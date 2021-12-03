Сонячне затемнення 4 грудня: як воно позначиться на знаках зодіаку

4 грудня о 7 годині 33 хвилині за Гринвічем (о 9 годині 33 хвилини за київським часом) у знаку Стрільця відбудеться останнє цього року сонячне затемнення.

Незважаючи на те, що воно триватиме лише 1 хвилину та 54 секунди, його вплив на життя на Землі неможливо переоцінити. Як сонячне затемнення позначиться на всіх знаках зодіаку?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам затемнення обіцяє розширення горизонтів – як у прямому, і у переносному сенсі. Настав час замислитися про зміну роду занять і пошуки нового місця роботи, на якому вони почуватимуться куди впевненіше – як у моральному, так і матеріальному плані. Головне – хоча б на якийсь час – відмовитися від властивої їм упертості та проявити схильність вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки рекомендують провести повну переоцінку моральних цінностей, залишивши лише ті, які відповідають нинішньому життєвому моменту, а ті, що віджили своє і відбивають колишні – хоч, можливо, і приємні – в усіх сенсах, часи відправити на "звалище історії". Останнім часом все, що пов'язує вас із минулим, тягне назад і заважає рухатися до поставлених цілей.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необхідно провести роботу над помилками: проаналізувати всі вчинки, здійснені в попередній період часу – від місяця до року, та виявити точку, з якої було зроблено нахил не в той бік. Визначившись з ним, можна буде виправити ситуацію, що склалася, — вирівняти її, і від цього моменту — і надалі — рухатися в правильному життєвому напрямку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки зможуть перевести дух та розібратися з проблемами, які весь рік заважали їм повноцінно жити та працювати. Половина з них улагодяться нібито само собою — за помахом чарівної палички, а рішення решти одразу стане зрозумілим, ніби прозорим, що дозволить легко і швидко їх розрулити. Жити і – що важливо – дихати одразу стане набагато легше, а після свят можна готуватися до реалізації нових проєктів.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам необхідно звернути увагу на особисте життя, яке останнім часом перебуває в загоні, оскільки основним заняттям для представників знака є світське життя, а також робота – переважно творча, яка їм це забезпечує. Але близькі і кохані люди дуже незадоволені тим, що їх засунули на другий, а то й третій план: поки що вони не зробили керівних висновків і вирішили перервати стосунки.

Діва (22.08 – 23.09)

Дів, які категорично не люблять зміни, оскільки вони порушують їхнє спокійне і комфортне життя, зірки заспокоюють: пертурбації, які їм доведеться пережити найближчим часом, винятково позитивної якості. Внаслідок їх значно покращиться професійне, фінансове та особисте становище представників знака, так що не варто відмовлятися від можливості зажити по-королівськи.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам рекомендується стати ковалями власного щастя — тільки від них залежатиме, як вони будуть існувати далі: необхідно провести "ревізію" свого життя і вирішити, що варто залишити, а від чого краще відмовитися. Так, якщо робота більше не приносить задоволення, – ні морального, ні матеріального, можливо, необхідно відмовитись від неї та почати жити з чистого аркуша.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам досить тупцювати на місці – настав час починати активно діяти, працюючи насамперед на свою кар'єру та професійну репутацію, яка має бути кристально чистою. Для цього потрібно струснутись – і затемнення дасть необхідний поштовх, а потім поставити перед собою важливу мету, визначитися з тактикою та стратегією та почати рухатися до неї – як відомо, дорогу освоїть той, хто йде.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці є головними бенефіціарами затемнення — як я прямому, так і в переносному значенні (воно відбудеться саме в цьому знаку). Складуться обставини для серйозного життєвого ривка, але тільки від рішучості представників знака залежить, чи скористаються вони шансом, чи ні. До серйозних – кардинальних – рішень необхідно ставитися як до входження до холодної води: раз – і все!

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам необхідно розібратися, на що вони витрачають свої фінанси: заробляють представники знака непогано, але більшість того, що вони отримують, йде як пісок крізь пальці. Можливо, виявляться дірки, через які вона витікає — їх необхідно "заробити", а засоби, що вивільнилися, інвестувати у власну освіту: отримані в результаті знаки і навички дозволять заробляти ще більше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії цілком можу розраховувати на те, що проєкт, над яким вони працюють досить давно, почне набувати реальних рис – як у моральному, так і в матеріальному сенсі. Саме в цей час, як правило, виникає стан байдужості до своєї роботи, коли хочеться зупинитись і відмовитися від подальшого руху вперед: у жодному разі не можна це робити – представники знака повинні знати: все тільки починається.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам необхідно відмовитися від занять, яким вони присвятили значну частину свого життя. Оскільки вони давно не приносять їм ні грошей, ні морального задоволення, має сенс пошукати інший об'єкт докладання своїх навичок, умінь і фантазій, простіше кажучи, влаштуватися на нову роботу. Зробити це представникам знака буде не так складно, як здається на перший погляд: достатньо запитувати друзів та знайомих, чи не знають вони про якісь вакансії.

Читайте також: