і рухатися далі. Для того, щоби щось почати, потрібно звільнити для цього простір. Затемнення ставлять різні завдання перед людьми, все залежить від того, як живе людина і чи слідує він своєму путівнику — натальної карті.

Сонячне затемнення у Терезах діє на чоловіків і жінок по-різному. Сонце символізує чоловічу енергію, Дух, Свідомість, Волю. Ослаблене затемненням Сонце, що втілює його, впевненість і життєву силу, відчує себе не комфортно, а ця енергія передасться всім людям. Можуть виникнути проблеми із самоідентифікацією, сумніви у своїх здібностях та труднощі із самореалізацією.

Представникам сильної статі в цей період складніше ухвалити рішення та виявити ініціативу, потрібен імпульс ззовні. У цьому емоції виявляються досить яскраво. Жінки, навпаки, стають стриманішими і сміливішими, охочіше беруть на себе відповідальність і додаткову роботу.

У новий місячний цикл, який розпочнеться із сонячного затемнення 2 жовтня, успіху досягнуть люди, здатні зберігати спокій, які мають сильну інтуїцію, вміють чути себе і розуміти мотиви інших. Ці люди – лідери, які мають добре розвинений внутрішній стрижень, тобто. сила волі та твердість мислення.

Сонячне затемнення це і є молодик, тому формуємо намір, щоб життя повернулося в потрібний нам бік, відшукуємо в собі приховані таланти та здібності, коригуємо свій характер.

Сонячне затемнення 2 жовтня, перш за все, вплине на:

представників знака Терези I та II декади зодіакального місяця;

представників знака Терези I та II декади зодіакального місяця;

представників всіх знаків зодіаку, хто має натальні планети в I і II декадах знаків Овен і Терези, тобто. з 10⁰ по 20⁰.

Якщо дата народження потрапляє в ці інтервали, ваші натальні затемнення відносяться до серії Сароса 8S, як і затемнення осені 2024:

11 березня — 4 вересня 1952

23 березня — 15 вересня 1970

2 квітня — 25 вересня 1988

13 квітня — 7 жовтня 2006

24 квітня — 17 жовтня 2024 року

Граничні дати можуть змінюватись у межах кількох днів – залежить від місячної чверті, часу народження, географічних координат, часового поясу. Якщо ваш день народження потрапляє в один із перерахованих вище інтервалів, то події, що відбуваються в осінній коридор затемнень, можуть запустити процеси, які розвиватимуться 9, і навіть 18 років.

Від 18 вересня до 2 жовтня – це час встановлення стійкого мосту між душевними та тілесними, підсвідомими та свідомими процесами. Але це і період спотворень. Важливо дослухатися до людей, але у діях керуватися власними принципами та інтересами, не порушуючи балансу. Підходьте до будь-яких змін усвідомлено та не приймайте радикальних рішень під впливом моменту, візьміть паузу до 4 – 5 жовтня. Перегляньте свої стандарти та вимоги – і до себе, і до інших.

Сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем та Землею, закриваючи частину сонячного диска. У сонячне затемнення можна створювати мислеформи соціально-матеріальної спрямованості, будувати плани на майбутнє. У дні затемнення ми повинні бути дуже уважними до того, що відбувається, про що говорять інші люди, тому що все буде підказкою.

Знак Терези несе енергію рівноваги, балансу та гармонії. Характеризує сферу взаємин, співробітництво та сферу партнерства. Основний принцип знака Терези – досягнення та збереження рівноваги та гармонії в обміні з навколишнім світом. Венера керує цим знаком Зодіаку, її головний принцип – правильний вибір. Від 23 вересня планета переміщується Скорпіоном, де має статус вигнання, що створює несприятливий психологічний клімат у колективах і помилкові висновки один про одного.

На глобальному рівні осінній коридор затемнень 2024 року може принести значні зміни у сферах медицини та фармацевтичної промисловості, соціального захисту та релігії, морського транспорту та екології. Світогляд людей зміниться. Віра у високі ідеали стане каталізатором багатьох процесів.

З негативного боку можливі спалахи інфекцій, забруднення водойм, аварії на хімічних виробництвах. Варто бути обережним, щоб не стати жертвою обману, змови або інтриг. Краще в цей період менше перебувати в натовпі, не вступати в суперечки, інакше буде поставлено крапку у взаєминах.

Сонячне затемнення 2 жовтня відбувається під час поєднання з Ліліт і посилює теми тіньових сторін партнерства – маніпуляції, зради, байдужість до партнера, страх самотності. Збільшиться кількість розлучень до розлучень.

Люди, народжені в день затемнення, коридор затемнень або серединну точку, наділені незвичайними якостями. Вони наслідують особливу долю, особливий рік, у житті цих людей, присутня фатальність. Вони несуть у собі «природу» затемнення, певну програму. Сам факт народження в затемнення говорить про те, що життя людини багато в чому пов'язане з подіями, яких неможливо уникнути і ситуаціями, які не можна змінити. Багато вчених, високопосадовці, громадські діячі, воєначальники та інші люди, що впливають на соціальні процеси, з'явилися на світ у періоди затемнень.

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