Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Закриє весняний сезон затемнень 2024 року повне сонячне затемнення 8 квітня у знаку Овна. Цей затемнений період акцентує увагу на перетвореннях у сфері партнерських взаємин. Тому найближчими місяцями переглядатимуться колишні угоди на всіх рівнях – від дрібного бізнесу до міжнародних зв'язків.

Сонце – денне світило, Місяць – нічне. Під час сонячного затемнення немає Сонця, що символізує свідомість, але багато Місяця, тобто почуттів та емоцій. Функції світила, яке затьмарюється, виконує друге світило. Водночас будь-яке затемнення дає блок. Таким чином, найближчими днями до і після сонячного затемнення чіткість, воля, свідомість замінюються почуттями та емоціями. Свою центральну роль людина не бачить усвідомлено, тому може продемонструвати те, що має бути приховано. Видно почуття та емоції, але часто відсутнє розуміння реальної загрози. Під час сонячного затемнення сила підсвідомості максимальна, але з деякими спотвореннями, бо почуття пригнічують розум, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

За сонячного затемнення на Північному Вузлі майбутнє неосвітлене. З'являється страх продовжити себе. Людина своє майбутнє не усвідомлює, не бачить, не відчуває і не розуміє, як використати шанси та можливості. Реальність спотворена, оскільки затьмарюється Сонце. Нове, незнайоме сприймається у спотвореній дійсності. А за Місяцем спливають страхи бути перед очима, тому що нічного світила дуже багато, тобто Місяць неадекватний. Людина сильно турбується і хвилюється. Виникає страх демонстрації себе, своїх талантів та здібностей.

Почався весняний коридор затемнень 25 березня з місячного затемнення у Терезах, а закриє його сонячне затемнення 8 квітня. У Сонячне затемнення важливо правильно поєднати внутрішнє і зовнішнє, особисте й соціальне, оскільки ця астрологічна подія завжди настає у молодик, тобто у аспекті з'єднання Сонця та Місяця.

Дати чи точки затемнення — це можливості перезавантаження за певними сферами життя. Це місце в гороскопі, де людина може віддати, завершити, позбутися або змінити нинішній стан речей на краще. Наприклад, якщо транзитне затемнення відбувається поблизу натальної планети, то через цю планету в періоди затемнень найпростіше робити скидання. У сонячне затемнення можна скинути страхи, у місячне — уникнути емоцій і почати думати, чинити усвідомлено.

8 квітня сонячне затемнення на Висхідному Місячному Вузлі в 20-му градусі Овна, воно ж і молодик, який принесе «струсу» на користь майбутнього, оновлення, перегляд перспектив, з урахуванням минулого досвіду. Північний або Східний Вузол підтримує сам принцип життя. А майбутнє людини винятково у понятті жити.

Сонячне затемнення — це затемнення Духу, завжди настає в молодик, а якщо відбувається на Північному Вузлі, дає можливості для майбутнього, адже молодик є початком нового місячного циклу. 8 квітня 2024 року — потужний день, тому мисліть у напрямі масштабних цілей. Це слушний час для того, щоб закладати фундамент успіху, результати якого обов'язково виявляться через деякий час.

Сонце – це принцип життя, енергія творіння. Майбутнє сонячне затемнення відноситься до серії затемнень Сароса 8 N. Затемнення, так само як і люди, народжуються і вмирають. Мають ім'я та місце народження, і навіть характер. Цього разу, 8 квітня, на нас чекає затемнення з доброю вдачею, яке стимулюватиме винахідливість, принесе геніальні думки. Сонячне затемнення в Овні 8 квітня означає, що перебудови у всіх життєвих сферах стануть причиною наших особистих змін і кожен розпочне новий життєвий етап.

