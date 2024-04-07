Сонячне затемнення: що потрібно зробити для здійснення бажань

За словами провидиці Олени Польової, під час піку затемнення у своїх думках потрібно "прописати власні бажання".

В Україні 8 квітня 2024 року відбудеться повне сонячне затемнення.

Що варто зробити в цей час, розповіла провидиця Олена Польова.

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"Не пропустіть цей день. 8 квітня – повне сонячне затемнення. З точки зору астрології таке явище дуже рідкісне і буває раз на 350 років", – зазначила Польова.

Вона нагадала, що починається затемнення за Києвом о 18:42, а закінчується "о 23 з копійками". Пік цього затемнення припадає на 20:18.

"Так от, починаючи з 20:18 і протягом цілої години, цієї пікової години ми прописуємо наші бажання, наші плани, візуалізуємо. Створюємо карту мрій, доклеюємо картинки. І звичайно молитва і медитація. Ми про себе не забуваємо, але головна наша мрія – це мир і злагода в Україні. Тому усю енергію разом направимо о 20:18, подумаємо, помислимо, направимо у Всесвіт своє бажання, а потім вже пропишемо свої персональні бажання", – порадила Польова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що повне сонячне затемнення 8 квітня вчені досліджуватимуть з реактивних літаків.

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