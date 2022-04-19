Сонячне затемнення 30 квітня: як воно вплине на долю України

Перше цього року – часткове – сонячне затемнення відбудеться 30 квітня о 21 годині 27 хвилин за Гринвічем (23 години 27 хвилин за київським часом). В Україні, на відміну від Південної Америки та акваторії Тихого океану, його видно не буде.

Однак це не означає, що воно жодним чином на житті нашої країни не позначиться. Про те, як сонячне затемнення 30 квітня вплине на долю України, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Затемнення дубль другий

Особливість нинішнього затемнення в тому, що воно відбудеться в 119-й серії Сароса (драконічного періоду), тим самим продублюючи затемнення 19 квітня 2004 року. Згадаймо, що сталося тими днями: Іспанія вивела війська з Іраку, помер очільник корпорації McDonald's, міністри внутрішніх справ Естонії та Фінляндії обговорювали взаємодію поліції двох країн, у Лондоні відбувся російський економічний форум… У світлі нинішніх подій у світі під час затемнення знову стає актуальною Фінляндія, на кордоні якої вже стоять російські війська, а McDonald's пішов із Росії.

Підписання документів, затишшя та суперсучасна зброя

Найголовніше, що на порядку денному стоїть питання про те, чи найближчим часом буде виведено з України російські війська чи ні. Якщо подивитися на натальну карту нашої країни, то можна побачити, що вона проходить домом інформації, документації та переговорів. Затемнення відбувається в 11-му градусі Тельця, яким керує Прозерпіна – планета трансмутацій, яка зараз "висить" на Плутоні – планеті війни – України, до того ж у чорномагічному – руйнівному – градусі.

Поряд зі з'єднанням Сонце-Місяць перебуває натальний Уран, який символізує технології та зброю, що робить позитивний аспект до транзитного Урана. Найімовірніше, це говорить про те, що наша країна отримає нове – суперсучасне – озброєння, яке на нинішньому етапі військових дій виявиться дуже доречним.

Карта, складена на день затемнення, також показує, що на Сонці України в цей час перебуває прогресивний Юпітер – планета експансії таталану, що вражає вже саме собою. Прогресивні Марс і Сонце у цей час перебувають у будинку війни, до того ж Сонце стоїть у першому – теж руйнівному – градусі Терезів. Тобто ми маємо планети в двох руйнівних градусах – там, де перебуває бог війни Плутон. Дуже схоже на довгоочікуване затишшя, особливо якщо врахувати, що затемнення потрапляє до будинку підписання документів.

Звільнення України від багатовікової залежності

Підбиваючи підсумки картини затемнення в натальній карті України, можна сказати, що зараз закладається історична програма звільнення України від багатовікової залежності від сусідньої держави. Сьогодні – і надалі – Україна позиціонуватиме себе як держава з сильною та згуртованою армією, здатною протистояти "другій армії світу". Щодо українського народу, то він згуртований, як ніколи, і показує приклад іншим країнам.

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