Вважається, що під час сонячного затемнення на Північному або Східному Місячному Вузлі потрібно ухвалювати важливі рішення щодо себе та свого вияву у зовнішньому світі. Символ Сонця представляє коло як образ ідеальної, гармонійної форми. Крапка в центрі вказує на джерело Світла, активність, прояв енергії із себе, від себе. Символ Світла у філософському сенсі несе у собі значення Свідомості. Якщо світло — бачимо, усвідомлюємо, що оточує, що відбувається. Це символ Духу, частинки Творця у кожному з нас.

Тому під час сонячного затемнення формуємо намір, щоб життя повернулося у потрібний нам бік, відшукуємо у собі приховані таланти та здібності, коригуємо свій характер.

У цей період, оскільки це завжди молодик, можна в життя щось притягнути, вийти на новий рівень у своєму розвитку, визначити вектор дій. Загальний результат сезонів затемнення більше виявлено на рівні масштабних подій. У цей час визначаються основні тенденції наступні 6 місяців. Приводяться у рух складні механізми політики та геополітики, події розвиваються дуже динамічно. На міжнародному рівні загострюються протиріччя, але це вже кульмінація подій, після чого настане стадія завершення.

Сонячне затемнення 8 квітня в Овні посідає період ретроградного Меркурія в Овні, а також транзит Венери за знаком Овна, де планета має статус вигнання. Ще більше акцентуються давні труднорозв'язні проблеми у сфері особистих та ділових взаємин.

З'являються спонтанність та мінливість поведінки, а також схильність до божевільних закоханостей та драматичного з'ясування стосунків. Якщо минулі уроки були засвоєні, то повторення помилок цілком імовірне, проте, з більш погіршувальними наслідками, і навіть із жалем через те, що скористалися вчасно сприятливими можливостями.

Венера – жіноча планета богиня кохання, взаємин, творчості та комфорту. У чоловічому знаку (Овен) створює особливу атмосферу, на тлі якої розгортаються пристрасні взаємини, аж до биття посуду та фізичного насильства. Овен – вогненний знак, ключовими словами якого є ініціативність, войовничість, жага до емоції та бажання отримати все й одразу. Транзит Венери у Овні в коридор затемнень, а також у період ретро-Меркурія може призводити до непередбачуваних ситуацій. У цей час акцент робиться на негативних виявах.

Є невеликий відсоток людей, народжених поблизу затемнень. Їхні долі завжди незвичайні і значущі для суспільства. Але, навіть якщо ви не народилися поблизу затемнень, однаково ви маєте координати натальних затемнень. Натальні затемнення – це точки зростання особистості. В індивідуальному гороскопі міститься багато інформації, під час детального аналіза можна знайти відповіді всі питання, оскільки у ній закладено все ключі.

Транзитні затемнення — це чудовий час, щоб за рахунок зовнішніх підказок, зрозуміти, а що ж відбувається у вашому житті. І, розуміючи особливості особистого гороскопу, направити події у потрібний вам бік. Періоди затемнень особливо важливі для тих, хто народився у затьмарений сезон. Оскільки Сонце керує знаком Лева, то й представники цього знака зодіаку також схильні до складного впливу будь-якого сонячного затемнення. Всесвіт відчуватиме таких людей, підкидатиме стресові ситуації. Важливо почути свою підсвідомість, відчути, що каже кожна клітина тіла. Затемнення Сонця насамперед впливає на чоловіків, оскільки є їхнім сигніфікатором.

Власникам особистісних планет, якими є Сонце, Місяць, Меркурій, Марс, Венера, у знаках Овна, Рака, Терезів, Козорога, слід бути обережними у всьому та звертати увагу на свої почуття та думки у першій декаді квітня. Особливо сильний вплив обставин відчують на собі Сонячні та Місячні представники знаків Овен та Терези.

Приналежність до того чи того знаку зодіаку визначається становищем Сонця. Але це лише один із елементів особистого гороскопу. І межі знаків зодіаку змінюються залежно від наближеності до високосного року. Тому всім, хто народився на стику знаків, необхідно знати свій час та географічні координати народження, щоб точно визначити, під яким знаком зодіаку ви народилися.

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